- ఈ వారం ఓటీటీలో రిలీజయ్యే చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్లు ఇవే ..యూత్ ఎంజాయ్ చేసే స్టఫ్ రెడీ
This Week OTT Releases: ఈ వారం వివిధ ఓటీటీ వేదికలపై అదిరిపోయే సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్ లు రిలీజ్ కాబోతున్నాయి. వాటి వివరాలు రిలీజ్ డేట్లు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
This Week OTT Releases
ఈ వారం జియోహాట్స్టార్, నెట్ఫ్లిక్స్, జీ5, సోని లివ్, లయన్స్గేట్ ప్లే, ఆహా ప్లాట్ఫారమ్లపై 12 కొత్త సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లు విడుదల కానున్నాయి. యాక్షన్, హారర్, పొలిటికల్ డ్రామా, ఫాంటసీ జానర్లలో ఈ వారం ప్రేక్షకులకు మంచి వినోదం ఉండబోతోంది.
జియో హాట్స్టార్ (JioHotstar)
ది ఫాంటాస్టిక్ ఫోర్: ఫస్ట్ స్టెప్స్
సూపర్ హీరోల అభిమానులు ఆతృతగా ఎదురుచూస్తున్న చిత్రం ఇది. రీడ్ రిచర్డ్స్, స్యూ స్టోర్మ్, జానీ స్టోర్మ్, బెన్ గ్రిమ్లతో కూడిన ఈ టీమ్ మరోసారి ప్రపంచాన్ని రక్షించడానికి సిద్ధమవుతుంది. సిల్వర్ సర్ఫర్ ప్రదర్శనతో గెలాక్టస్ అనే కాస్మిక్ శక్తి భూమికి ముప్పు చేస్తుంది. ఈ నేపథ్యంలో ఫాంటాస్టిక్ ఫోర్ తమ కుటుంబ బంధం, త్యాగం, ధైర్యంతో భూమిని రక్షించే కథ ఇది.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 5
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్స్టార్
ఆల్ హర్ ఫాల్ట్
ఒక తల్లి తన కుమారుడు మిలో కనిపించకపోవడంతో ఆందోళన చెందుతుంది. ఐర్లాండ్ నేపథ్యంలోని ఈ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్లో మారిసా అనే మహిళ జీవితంలో జరిగే భయానక సంఘటనలు కథాంశం. ఆ ప్రాంతంలోని “నాలుగు నేరస్థ మహిళలు” అనే రహస్య వలయం చుట్టూ కథ సాగుతుంది.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్స్టార్
ఆల్స్ ఫెయిర్
రయాన్ మర్ఫీ రూపొందించిన ఈ లీగల్ డ్రామాలో లాస్ ఏంజెల్స్లోని శక్తివంతమైన మహిళా లాయర్ల కథ చూపించబడుతుంది. కిమ్ కార్దాషియన్ “అలురా గ్రాంట్” పాత్రలో నటించారు. ఫీమేల్ ఎంపవర్మెంట్, లీగల్ డ్రామా, సిస్టర్హుడ్ అంశాలు ప్రధానంగా ఉంటాయి.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 4
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్స్టార్
బ్యాడ్ గర్ల్
రమ్య అనే యువతి తన జీవితాన్ని తన నిర్ణయాలతో నడిపించుకోవాలనుకునే ఆధునిక భారతీయ మహిళ. సమాజపు పరిమితులు, ప్రేమ, ఆత్మగౌరవం వంటి అంశాలు ఈ చిత్రంలో ఉన్నాయి.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 4
ఎక్కడ చూడాలి: జియో హాట్స్టార్
నెట్ఫ్లిక్స్ (Netflix)
ఫ్రాంకెన్స్టెయిన్
ఒస్కార్ ఐజాక్ ప్రధాన పాత్రలో నటించిన ఈ చిత్రం క్లాసిక్ నవల ఆధారంగా రూపొందిన హారర్ డ్రామా. మానవ మృతదేహాలతో ప్రాణి సృష్టించే శాస్త్రవేత్త విక్టర్ ఫ్రాంకెన్స్టెయిన్ తన సృష్టి వల్ల ఎదుర్కొనే వినాశకర పరిణామాలు కథాంశం.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
ది బ్యాడ్ గైస్: బ్రేకింగ్ ఇన్
ప్రముఖ యానిమేటెడ్ మూవీకి ప్రీక్వెల్గా వచ్చిన ఈ సిరీస్లో నేరస్థుల గ్యాంగ్ ఆరంభం చూపించబడుతుంది. వినోదాత్మక యాక్షన్ సన్నివేశాలు ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకోనున్నాయి.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 6
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
బారముల్లా
కాశ్మీర్ నేపథ్యంతో తెరకెక్కిన ఈ మిస్టరీ థ్రిల్లర్లో డీఎస్పీ రిద్వాన్ సయ్యద్ అనే అధికారి పిల్లలు అదృశ్యమయ్యే కేసును దర్యాప్తు చేస్తాడు. హారర్, ఎమోషన్, మిస్టరీ అంశాలు కలిపిన ఈ చిత్రం ఆకట్టుకోనుంది.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: నెట్ఫ్లిక్స్
జీ5
థోడే దూర్ థోడే పాస్
మెహతా కుటుంబం టెక్నాలజీపై ఆధారపడటం వల్ల దూరమైపోయిన సంబంధాలను తిరిగి కలుపుకునే ఫ్యామిలీ డ్రామా ఇది. పంకజ్ కపూర్ ప్రధాన పాత్రలో నటించారు.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: జీ5
కిస్
ప్రేమలో నమ్మకం లేని యువకుడు నెల్సన్ మార్కస్ జీవితంలో జరిగే మాయాజాల ప్రేమకథ. ఒక పుస్తకం ద్వారా అతనికి వచ్చిన అద్భుత శక్తి ఈ కథకు ప్రత్యేకత.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: జీ5
సోని లివ్ (Sony LIV)
మహారాణి సీజన్ 4
హ్యూమా ఖురేషీ నటించిన ఈ పొలిటికల్ డ్రామాలో రాణి భారతి జైలు నుంచి బయటికి వచ్చి రాజకీయ రంగంలో తిరిగి అడుగుపెడుతుంది. బీహార్ రాష్ట్ర రాజకీయాలు, అధికార పోరాటం ప్రధానాంశాలు.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: సోని లివ్
లయన్స్గేట్ ప్లే (Lionsgate Play)
ది హాక్
2002–2012 మధ్యకాలంలో బ్రిటన్ మీడియాలో జరిగిన ఫోన్ హాకింగ్ స్కాండల్ ఆధారంగా రూపొందిన సిరీస్ ఇది. జర్నలిస్ట్ నిక్ డేవిస్, డిటెక్టివ్ డేవ్ కుక్ దర్యాప్తు కథతో నడుస్తుంది.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: లయన్స్గేట్ ప్లే
ఆహా (aha)
చిరంజీవ
రాజ్ తరుణ్ నటించిన ఈ ఫ్యాంటసీ యాక్షన్ డ్రామాలో అంబులెన్స్ డ్రైవర్గా పనిచేసే శివ జీవితంలో జరిగే మాయాజాల సంఘటనలు చూపిస్తారు. ఒక ప్రమాదం తర్వాత అతనికి లభించిన అద్భుత శక్తి కథకు మలుపు ఇస్తుంది.
విడుదల తేదీ: నవంబర్ 7
ఎక్కడ చూడాలి: ఆహా