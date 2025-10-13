- Home
బెల్లంకొండ శ్రీనివాస్, అనుపమ పరమేశ్వరన్ నటించిన హారర్ థ్రిల్లర్ మూవీ కిష్కింధపురితో పాటు పలు చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు ఈవారం ఓటీటీలోకి అందుబాటులో రానున్నాయి. వాటి రిలీజ్ డేట్ లు, ఇతర వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
This Week OTT Releases
సినీ ప్రేక్షకులకు ఓటీటీ ప్లాట్ఫారమ్లలో ఈవారం ఎంటర్టైన్మెంట్ అందించేందుకు పలు చిత్రాలు, వెబ్ సిరీస్ లు అందుబాటులోకి రానున్నాయి. జీ5, నెట్ఫ్లిక్స్, సోనీలివ్, జియోహాట్స్టార్ వంటి ప్రముఖ స్ట్రీమింగ్ ప్లాట్ఫారమ్లు ఈ వారం పలు సినిమాలు, వెబ్సిరీస్లను విడుదల చేయడానికి సిద్ధమయ్యాయి.ఈ వారం విడుదల కానున్న ఆసక్తికర సినిమాలు, సిరీస్ ల జాబితా ఇలా ఉంది.
జియోహాట్స్టార్
హౌ టు ట్రైన్ యువర్ డ్రాగన్ (How To Train Your Dragon)
ప్రపంచవ్యాప్తంగా హిట్ అయిన ఈ హాలీవుడ్ క్లాసిక్ యానిమేషన్ మూవీకి లైవ్ యాక్షన్ వెర్షన్ ఈ వారం స్ట్రీమింగ్కు సిద్ధంగా ఉంది. ఇప్పటివరకు డిజిటల్ రెంట్లో మాత్రమే లభ్యమైన ఈ చిత్రం, అక్టోబర్ 13 నుంచి స్ట్రీమింగ్ సబ్స్క్రిప్షన్లో అందుబాటులోకి వస్తుంది.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 13
ఎక్కడ చూడవచ్చు: జియోహాట్స్టార్
ఫైనల్ డెస్టినేషన్: బ్లడ్లైన్స్ (Final Destination: Bloodlines)
హారర్ థ్రిల్లర్ ఫ్రాంచైజ్లో తాజా భాగం “బ్లడ్లైన్స్” అక్టోబర్ 16 నుంచి పలు భాషల్లో స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభం కానుంది.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 16
ఎక్కడ చూడవచ్చు: జియోహాట్స్టార్
గోస్ట్స్ సీజన్ 5 (Ghosts Season 5)
హారర్ కామెడీగా 2021 నుంచి ప్రసారం అవుతున్న “గోస్ట్స్” సిరీస్ ఐదవ సీజన్ అక్టోబర్ 17 నుంచి అందుబాటులోకి రానుంది. మరింత నవ్వులు, భయాందోళనలు ప్రేక్షకులకు అందించబోతోంది.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 17
ఎక్కడ చూడవచ్చు: జియోహాట్స్టార్
ఎల్స్బెత్ సీజన్ 3 (Elsbeth Season 3)
“The Good Wife”, “The Good Fight” సిరీస్లకు స్పిన్ఆఫ్గా వచ్చిన “ఎల్స్బెత్” మూడవ సీజన్ అక్టోబర్ 13 నుంచి అందుబాటులోకి వస్తుంది. న్యూయార్క్ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్తో కలిసి మర్డర్ కేసులు ఛేదించే లాయర్ కథ ఇది.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 13
ఎక్కడ చూడవచ్చు: జియోహాట్స్టార్
జీ5
భగవత్ చాప్టర్ 1 (Bhagwat Chapter 1)
అర్షద్ వార్సీ, జితేంద్ర, ఆయేషా కడుస్కర్ నటించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్ కథ ఉత్తర ప్రదేశ్లోని ఒక చిన్న పట్టణంలో జరుగుతుంది. ఇన్స్పెక్టర్ భగవత్ కనిపించని బాలిక కేసును పరిశోధిస్తుంటే, మరోవైపు సదా ప్రేమలో ఉన్న సమీర్, మీరాల జీవితాలు ఎలా కలుస్తాయన్నది కథాంశం.
విడుదల తేదీ: అక్టోబర్ 17
ఎక్కడ చూడవచ్చు: జీ5
ఎలుమాలే (Elumale)
2004 నేపథ్యంలో సాగే ఈ కన్నడ థ్రిల్లర్లో ఒక అమ్మాయి, డ్రైవర్ తమిళనాడు-కర్ణాటక సరిహద్దులో నేరాల వలలో చిక్కుకుంటారు. సెప్టెంబర్లో థియేటర్స్లో విడుదలైన ఈ చిత్రం అక్టోబర్ 17 నుంచి ఓటీటీలో అందుబాటులోకి రానుంది.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 17
ఎక్కడ చూడవచ్చు: జీ5
కిష్కింధపురి(Kishkindhapuri)
తెలుగు హారర్ సినిమా “కిష్కింధపురి” సెప్టెంబర్లో విడుదలై ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. అనుపమ పరమేశ్వరన్, సాయి శ్రీనివాస్ బెల్లంకొండ, మకరంద్ దేశ్పాండే ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా అక్టోబర్ 17 నుంచి స్ట్రీమింగ్ కానుంది.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 17
ఎక్కడ చూడవచ్చు: జీ5
నెట్ఫ్లిక్స్
గ్రేటర్ కలేష్ (Greater Kalesh)
కోటా ఫ్యాక్టరీ ఫేమ్ ఆహ్సాస్ చన్నా నటించిన ఈ కామెడీ డ్రామా నెట్ఫ్లిక్స్లో అక్టోబర్ 17న స్ట్రీమింగ్ కానుంది. వినోదభరితమైన నేపథ్యంతో ఈ చిత్రం నవ్వులు పంచబోతోంది.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 17
ఎక్కడ చూడవచ్చు: నెట్ఫ్లిక్స్
లయన్స్గేట్ ప్లే
సంతోష్ (Santosh)
సంధ్యా సూరి దర్శకత్వంలో రూపొందిన “సంతోష్” చిత్రం 2024 కాన్స్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్లో ప్రీమియర్ అయి ప్రశంసలు అందుకుంది. ఈ సినిమా యూకే నుండి ఆస్కార్ ఇంటర్నేషనల్ ఫీచర్ కేటగిరీకి అధికారిక ఎంట్రీగా నిలిచింది. పోలీస్ దుర్వినియోగంపై ఉన్న ఈ సినిమా వివాదాస్పదమవడంతో ఇండియాలో థియేట్రికల్ రిలీజ్ జరగలేదు.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 17
ఎక్కడ చూడవచ్చు: లయన్స్గేట్ ప్లే
సోనీలివ్
ఇండియన్ ఐడల్ 16 (Indian Idol 16)
ప్రేక్షకులు ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న సింగింగ్ రియాలిటీ షో “ఇండియన్ ఐడల్” 16వ సీజన్ అక్టోబర్ 18 నుంచి ప్రసారం కానుంది. సంగీత ప్రేమికులకు మ్యూజిక్ ఫెస్టివల్లా ఉండబోతోంది. ఈ సీజన్కు విశాల్ దద్లానీ, శ్రేయ ఘోషల్, బాద్షా జడ్జెస్గా వ్యవహరిస్తారు.
రిలీజ్ డేట్ : అక్టోబర్ 18
ఎక్కడ చూడవచ్చు: సోనీలివ్