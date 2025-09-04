- Home
- ఆ హీరోయిన్ పై నానికి క్రష్, సెట్ లోనే గుంజీళ్లు తీయించింది.. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన సినిమాలు ఇవే
ఆ హీరోయిన్ పై నానికి క్రష్, సెట్ లోనే గుంజీళ్లు తీయించింది.. అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన సినిమాలు ఇవే
నేచురల్ స్టార్ నాని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేసిన చిత్రాలు, ఆ టైంలో హీరోయిన్ పై క్రష్ లాంటి ఆసక్తికర విషయాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకోండి.
నేచురల్ స్టార్ నాని ఎలాంటి సినిమా బ్యాగ్రౌండ్ లేకుండా ఇండస్ట్రీకి వచ్చి స్టార్ హీరోగా ఎదిగారు. టాలీవుడ్ లోకి రాగానే నాని హీరో అయిపోలేదు. ఎన్నో కెరీర్ బిగినింగ్ లో నాని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు. 2005 నుంచి 2007 వరకు నాని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు. నాని మొత్తం 4 సినిమాలకు అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు.
బాపు దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన రాధా గోపాళం చిత్రంతో అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా నాని కెరీర్ ప్రారంభం అయింది. ఈ మూవీలో శ్రీకాంత్, స్నేహ జంటగా నటించారు. రాధాగోపాళం చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద పర్వాలేదనిపించింది. ఆ తర్వాత నితిన్ నటించిన అల్లరి బుల్లోడు చిత్రానికి నాని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా వర్క్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి రాఘవేంద్ర రావు దర్శకుడు. నితిన్, త్రిష జంటగా ఈ చిత్రంలో నటించారు. ఈ మూవీ డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
ఆ తర్వాత మంచు విష్ణు అస్త్రం, ఢీ చిత్రాలకు నాని అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ గా పనిచేశారు. వీటిలో అస్త్రం డిజాస్టర్ కాగా, ఢీ మూవీ బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ గా నిలిచింది. రాధా గోపాళం చిత్రానికి వర్క్ చేసే సమయంలో నానికి.. హీరోయిన్ స్నేహపై క్రష్ ఏర్పడిందట. వయసులో స్నేహ నాని కంటే 2 ఏళ్ళు పెద్దవారు. అయినప్పటికీ ఆమెపై తనకి క్రష్ ఏర్పడిందని నాని ఓ ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు.
వీరిద్దరూ రాధాగోపాళం సెట్స్ లో సరదాగా ఉన్న ఫొటోస్ కూడా వైరల్ అయ్యాయి. స్నేహ సరదాగా నాని చేత గుంజీళ్లు తీయిస్తున్న దృశ్యాలు ఇప్పటికీ వైరల్ అవుతున్నాయి. 2008లో నానికి హీరోగా అష్టాచమ్మా చిత్రంతో అవకాశం వచ్చింది. తొలి చిత్రం నుంచే నానికి హిట్స్ మొదలయ్యాయి. అలా మొదలైంది చిత్రం నాని కెరీర్ ని పూర్తిగా మార్చేసింది. ఆ తర్వాత నాని వరుస విజయాలు అందుకుంటూ టాలీవుడ్ లో అగ్ర హీరోల్లో ఒకరిగా ఎదిగారు.
నాని చివరగా సరిపోదా శనివారం, హిట్ ది థర్డ్ కేస్ చిత్రాల్లో నటించారు. ఆ రెండు చిత్రాలు మంచి విజయం సాధించాయి. ప్రస్తుతం నాని ది ప్యారడైజ్ చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నారు. ఈ మూవీ దసరా ఫేమ్ శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వంలో తెరకెక్కుతోంది.