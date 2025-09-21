Lokah Records: మోహన్లాల్ రికార్డుని బద్దలుకొట్టిన లోకా.. ఎంత వసూలు చేసిందంటే?
Lokah Records: మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ నటించిన `లోకా చాప్టర్ 1: చంద్ర` రికార్డు సృష్టించింది. ఇది మోహన్లాల్ మూవీ రికార్డులు బ్రేక్ చేసింది.
`లోకా` మూవీ సరికొత్త సంచలనం
ప్రపంచవ్యాప్తంగా అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన మలయాళ చిత్రంగా 'లోకా చాప్టర్ 1: చంద్ర' రికార్డు సృష్టించింది. రూ.265 కోట్లు వసూలు చేసిన మోహన్లాల్ 'ఎంపురాన్' రికార్డును 'లోకా' బద్దలుకొట్టింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ అధికారికంగా ప్రకటించింది. హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ చిత్రాల్లో ఇదే అతిపెద్ద విజయం. కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రానికి డొమినిక్ అరుణ్ దర్శకత్వం వహించారు.
హీరోయిన్ ఓరియెంటెడ్ మూవీస్లో సరికొత్త రికార్డు
ఈ సినిమాకు ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి ఆదరణ లభిస్తోంది. మలయాళంలో తొలి మహిళా సూపర్ హీరో చిత్రంగా విడుదలైన 'లోకా', కల్లియంకాట్టు నీలి అనే పురాణ కథ ఆధారంగా తెరకెక్కింది. వేఫేరర్ ఫిల్మ్స్ నిర్మించిన ఏడో చిత్రం 'లోకా - చాప్టర్ 1: చంద్ర' బాక్సాఫీస్ వద్ద దూసుకుపోతోంది. 7 రోజుల్లోనే 100 కోట్ల క్లబ్లో చేరింది. ఇది ఐదు భాగాల సూపర్ హీరో సిరీస్లో మొదటి సినిమా.
`లోకా`లో దుల్కర్, టోవినో థామస్ గెస్ట్ రోల్స్
కళ్యాణి ప్రియదర్శన్ హీరోయిన్గా నటించిన ఈ చిత్రంలో నస్లెన్ కూడా కీలక పాత్ర పోషించారు. కేరళ పురాణగాథ కల్లియంకాట్టు నీలి ఆధారంగా ఈ సినిమా రూపొందింది. శాండీ, చందు సలీమ్కుమార్, అరుణ్ కురియన్, శరత్ సభ, నిశాంత్ సాగర్, విజయరాఘవన్ ఇతర పాత్రలు పోషించారు. దుల్కర్ సల్మాన్, టోవినో థామస్, సన్నీ వెయిన్ అతిథి పాత్రల్లో కనిపించారు. దీని తర్వాతి భాగం టోవినో థామస్ ప్రధాన పాత్రలో రానుంది.
`ఎంపురాన్` రికార్డులు బద్దలు కొట్టి ఇండస్ట్రీ హిట్గా `లోకా`
గతేడాది వరకు మలయాళంలో `మంజుమ్మెల్ బాయ్స్` అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా ఉంది. అది `పులిమురుగన్`(మన్యంపులి) రికార్డును బద్దలుకొట్టింది. ఈ ఏడాది మోహన్లాల్ 'ఎంపురాన్' ఆ రికార్డును అధిగమించగా, ఇప్పుడు 'లోకా' ఆ రెండు చిత్రాలను దాటి నెం.1 స్థానాన్ని కైవసం చేసుకుంది. ఈ మూవీ తెలుగులో `కొత్తలోక`గా విడుదలయ్యింది. ఇక్కడ కూడా మంచి ఆదరణ పొందింది.