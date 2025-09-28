సీక్రెట్ డ్రింక్ తాగి 42లోనూ 22లా మెరుస్తున్న కత్రినా కైఫ్ , ఇంతకీ ఏంటది?
బాలీవుడ్ స్టార్ హీరోయిన్ కత్రినా కైఫ్కు 42 ఏళ్లు. అయినా ఈ వయసులో కూడా 22 ఏళ్ల అమ్మాయిలా కనిపించడానికి కారణం ఆమె తాగే ఒక డ్రింక్. కత్రినా కైఫ్ బ్యూటీ సీక్రెట్ , ఆమె తాగే సీక్రేట్ డ్రింక్ ఏంటి?
కత్రినా కైఫ్ యవ్వన రహస్యం
కత్రినా కైఫ్ (Katrina Kaif) లక్షల మంది గుండెల్లో స్థానం సంపాదించుకున్న స్టార్ హీరోయిన్. 42 ఏళ్ల వయసులోనూ ఆమె చర్మం మెరుస్తూ, 22 ఏళ్ల అమ్మాయిలా కనిపిస్తుంది. ఆమె అందం రహస్యం ఖరీదైన బ్యూటీ ప్రొడక్ట్స్ మాత్రమే కాదు, ఒక డ్రింక్ కూడా. కత్రినా తన ముఖానికి యంగ్ లుక్ కోసం తాగే ఆ డ్రింక్ ఏంటో తెలుసా?.
కత్రినా కైఫ్ హెల్తీ డ్రింక్
కత్రినా కైఫ్ రోజూ ఉదయాన్నే అల్లం లేదా నిమ్మరసంతో కూడిన నీళ్లు, లిక్విడ్ ప్రొబయోటిక్స్ తీసుకుంటుంది. అవకాడో స్మూతీ, బెర్రీ స్మూతీ, బూడిద గుమ్మడి, సెలెరీ, దోసకాయ జ్యూస్లు కూడా తాగుతుంది. వీటిలో ఏదైనా ఒకటి ఎంచుకుని మీరు తాగొచ్చు. దీనివల్ల చర్మాన్ని యవ్వనంగా ఉంచుకోవచ్చు.
హెల్తీ డ్రింక్స్తో రోజు మొదలు
అందం బయటి నుంచి మాత్రమే రాదు; శరీరాన్ని లోపలి నుంచి ఆరోగ్యంగా ఉంచడం కూడా ముఖ్యమని కత్రినా అంటుంది. అందుకే, ఉదయాన్నే ఆమె చేసే మొదటి పని హెల్తీ డ్రింక్స్ (Healthy drinks) తాగడం. ఈ డ్రింక్ చర్మాన్ని హైడ్రేట్గా ఉంచి, రోజంతా ముఖాన్ని తాజాగా, కాంతివంతంగా ఉంచుతుంది.
మెరిసే చర్మానికి హైడ్రేషన్ అవసరం
42 ఏళ్ల వయసులో కూడా కత్రినా చర్మం ముడతలు లేకుండా ఉండటానికి ముఖ్య కారణం హైడ్రేట్గా ఉండటమే. ముఖ్యంగా ఉదయం తాగే డ్రింక్ ఆమె చర్మాన్ని లోతుగా హైడ్రేట్ (hydration) చేస్తుంది. చర్మాన్ని దృఢంగా, మెరిసేలా చేస్తుంది.
శరీరాన్ని డిటాక్స్ చేస్తుంది
ఈ మార్నింగ్ డ్రింక్ కత్రినా శరీరం నుంచి విష పదార్థాలను బయటకు పంపడంలో సాయపడుతుంది. శరీరం శుభ్రపడినప్పుడు, దాని ప్రభావం ముఖంపై స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. అందుకే ఆమె చర్మం సహజంగా మెరుస్తూ యవ్వనంగా ఉంటుంది.
ఎనర్జీని ఇస్తుంది
ఈ డ్రింక్ అందానికే కాదు, శక్తికి కూడా మంచిది. ఉదయాన్నే దీన్ని తాగడం వల్ల కత్రినా తన రోజును చురుకుగా, ఉల్లాసంగా ప్రారంభిస్తుంది. అందుకే ఆమె షూటింగ్లో ఉన్నా, జిమ్లో ఉన్నా ఎప్పుడూ ఫ్రెష్గా, ఎనర్జిటిక్గా (energetic) ఉంటుంది.
అందాన్ని ఎక్కువ కాలం కాపాడుకోవడానికి
చర్మ సంరక్షణ, ఆరోగ్యానికి సింపుల్ రొటీన్ చాలా అవసరమని కత్రినా నమ్ముతుంది. ఆమె హెల్తీ డ్రింక్ ఇందులో ఒక భాగం. ఈ చిన్న మార్పు ఆమె అందాన్ని ఎక్కువ కాలం కాపాడుకోవడానికి సాయపడుతుంది. ఇదే కత్రినా బ్యూటీ సీక్రెట్.