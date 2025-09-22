లోకేష్ కనకరాజ్ కి దెబ్బ మీద దెబ్బ.. ఖైదీ 2 కూడా ఆగిపోయిందా?
Lokesh Kanagaraj : లోకేష్ కనగరాజ్ చేతిలో ఉన్న సినిమాలు ఒక్కొక్కటిగా చేజారిపోతున్న తరుణంలో, ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న 'ఖైదీ 2' సినిమా కూడా ఆగిపోయిందని సమాచారం.
Kaithi 2 Movie Shelved
మానగరం, ఖైదీ, మాస్టర్, విక్రమ్, లియో వంటి వరుసగా ఐదు బ్లాక్బస్టర్ హిట్లను అందించి, తమిళ సినిమా నంబర్ 1 దర్శకుడిగా లోకేష్ కనగరాజ్ నిలిచారు. ఆయన దర్శకత్వంలో చివరగా వచ్చిన 'కూలీ' సినిమా నెగటివ్ రివ్యూలతో విమర్శకుల పరంగా ఫ్లాప్ అయింది. కూలీ సినిమా ఫలితం తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్ మార్కెట్ వేగంగా పడిపోయింది. ఈ సినిమా ఫలితంతో ఆయన చేతిలో ఉన్న ప్రాజెక్టులు ఒక్కొక్కటిగా చేజారిపోతున్నాయి.
వెనుకాడుతున్న రజినీకాంత్
కూలీ సినిమా తర్వాత లోకేష్ కనగరాజ్, సూపర్స్టార్ రజినీకాంత్, కమల్ హాసన్ కలిసి నటించే సినిమాకు దర్శకత్వం వహించాల్సి ఉంది. కానీ కూలీ సినిమా ఫలితంతో ఈ భారీ ప్రాజెక్ట్ను ఆయనకు అప్పగించడానికి రజినీకాంత్ వెనుకాడుతున్నారని అంటున్నారు. కమల్ హాసన్ రిస్క్ తీసుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నా, రజినీకాంత్ వైపు నుంచి గ్రీన్ సిగ్నల్ రాకపోవడంతో, ఇప్పుడు ఈ సినిమా వేరే దర్శకుల చేతికి వెళ్లినట్టు సమాచారం. ఈ సినిమా దర్శకుల జాబితాలో ప్రదీప్ రంగనాథన్, సుందర్ సి పేర్లు కూడా వినిపిస్తున్నాయి.
అమీర్ ఖాన్ సూపర్ హీరో కథ
అలాగే, కూలీ సినిమాలో అమీర్ ఖాన్ అతిథి పాత్రలో నటించినప్పుడు, ఆయన కోసం లోకేష్ ఒక సూపర్ హీరో కథ చెప్పి ఓకే చేయించుకున్నారు. కూలీ విడుదల తర్వాత ఆ సినిమా కూడా ఆగిపోయింది. అమీర్ ఖాన్ పూర్తి స్క్రిప్ట్ అడగగా, లోకేష్ ఇవ్వడానికి నిరాకరించడంతో ఇద్దరి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు వచ్చి ఆ ప్రాజెక్ట్ రద్దయింది. ఇలా వరుసగా భారీ ప్రాజెక్టుల నుంచి తప్పుకుంటున్న లోకేష్, 'ఖైదీ 2'తో కమ్బ్యాక్ ఇస్తాడని ఫ్యాన్స్ ఎదురుచూశారు.
కార్తీకి, లోకేష్ కనగరాజ్కి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు
అయితే ఇప్పుడు 'ఖైదీ 2' అసలు వస్తుందా అనే ప్రశ్న తలెత్తుతోంది. సినిమా కథ విషయంలో కార్తీకి, లోకేష్ కనగరాజ్కి మధ్య అభిప్రాయ భేదాలు రావడంతో, ఈ ప్రాజెక్ట్ను పక్కన పెట్టేశారట. ప్రస్తుతానికి ఈ సినిమా వచ్చే అవకాశం లేదని అంటున్నారు. 'ఖైదీ 2' రాకపోతే లోకేష్ సినిమాటిక్ యూనివర్స్ (LCU) మొత్తం మూతపడే ప్రమాదం ఉంది. LCUకి 'ఖైదీ 2' గుండెకాయ లాంటిదని చెబుతున్న తరుణంలో, సినిమా మొదలవకముందే ఆగిపోయిందనే వార్త అభిమానులను షాక్కు గురిచేస్తోంది.