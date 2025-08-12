- Home
- Entertainment
- `కూలీ`లోని మోనికా పాటపై మోనికా బెలూచి క్రేజీ రియాక్షన్.. పూజా హెగ్డే ఏం చెప్పిందంటే?
`కూలీ`లోని మోనికా పాటపై మోనికా బెలూచి క్రేజీ రియాక్షన్.. పూజా హెగ్డే ఏం చెప్పిందంటే?
రజనీకాంత్ నటించిన 'కూలీ' సినిమాలోని 'మోనికా' పాటను నిజమైన మోనికా బెలూచి చూసి ఆనందించారని, దీనిపై పూజా హెగ్డే సంతోషం వ్యక్తం చేశారు.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
`కూలీ` 1000 కోట్లు వసూలు చేస్తుందా?
రజనీకాంత్, లోకేష్ కనకరాజ్ కాంబినేషన్లో వస్తోన్న 'కూలీ' సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ. 1000 కోట్లు వసూలు చేస్తుందా అనేది ప్రస్తుతం టాలీవుడ్లో పెద్ద చర్చనీయాంశం. దీనిపై అనేక అంచనాలు నెలకొన్నాయి. `కూలీ` సినిమాలో రజనీకాంత్తో పాటు నాగార్జున, ఉపేంద్ర, ఆమిర్ ఖాన్ (అతిధి పాత్ర), షోబిన్ షాహిర్, శృతి హాసన్, సత్యరాజ్ వంటి వారు నటిస్తున్నారు. వీరితో పాటు రచిత రామ్, రెబా మోనికా జాన్, జూనియర్ ఎంజీఆర్, కన్నా రవి, కాలి వెంకట్, మోనిషా బ్లెస్సీ వంటి వారు కూడా నటిస్తున్నారు.
KNOW
`కూలీ` కథ ఇదేనా?
ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్, సత్యరాజ్ ఇద్దరూ స్నేహితులు. సత్యరాజ్ కూతురు శృతి హాసన్ (ప్రీతి రాజశేఖర్). కూలీ సినిమా టీజర్ చూస్తే సత్యరాజ్కి ఏదో జరుగుతుంది. దీని కారణంగా ఆయనను కాపాడటానికో లేదా ఆయన కూతురి కోసమో రజనీకాంత్ వస్తాడు. ఆ తర్వాత జరిగే సంఘటనలే సినిమా కథ అని తెలుస్తోంది. యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమాకి అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. సన్ పిక్చర్స్ నిర్మించింది. రూ.400 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కుతున్న ఈ చిత్రం స్వాతంత్య్ర దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని ఆగస్టు 14న విడుదల కానుంది.
మోనికా పాట చూసిన మోనికా బెలూచి
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో, తాను నటించిన 'కూలీ' సినిమాలోని 'మోనికా' పాటను ప్రముఖ హాలీవుడ్ నటి మోనికా బెలూచి చూశారని విని ఆశ్చర్యపోయానని, సంతోషించానని పూజా చెప్పారు. ఈ సంఘటన గురించి పూజా మాట్లాడుతూ: మొరాకోలో జరిగిన అంతర్జాతీయ చలన చిత్రోత్సవం (Marrakech International Film Festival) అధ్యక్షుడు మెలిటా టాస్కాన్, 'కూలీ' సినిమాలోని 'మోనికా' పాటను మోనికా బెలూచికి చూపించారు. ఆ పాటను మోనికా బెలూచి చూసి బాగా ఆనందించారని తెలిపారు.
మోనికా బెలూచి కామెంట్పై పూజా రియాక్షన్
దీనిపై పూజా స్పందిస్తూ, "ఇది నాకు లభించిన గొప్ప ప్రశంస. మోనికా బెలూచి నాకు చాలా ఇష్టం. ఆమె ప్రత్యేకమైన గొంతు, శైలితో ఓ ఐకాన్గా నిలిచారు. నా పాట ఆమెకు నచ్చిందని తెలిసి సంతోషంగా ఉంది" అని అన్నారు. మోనికా బెలూచి ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజీలో చాలా మంది అభిమానులు 'కూలీ' పాటను చూడమని కామెంట్ చేసినట్లు పూజా గుర్తు చేసుకున్నారు.
ఇటాలియన్ మోడల్ మోనికా బెలూచి
మోనికా బెలూచి ప్రపంచ ప్రఖ్యాత ఇటాలియన్ నటి , మోడల్. తన ఆకర్షణీయమైన అందం, ప్రత్యేకమైన నటనతో ప్రపంచ సినీ అభిమానుల హృదయాల్లో స్థానం సంపాదించుకున్నారు. 2000 సంవత్సరంలో విడుదలైన `మలేనా` చిత్రం బెలూచి సినీ జీవితంలో కీలకమైనది.
దర్శకుడు లోకేష్ అభిప్రాయం ఏమిటి?
'కూలీ' సినిమా రూ.1000 కోట్లు వసూలు చేస్తుందా అనే ప్రశ్నకు దర్శకుడు లోకేష్ కనకరాజ్, "రూ.1000 కోట్ల వసూళ్ల గురించి నేను హామీ ఇవ్వలేను, కానీ టికెట్కి మీరు ఖర్చు చేసే ప్రతి రూపాయికి విలువ ఉంటుందని హామీ ఇవ్వగలను" అని అన్నారు. మొత్తం మీద, 'కూలీ' సినిమాలోని భారీ స్టార్ కాస్ట్, డైరెక్టర్ ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న అంచనాలు రూ.1000 కోట్లు వసూలు చేసే అవకాశాలను పెంచుతున్నాయి. మరి ఏ స్థాయిలో ఆకట్టుకుంటుందో చూడాలి.