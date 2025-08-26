- Home
ఎన్టీఆర్ నటించిన బాలీవుడ్ మూవీ `వార్ 2`డిజాస్టర్ దిశగా వెళ్తుంది. ఈ మూవీ బ్రేక్ ఈవెన్కి చాలా దూరంలో ఉంది. ఈక్రమంలో దీని ప్రభావం ఎన్టీఆర్ తదుపరి మూవీస్పై పడుతుంది.
డిజాస్టర్ దిశగా `వార్ 2`
ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్లోకి ఎంట్రీ ఇచ్చి `వార్ 2` చిత్రంలో నటించారు. యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ నుంచి వచ్చిన స్పై యాక్షన్ మూవీ ఇది. ఇందులో హృతిక్ రోషన్ మరో హీరోగా నటించారు. అయాన్ ముఖర్జీ దర్శకత్వం వహించిన ఈ బాలీవుడ్ మూవీ ఇండిపెండెన్స్ డే (ఆగస్ట్ 14) సందర్భంగా ఆడియెన్స్ ముందుకు వచ్చింది. మొదటి షో నుంచే మిశ్రమ స్పందన రాబట్టుకుంది. ఆ తర్వాత క్రమంలో డౌన్ అవుతూ వచ్చింది. ఈ సినిమా ఇప్పుడు డిజాస్టర్ దిశగా వెళ్తోంది.
`వార్ 2` కలెక్షన్లు
`వార్ 2` మొదటి రోజు మంచి ఓపెనింగ్స్ ని రాబట్టుకుంది. ఆ వీకెండ్ వరకు సత్తా చాటింది. కానీ ఆ తర్వాత డీలా పడింది. ఈ మూవీ ఇప్పుడు 12 రోజుల్లో ఇండియా వైడ్గా రూ.224కోట్లు వసూలు చేసింది. ఓవర్సీస్లో మరో ఎనభై కోట్ల వరకు రాబట్టినట్టు సమాచారం. తెలుగులో రూ.52 కోట్లకుపైగానే రాబట్టింది. ఈ మూవీ ఓవర్సీస్లో సేఫ్గానే ఉన్నా, మిగిలిన చోట్ల డిజాస్టర్గా మారబోతుంది. `వార్ 2` బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే సుమారు ఏడువందల కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. అది అసాధ్యం. దీంతో ఈ మూవీ పెద్ద ఫెయిల్యూర్గా నిలవబోతుందని చెప్పొచ్చు.
ఆగిపోయిన యష్రాజ్ ఫిల్మ్స్ స్పై మూవీ ?
ఈ క్రమంలో ఈ మూవీ ప్రభావం ఇప్పుడు ఎన్టీఆర్ నటించబోయే తదుపరి సినిమాలపై పడుతుంది. ఇప్పటికే కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో చేయాల్సిన `దేవర2`పై పడింది. ఈ సినిమా ఆగిపోయిందని సమాచారం. అలాగే ఇప్పుడు మరో మూవీ కూడా ఆగిపోతుందట. `వార్ 2` హిట్ అయితే ఎన్టీఆర్ హీరోగా మరో స్పై మూవీ చేయాలని యష్రాజ్ ఫిల్మ్స్ భావించింది. ఈ మేరకు చర్చలు కూడా జరిగాయి. ఆ మధ్య ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో కూడా తారక్ తెలిపారు. మళ్లీ మీతో పనిచేయడానికి ఆతృతగా ఉన్నాను అని చెప్పారు. ఎన్టీఆర్ సోలో హీరోగా ఒకస్పై యాక్షన్ మూవీని తీయాలని యష్ రాజ్ ఫిల్మ్స్ భావించింది. అయితే ఈ సినిమాని ఇప్పుడు ఆపేశారట.
ఎన్టీఆర్ చేయబోయే సినిమాలివే
ఇది తారక్ కి దెబ్బ మీద దెబ్బ అనే చెప్పాలి. నిజానికి ఈ మూవీ తర్వాత ఎన్టీఆర్ బాలీవుడ్లో పాగా వేయాలని భావించారు. నార్త్ మార్కెట్లో స్థిరపడిపోవాలని భావించారు. ఈ మేరకు చాలా ప్లాన్ చేశారు. కానీ ఇప్పుడు అన్నీ తలక్రిందులయ్యాయి. ఎన్టీఆర్ ప్రస్తుతం ప్రశాంత్ నీల్ దర్శకత్వంలో ఓ మూవీ చేస్తున్నారు. దీనికి `డ్రాగన్` అనే పేరు వినిపిస్తోంది. ఇది చిత్రీకరణ దశలో ఉంది. ఆ తర్వాత త్రివిక్రమ్తో సినిమా చేయాల్సి ఉంది.