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- Nithya Menen: డైరెక్టర్లు, రైటర్లకు స్వేచ్ఛ కరువైంది.. దుమారం రేపుతున్న నిత్యా మీనన్ కామెంట్స్
Nithya Menen: డైరెక్టర్లు, రైటర్లకు స్వేచ్ఛ కరువైంది.. దుమారం రేపుతున్న నిత్యా మీనన్ కామెంట్స్
నటి నిత్యా మీనన్ సినిమా ఇండస్ట్రీపై ఆసక్తికర వ్యాఖ్యలు చేశారు. డైరెక్టర్లు, రైటర్లకు ఇప్పుడు స్వేచ్ఛ తగ్గిపోతోందని అన్నారు. ప్రేక్షకులు ప్రతి విషయాన్ని భూతద్దంలో పెట్టి చూస్తున్నారని అభిప్రాయపడ్డారు.
సినిమాలు తగ్గించిన నిత్యా మీనన్
`అలా మొదలైంది` చిత్రంతో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చింది మాలయాళ భామ నిత్యా మీనన్. మంచి నటనతో ఆకట్టుకుంది. బబ్లీ లుక్తోనూ మెప్పించింది. ఆ తర్వాత `ఇష్క్`, `గుండెజారి గల్లంతయ్యిందే`, `ఒక్కడినే`, `జబర్దస్త్`, `మళ్లీ మళ్లీ ఇది రాని రోజు`, `సన్నాఫ్ సత్యమూర్తి`, `రుద్రమదేవి`, `జనతా గ్యారేజ్` వంటి చిత్రాలతో స్టార్ హీరోయిన్గా ఎదిగింది.
ఆ తర్వాత క్యారెక్టర్స్ చేస్తూ మెప్పించింది. ఈ మధ్య సినిమాలు తగ్గించింది. కానీ ఇప్పుడు `గరివిడి లక్ష్మి` చిత్రంలో పాత్రని రిజెక్ట్ చేసి వార్తల్లో నిలిచింది. అయితే తాజాగా ఆమె ఓ ఇంటర్వ్యూలో చేసిన కామెంట్స్ వైరల్గా మారాయి. పెద్ద దుమారం రేపుతున్నాయి.
స్వేచ్ఛ కరువైంది
నిత్యా మీనన్ మాట్లాడుతూ.. డైరెక్టర్లు, క్రియేటివ్ రైటర్లకు ఈ రోజుల్లో భావప్రకటనా స్వేచ్ఛ బాగా తగ్గిపోతోందని అన్నారు. దీనివల్ల సినిమా ఇండస్ట్రీ ముందుకు వెళ్లాల్సింది పోయి వెనక్కి వెళ్తోందని ఆమె ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు.
క్రియేటివిటీకి అడ్డుకట్ట
ప్రేక్షకులు ప్రతి చిన్న విషయానికి ఎమోషనల్ అవ్వడం, హర్ట్ అవ్వడం క్రియేటివిటీకి అడ్డుకట్ట వేస్తోందని నిత్యా మీనన్ చెప్పారు. అందరూ ప్రతి విషయాన్ని ఎక్కువగా విశ్లేషిస్తుండటంతో, ఒకే తరహా సినిమాలు తీయాల్సిన పరిస్థితి వస్తోందని ఆమె అన్నారు.
నిత్యా మీనన్ మహిళలు ఎదుర్కొనే ఒత్తిడి గురించి కూడా మాట్లాడారు. కెరీర్, వ్యక్తిగత బంధాలను బ్యాలెన్స్ చేసుకునే క్రమంలో ఈ ఒత్తిడి ఉంటుందని.. అయితే మహిళలు తమ వృత్తిని, జీవితాన్ని రెండింటినీ సమానంగా బ్యాలెన్స్ చేసుకోగలరని ఆమె స్పష్టం చేశారు.
మహిళలపై ఒత్తిడి
కెరీర్, ఫ్యామిలీ.. ఈ రెండింటిలో ఒకదాన్ని మాత్రమే ఎంచుకోవాల్సిన అవసరం లేదని నిత్యా మీనన్ అన్నారు. కానీ దురదృష్టవశాత్తూ సామాజికంగా, శారీరకంగా మహిళలు ఇప్పటికీ ఇలాంటి ఒత్తిడిని ఎదుర్కోవాల్సి వస్తోందని ఆమె చెప్పారు.