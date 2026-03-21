Ustaad Bhagat Singh OTT Price: ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ ఓటీటీ ధర ఎంతో తెలుసా? నిర్మాతలకు లాభాల పంట
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా నటించిన `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` మూవీ థియేట్రికల్ ఫ్లాప్ దిశగా వెళ్తోంది. కానీ నిర్మాతలు మాత్రం లాభాల్లోకి వెళ్లారు. కారణం ఓటీటీ రైట్స్. ఈ మూవీకి అదిరిపోయే ఓటీటీ బిజినెస్ అయ్యిందట.
థియేటర్లలో సందడి చేస్తోన్న ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్
పవన్ కళ్యాణ్ హీరోగా, హరీష్ శంకర్ దర్శకత్వంలో `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` మూవీ రూపొందింది. మైత్రీ మూవీ మేకర్స్ నిర్మించిన ఈ చిత్రం ఈ ఉగాదికి ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. శ్రీలీల, రాశీఖన్నా హీరోయిన్లుగా నటించిన ఈ చిత్రానికి మిశ్రమ స్పందన వస్తోంది. అభిమానులను ఆకట్టుకుంటోంది. కానీ జనరల్ ఆడియెన్స్ నుంచి నెగటివ్ టాక్ వస్తోంది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ కలెక్షన్లు
`ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` మూవీ తొలి రోజు బాగానే సత్తా చాటింది. కానీ రెండో రోజు దారుణంగా పడిపోయింది. ఈ మూవీ రెండు రోజుల్లో దాదాపు రూ.39కోట్ల షేర్ని, రూ.65కోట్ల గ్రాస్ని రాబట్టినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమాకి రూ.123కోట్ల బిజినెస్ అయ్యిందట. బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే దాదాపు రూ.250కోట్లకుపైగా గ్రాస్ రాబట్టాల్సి ఉంది. కానీ ఇప్పుడున్న టాక్, థియేటర్ల ఆక్యుపెన్సీని బట్టి చూస్తే ఇది కష్టమనే టాక్ వినిపిస్తోంది.
ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ మూవీ నిర్మాతలకు లాభాల పంట
ఇదిలా ఉంటే ఈ సినిమాకి ఓటీటీ రైట్స్ ఎవరు సొంతం చేసుకున్నారు? ఎంత వచ్చిందనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. ఈ సినిమా ఓటీటీ రైట్స్ ని నెట్ ఫ్లిక్స్ సొంతం చేసుకుంది. దాదాపు రూ.108కోట్లకు ఈ హక్కులను దక్కించుకుందని సమాచారం. `ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్` మూవీకి రూ.150కోట్ల వరకు బడ్జెట్ అయ్యిందని సమాచారం. ఈ లెక్కన థియేటర్ హక్కులు, ఓటీటీ హక్కులు కలిపితే రూ.230కోట్లు వచ్చింది. నిర్మాతల పంట పడిందని చెప్పొచ్చు. దాదాపు ఎనభై కోట్లకుపైగానే లాభాలు వచ్చాయి.
బయ్యర్లకి నష్టాలు తప్పవా?
అయితే ఈ సినిమా బిజినెస్ పరంగా నిర్మాతలు లాభాల్లో ఉన్నారు, కానీ ఇప్పుడు అసలు బాధ బయ్యర్లకే. ఎక్కువ రేట్కి ఈ థియేట్రికల్ హక్కులను సొంతం చేసుకున్న బయ్యర్లకి భారీగానే నష్టాలు వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది. ఈ మూవీ థియేట్రికల్గా సేఫ్ కావాలంటే ఇంకా ఎనభై కోట్లకుపైగా షేర్ రావాలి. అంటే రూ.170కోట్లకుపైగా గ్రాస్ రావాలి. మరి అది సాధ్యమేనా అనేది చూడాలి.