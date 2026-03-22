Ustaad Bhagat Singh స్టార్స్ చదువేంటో తెలుసా? ఓ హీరోయిన్ ఏకంగా డాక్టర్...
పవన్ కళ్యాణ్ సినిమా 'ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్' బాక్సాఫీస్ వద్ద పెద్దగా ప్రభావం చూపలేకపోతోంది. 'ధురంధర్ 2' సినిమా నుంచి గట్టి పోటీ ఎదురవడంతో కలెక్షన్లు డల్ అయ్యాయి. ఈ నేపథ్యంలో, ఈ సినిమాలోని స్టార్ల చదువుల గురించి తెలుసుకుందాం.
పవన్ కళ్యాణ్
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ ఆంధ్రప్రదేశ్లోని నెల్లూరులో సెయింట్ జోసెఫ్ ఇంగ్లీష్ మీడియం హైస్కూల్లో చదివారు. ఆ తర్వాత మద్రాసు (చెన్నై)లో ఉన్నత విద్యను అభ్యసించారు. మార్షల్ ఆర్ట్స్పై ఆసక్తితో హైదరాబాద్లో ప్రత్యేక శిక్షణ తీసుకున్నారు. ఆయన కరాటేలో బ్లాక్ బెల్ట్ కూడా.
శ్రీలీల
శ్రీలీల ఇటీవలే నవీ ముంబైలోని డీవై పాటిల్ స్కూల్ ఆఫ్ మెడిసిన్ నుంచి ఎంబీబీఎస్ డిగ్రీ పూర్తి చేసి డాక్టర్ అయ్యారు. ఆమె తన ఆరేళ్ల యాక్టింగ్ కెరీర్తో పాటు మెడిసిన్ చదువును కూడా కొనసాగించారు. ఫిబ్రవరి 2026లో అధికారికంగా కోర్సు పూర్తి చేశారు.
రాశీ ఖన్నా
రాశీ ఖన్నా ఢిల్లీ యూనివర్సిటీకి చెందిన లేడీ శ్రీ రామ్ కాలేజ్ ఫర్ ఉమెన్లో ఇంగ్లీష్లో బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఆర్ట్స్ (ఆనర్స్) డిగ్రీ పొందారు. ఢిల్లీలోని సెయింట్ మార్క్స్ సీనియర్ సెకండరీ పబ్లిక్ స్కూల్లో పాఠశాల విద్యను పూర్తి చేశారు. మోడలింగ్, యాక్టింగ్లోకి రాకముందు ఆమె ఐఏఎస్ ఆఫీసర్ కావాలనుకున్నారు.
రావు రమేష్
ప్రముఖ నటుడు రావు రమేష్ చెన్నైలోని టి.నగర్లో ఉన్న శ్రీ రామకృష్ణ మిషన్ స్కూల్లో ప్రాథమిక విద్యను అభ్యసించారు. ఆ తర్వాత కమ్యూనికేషన్లో డిగ్రీ పూర్తి చేశారు. సినిమాల్లోకి రాకముందు ఆయన స్టిల్ ఫోటోగ్రాఫర్గా పనిచేశారు.
గౌతమి
గౌతమి తాడిమల్ల విశాఖపట్నంలోని గీతం యూనివర్సిటీ నుంచి ఇంజనీరింగ్ చదివారు. 80వ దశకంలో ఆమె తన నటనను ప్రారంభించారు. ఆ తర్వాత కాస్ట్యూమ్ డిజైనర్గా కూడా పనిచేశారు. ప్రస్తుతం 'లైఫ్ ఎగైన్ ఫౌండేషన్'ను స్థాపించి నడుపుతున్నారు.
నవాబ్ షా
నవాబ్ షా ఉత్తరాఖండ్లో విద్యాభ్యాసం చేశారు. అక్కడ ఆయన ముస్సోరీ మోడరన్ స్కూల్, వెయిన్బర్గ్ అలెన్ స్కూల్లో చదువుకున్నారు. ఢిల్లీలో జన్మించిన నవాబ్ షాకు బాలీవుడ్, సౌత్ సినిమాలు, టెలివిజన్లో సుదీర్ఘ కెరీర్ ఉంది.