OTT Movies: ఓటీటీలోకి ఒకే రోజు 51 సినిమాలు, సిరీస్లు, తెలుగు నుంచి క్రేజీ మూవీస్
OTT Movies: ఈ వారం ఓటీటీలోకి ఏకంగా 51 సినిమాలు, సిరీస్లు విడుదలయ్యాయి. వీటిలో తెలుగు నుంచి క్రేజీ సినిమాలు, సిరీస్ లు ఉన్నాయి. థియేటర్లో కంటే ఓటీటీలోనే ఎక్కువ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఉందని చెప్పొచ్చు.
ఈ వారం ఓటీటీలోకి వచ్చిన సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఇవే
ఈ వారం ఓటీటీలో అదిరిపోయే సినిమాలు, సిరీస్లు విడుదలయ్యాయి. ఆడియెన్స్ కి అదిరిపోయే వినోదాన్ని అందిస్తున్నాయి. అయితే ఈ వారం ఓటీటీలోకి ఏకంగా 51 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు రిలీజ్ కావడం విశేషం. ఇందులో అన్ని భాషల చిత్రాలు, సిరీస్లున్నాయి. మరి ఏఏ ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లో ఏ సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు విడుదలయ్యాయనేది చూస్తే.
నెట్ ఫ్లిక్స్
నెట్ ఫ్లిక్స్ లో అదిరిపోయే సినిమాలు, సిరీస్ లు విడుదలయ్యాయి. వీటిలో హిందీ నుంచి `బార్డర్ 2` సినిమా వచ్చింది. మిగిలినవన్నీ ఇంగ్లీష్ సినిమాలు, సిరీస్లున్నాయి.
సినిమాలు
`విక్డ్ ఫర్ గుడ్`(ఇంగ్లీష్)
`అనోరా`(ఇంగ్లీష్)
ది క్రిటిక్(ఇంగ్లీష్)
ఏ డిపరెంట్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్)
పీకీ బ్లైండర్స్ ది ఇమ్మోర్టల్ మ్యాన్ (ఇంగ్లీష్)
సిసు రోడ్ టూ రివెంజ్ (ఇంగ్లీష్)
వెబ్ సిరీస్లు
డిగ్ మ్యాన్ సీజన్ 1(ఇంగ్లీష్)
ఫ్యూరీస్ సీజన్ 2(ఇంగ్లీష్)
ఈవ్ లాస్టింగ్ సీజన్ 2(ఇంగ్లీష్)
బ్యూటీ ఇన్ బ్లాక్ సీజన్ 2(ఇంగ్లీష్)
హార్ట్ ల్యాండ్ సీజన్ 19(ఇంగ్లీష్)
బోస్టన్ బ్లూ సీజన్ 1(ఇంగ్లీష్)
ఫాంటమ్ లాయర్ సీజన్ 1 (కొరియన్)
ఈవా లాస్టింగ్ సీజన్ 4(కోలంబియన్)
ఫ్యూరీస్ సీజన్ (ఫ్రెంచ్)
ప్రైమ్ వీడియోస్ తెలుగు మూవీ రచ్చ
ప్రైమ్ వీడియోస్లో ఈ వారం శ్రీవిష్ణు నటించిన `విష్ణు విన్యాసం` మూవీ విడుదలయ్యింది. కామెడీ ఎంటర్టైనర్గా రూపొందిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీసు వద్ద పాజిటివ్ టాక్ తెచ్చుకున్నా, కమర్షియల్గా సత్తా చాటలేకపోయింది. ఈ నేపథ్యంలో ఇప్పుడు ఓటీటీలోకి వచ్చింది. మంచి వ్యూస్ సాధిస్తున్నట్టు తెలుస్తోంది. యదునాథ్ మారుతీరావు దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో నయన సారిక హీరోయిన్గా నటించింది. వీటితోపాటు
సినిమాలు
రాహు కేతు(హిందీ)
మెర్సీ (ఇంగ్లీష్)
ది హౌజ్మెయిండ్(ఇంగ్లీష్)
డెడ్ సీ(ఇంగ్లీష్)
వెబ్ సిరీస్లు
మెడికల్లీ యూవర్స్(హిందీ)
గల్టీ సే మిస్ టెక్(హిందీ)
కంపెనీ రీట్రీట్ సీజన్2(ఇంగ్లీష్)
తారక్ మెహతా కా ఊల్టా చస్మా సీజన్ 1(హిందీ)
ఇన్విజిబుల్ సీజన్ 4(ఇంగ్లీష్)
డెడ్లోచ్ సీజన్ 2(ఇంగ్లీష్)
పోంబో సీజన్ 5(స్పానిష్)
గుడ్ డాక్టర్ ఈజన్ 1 (థాయి)
డేరైల్మెంట్ సీజన్ (చైనీస్)
సన్ నెక్ట్స్
సన్ నెక్ట్స్ లో తెలుగు నుంచి `సీతా పయనం` మూవీ రిలీజ్ అయ్యింది. అర్జున్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఆయన కూతురు ఐశ్వర్య అర్జున్ హీరోయిన్గా నటించింది. లవ్, ట్రావెలింగ్, నేచర్, చైల్డ్ ట్రాఫికింగ్ వంటి అంశాలను బేస్ చేసుకుని రూపొందించిన ఈ చిత్రం థియేటర్లలో పెద్దగా ఆడలేదు. ఇప్పుడు ఓటీటీలో డీసెంట్గానే వ్యూస్ని సాధిస్తోంది. దీంతోపాటు `వల్లవార` అనే కన్నడ సినిమా, `సుక్రమ్` అనే మలయాళ మూవీ, `ఫ్రైడే` అనే తమిళ చిత్రం సన్ నెక్ట్స్ లో స్ట్రీమింగ్ అవుతుంది.
జీ 5
ప్రకంబనం (మలయాళం)
ల్యాండ్లార్డ్(కన్నడ)
అగ అగ సన్బాయ్ క్యా మహతే ససుబాయ్(మరాఠి)
హే భగవాన్(హిందీ- వెబ్ సిరీస్)
ఆహాలో
అలాగే ఆహాలో `అమరావతికి ఆహ్వానం` అనే మూవీ, ఈటీవీ విన్లో అమర్ దీప్ నటించిన `సుమతీ శతకం` అనే తెలుగు సినిమాలు స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి. సోనీ లివ్లో `జాజ్ సిటీ అనే బెంగాలీ సిరీస్, ఇంపర్ఫెక్ట్ ఉమెన్ అనే ఇంగ్లీష్ సిరీస్ ఆపిల్ టీవీలో స్ట్రీమింగ్ అవుతున్నాయి.