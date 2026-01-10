- Home
- యుఎస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్ కలెక్షన్స్, మన శంకర వరప్రసాద్ గారు జోరు మాములుగా లేదుగా.. అది మాత్రం పక్కా
Mana Shankara Varaprasad Garu: యుఎస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం దూసుకుపోతోంది. జనవరి 12న ఈ చిత్రం రిలీజ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే.
చిరంజీవి మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ
మెగాస్టార్ చిరంజీవి నటించిన మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం హంగామా మొదలైంది. జనవరి 12న ఈ చిత్రం రిలీజ్ అవుతున్న సంగతి తెలిసిందే. దీనితో ఏపీ, తెలంగాణలో అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ మొదలయ్యాయి. యుఎస్ లో ఇప్పటికే అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లో మెగాస్టార్ మూవీ జోరు చూపిస్తోంది. ఆ జోరు మాములుగా లేదు అనే చెప్పాలి.
టికెట్ ధరలు పెంచేందుకు అనుమతి
జనవరి 12న ఈ చిత్రం రిలీజ్ కానుండగా 11వ తేదీ రాత్రి నుంచే ప్రీమియర్ షోల హంగామా మొదలవుతుంది. ఇప్పటికే రెండు రాష్ట్రాల ప్రభుత్వాలు టికెట్ ధరలు పెంచుకునేందుకు ఈ చిత్రానికి అనుమతి ఇచ్చాయి.
యుఎస్ అడ్వాన్స్ కలెక్షన్స్
ఇక యుఎస్ లో మన శంకర వరప్రసాద్ గారు చిత్రం అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లోనే రచ్చ చేస్తోంది. యుఎస్ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ లో ఈ చిత్రం ఇప్పటి వరకు 570977 డాలర్లు వసూలు చేసింది. టోటల్ నార్త్ అమెరికా మొత్తం కలుపుకుంటే అడ్వాన్స్ సేల్స్ 6 లక్షల డాలర్లకు పైగా ఉన్నాయి.
అది మాత్రం పక్కా
ఈ ట్రెండ్ చూస్తుంటే మన శంకర వరప్రసాద్ గారు మూవీ ప్రీమియర్ షోలతోనే 1 మిలియన్ డాలర్లు రాబట్టడం గ్యారెంటీ అని చెప్పొచ్చు. ఖైదీ నెంబర్ 150 తర్వాత ప్రీమియర్స్ తోనే 1 మిలియన్ డాలర్లు వసూళ్లు రాబడుతున్న చిరంజీవి చిత్రం ఇదే.
నిర్మాతగా చిరు కుమార్తె
అనిల్ రావిపూడి ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించగా,భీమ్స్ సంగీతం అందించారు. నయనతార హీరోయిన్. సాహు గారపాటి, సుష్మిత కొణిదెల ఈ చిత్రాన్ని కలిసి నిర్మించారు. ఇప్పటికే విడుదలైన పాటలు, ట్రైలర్ అభిమానులని విపరీతంగా ఆకట్టుకున్నాయి.