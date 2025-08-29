నివేదా థామస్ లేటెస్ట్ లుక్ తో అందరికీ షాక్.. 2 నెలల్లో ఇంత మార్పా, వైరల్ ఫొటోస్
నివేదా థామస్ లేటెస్ట్ ఫొటోస్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్నాయి. రెండు నెలల క్రితం నివేదా థామస్ కనిపించిన లుక్ కి ఇప్పటి లుక్ కి అసలు సంబంధమే లేదు.
ఇటీవల కాలంలో టాలీవుడ్ లో గ్లామర్ తో కంటే నటనతో ఎక్కువగా గుర్తింపు పొందిన హీరోయిన్లలో నివేదా థామస్ ఒకరు. కళ్ళతోనే హావభావాలు పలికిస్తూ తన పాత్రలో అద్భుతంగా ఒదిగిపోయి నటించే నటి నివేదా థామస్. నివేదా థామస్ కి ఇటీవల అవకాశాలు తగ్గాయి.
నివేదా థామస్ తెలుగులో నాని జెంటిల్ మాన్ చిత్రంతో హీరోయిన్ గా ఎంట్రీ ఇచ్చింది. ఆ తర్వాత అనేక సూపర్ హిట్ చిత్రాల్లో నివేదా నటించింది. నిన్ను కోరి, జై లవకుశ, బ్రోచేవారెవరురా, 118, వకీల్ సాబ్ లాంటి హిట్ చిత్రాల్లో నివేదా నటించింది. హద్దులు దాటేలా నివేదా ఎప్పుడూ గ్లామర్ ప్రదర్శించలేదు. తన బ్యూటిఫుల్ లుక్స్, నటనతోనే ఫ్యాన్స్ ని మెప్పిస్తూ వచ్చింది. చివరగా నివేదా '35 చిన్న కథ కాదు' అనే చిత్రంలో నటించింది.
నివేదా థామస్ రెండు నెలల క్రితం తెలంగాణ ప్రభుత్వం నుంచి 35 చిన్న కథ కాదు చిత్రానికి గాను ఉత్తమ నటిగా గద్దర్ ఫిలిం అవార్డు అందుకుంది. సీఎం రేవంత్ రెడ్డి చేతుల మీదుగా ఈ అవార్డుని నివేదా అందుకుంది.
గద్దర్ అవార్డ్స్ ఈవెంట్ లో నివేదా బాగా బరువు పెరిగి బొద్దుగా కనిపించింది. దీనితో నివేదా లుక్ చూసి అంతా షాక్ అయ్యారు. నివేదా ఇలా మారిపోయింది ఏంటి అని నెటిజన్లు ఆశ్చర్యపోతూ కామెంట్స్ చేశారు.
తాజాగా నివేదా సోషల్ మీడియాలో తన లేటెస్ట్ ఫొటోస్ పోస్ట్ చేసింది. ఆమె లేటెస్ట్ లుక్ కూడా నెటిజన్లకు షాకింగ్ గా ఉంది. రెండు నెలల క్రితం బొద్దుగా కనిపించిన నివేదా.. ఇప్పుడు స్లిమ్ గా మారిపోయింది. రెండు నెలల వ్యవధిలోనే ఆమె చాలా బరువు తగ్గినట్లు అనిపిస్తోంది.
ఇంత తక్కువ సయమంలో అంత బరువు తగ్గడం ఎలా సాధ్యం అని ఫ్యాన్స్ ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. బ్లాక్ డ్రెస్ లో మెరిసిన నివేదా నాజూగ్గా కనిపిస్తూ ఆకట్టుకుంటోంది.