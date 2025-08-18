- Home
- Entertainment
- ఈవారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు.. ఒంటరిగా చూడాల్సిన మూవీ వచ్చేస్తోంది
ఈవారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు.. ఒంటరిగా చూడాల్సిన మూవీ వచ్చేస్తోంది
ఓటీటీలో ఈవారం ఆసక్తికర చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు ప్రేక్షకులని అలరించేందుకు సిద్ధం అవుతున్నాయి. రొమాంటిక్, యాక్షన్, కామెడీ ఇలా అన్ని జోనర్లకు సంబంధించిన కంటెంట్ ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతోంది.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఈవారం ఓటీటీ చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు
ఆగస్టు మూడవ వారంలో ఓటీటీ ప్లాట్ఫార్మ్స్లో విభిన్న జానర్లలో సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు విడుదలకు సిద్ధమయ్యాయి. నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, సోనీలివ్, జియోహాట్స్టార్ వంటి ఓటీటీ సంస్థలు ఈ వారం ప్రేక్షకులను అలరించేందుకు కొత్త చిత్రాలు, సిరీస్ లను సిద్ధం చేశాయి. ఆ చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు ఎప్పుడు ఏ ఓటీటీ వేదికలపై స్ట్రీమింగ్ కానున్నాయో తెలుసుకుందాం.
నెట్ ఫ్లిక్స్ (Netflix)
ఫాల్ ఫర్ మీ (ఆగస్టు 21) : లిల్లీ తన చెల్లెలి ఫియాన్సీపై అనుమానం పెంచుకుంటుంది. కానీ ఆమె జీవితంలోకి సడెన్ గా ఒక స్ట్రేంజర్ ఎంటర్ అవుతాడు. ఆ తర్వాత ఏమైంది అనేది ఈ చిత్ర కథ. స్వెన్జా జంగ్, థియో ట్రెబ్స్ ఈ చిత్రంలో నటించారు. ఘాటైన రొమాన్స్, బోల్డ్ సన్నివేశాలతో చిత్రీకరించిన ఈ చిత్రాన్ని ఫ్యామిలీతో కాకుండా ఒంటరిగా మాత్రమే చూడాలి.
వెల్కమ్ టు సడన్ డెత్ (ఆగస్టు 21) : మైకెల్ జై వైట్ నటించిన యాక్షన్ డ్రామా ఆగష్టు 21న రిలీజ్ అవుతోంది.
అబాండన్డ్ మ్యాన్ (ఆగస్టు 22) : తన అన్న చేసిన తప్పుకు జైలు శిక్ష అనుభవించిన వ్యక్తి కథగా ఈ చిత్రం రూపొందింది.
మారీసన్ (ఆగస్టు 22) : వడివేలు, ఫహద్ ఫాజిల్ నటించిన కామెడీ డ్రామా చిత్రం మారీసన్.
హోస్టేజ్ (ఆగస్టు 21) : బ్రిటన్ ప్రధాని భర్త కిడ్నాప్ అవ్వగా, ఫ్రాన్స్ అధ్యక్షుడికి బెదిరింపులు వస్తాయి. దీనితో వీరిద్దరూ ఎలాంటి పరిస్థితులని ఎదురుకొన్నారు అనేది ఈ వెబ్ సిరీస్ లో చూపించబోతున్నారు.
జీ 5 (ZEE5)
అమర్ బాస్ (ఆగస్టు 22) : రాఖీ గుల్జార్, శిబో ప్రసాద్ ముఖర్జీ నటించిన ఫ్యామిలీ డ్రామా మే నెలలో థియేటర్స్ లో రిలీజ్ అయింది. ఇప్పుడు ఓటీటీలో రిలీజ్ అవుతోంది.
శోధ (ఆగస్టు 22) : అదృశ్యమైన భార్య కోసం వెతికే భర్త కథతో ఈ సిరీస్ రూపొందించారు.
సోని లివ్ (SonyLIV)
ఇట్టి సి ఖుషీ (ఆగస్టు 18) : సుంబుల్ తౌకీర్, వరుణ్ బదలా, రాజత్ వర్మ నటించిన సిరీస్ ఇది.
జియో హాట్ స్టార్ (JioHotstar)
ఈనీ మీనీ (ఆగస్టు 22) : ఒక యువతి గత జీవితం, డ్రైవర్, ఆమె మాజీ బాయ్ ఫ్రెండ్ మధ్య జరిగే కథ ఈ చిత్రం.
పీస్మేకర్ సీజన్ 2 (ఆగస్టు 22) : ఈ వెబ్ సిరీస్ ఆగష్టు 22న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.