- Home
- Entertainment
- Kantara Chapter 1: వారం కూడా కాలేదు.. అక్కడ `కూలీ` లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లని లేపేసిన కాంతార 2
Kantara Chapter 1: వారం కూడా కాలేదు.. అక్కడ `కూలీ` లైఫ్టైమ్ కలెక్షన్లని లేపేసిన కాంతార 2
Kantara Chapter 1: `కాంతార చాప్టర్ 1` సినిమా విడుదలై ఐదు రోజులే అవుతున్నా, రజనీకాంత్ `కూలీ` సినిమా లైఫ్టైమ్ వసూళ్ల రికార్డును బద్దలుకొట్టి సత్తా చాటింది.
కేరళాలో దుమ్ములేపుతున్న `కాంతార ః చాప్టర్ 1`
కంటెంట్ ఉన్న చిత్రాలను అందిస్తూ ఇండియన్ సినిమాలోనే కేరళా ప్రత్యేక స్థానంలో నిలిచింది. అక్కడ రూపొందే చిత్రాలనే కాదు, ఇతర భాషా చిత్రాలను కూడా వాళ్లు ఆదరిస్తారు. మంచి థియేట్రికల్ ఎక్స్ పీరియెన్స్ ఉన్న మూవీస్ని ఎంకరేజ్ చేస్తారు. అందుకే `బాహుబలి`, `పుష్ప`, `కేజీఎఫ్`, `లియో` వంటి చిత్రాలు అక్కడ విజయం సాధించాయి. ఆ కోవలో, 2022లో విడుదలైన కన్నడ చిత్రం 'కాంతార' కేరళలో మంచి వసూళ్లు రాబట్టింది. ఇప్పుడు దానికి కొనసాగింపుగా వచ్చిన 'కాంతార: చాప్టర్ 1' ఇతర స్టేట్స్ తోపాటు కేరళలోనూ భారీ ఆదరణ పొందింది. మొదటి రోజే 'థియేటర్ ఎక్స్పీరియన్స్' అని పేరు తెచ్చుకున్న ఈ సినిమా, మొదటి వారాంతంలో థియేటర్లను జనసంద్రంగా మార్చింది.
కేరళాలో `కాంతారః చాప్టర్ 1` ఐదు రోజుల కలెక్షన్లు
`కాంతారః చాప్టర్ 1` బాక్సాఫీస్ వద్ద ఎంతగా ఆదరణ పొందుతుందనే గణాంకాలు ఇప్పుడు వెలువడ్డాయి. విడుదలైన రోజు, అక్టోబర్ 2, గురువారం నాడు కేరళ నుంచి ఈ చిత్రం రూ.6.05 కోట్లు వసూలు చేసింది. శుక్రవారం రూ.4.45 కోట్లు, శనివారం రూ.5.69 కోట్లు వసూలు చేసింది. కానీ ఆదివారం, విడుదలైన రోజు కంటే ఎక్కువగా వసూలు చేసింది. ఆదివారం ఇది రూ.6.66 కోట్లు వసూలు చేయడం విశేషం. అదేవిధంగా సోమవారం కూడా ఈ చిత్రం 3 కోట్లకు పైగా కలెక్షన్లని రాబట్టడం విశేషం. సాధారణంగా వర్కింగ్ డేస్లో కలెక్షన్లు పడిపోతాయి. కానీ ఈ చిత్రం మంచి స్ట్రాంగ్గానే ఉండటం మరో విశేషం.
కేరళాలో `కూలీ` మూవీ వసూళ్లని దాటేసిన `కాంతార 2`
దీంతో తొలి ఐదు రోజుల్లో కేరళ నుంచి మాత్రమే రూ.25.86 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీని ద్వారా ఈ చిత్రం రెండు రికార్డులను సృష్టించింది. ఒకటి, 2022లో విడుదలైన 'కాంతార' కేరళ లైఫ్టైమ్ వసూళ్లను ఈ చిత్రం ఇప్పటికే అధిగమించింది. మరొకటి, ఈ ఏడాది కేరళలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఇతర భాషా చిత్రంగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ క్రమంలో రజనీకాంత్ తమిళ చిత్రం 'కూలీ' ఈ ఏడాది కేరళలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఇతర భాషా చిత్రంగా ఉండగా, దానిని `కాంతార చాప్టర్ 1` అధిగమించింది.
`కేజీఎఫ్ 2`ని కాంతార 2 దాటేస్తుందా?
'కూలీ' కేరళ లైఫ్ టైమ్ వసూళ్లు రూ.24.80 కోట్లుగా ఉన్నాయి. దీనిని 'కాంతార చాప్టర్ 1' ఐదు రోజుల్లోనే అధిగమించి, ఈ ఏడాది కేరళలో అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన ఇతర భాషా చిత్రంగా నిలిచింది. పృథ్వీరాజ్ ప్రొడక్షన్స్ ఈ చిత్రాన్ని కేరళలో పంపిణీ చేసింది. ఈ చిత్రం కేరళ జీవితకాల వసూళ్లను ఇప్పుడు అంచనా వేయలేని పరిస్థితి. 'కేజీఎఫ్ 2' తర్వాత కేరళ నుంచి రూ.50 కోట్లు వసూలు చేసే తొలి కన్నడ చిత్రంగా 'కాంతార చాప్టర్ 1' నిలుస్తుందని ట్రేడ్ వర్గాలు అంచనా వేస్తున్నారు. ఇక ఈ మూవీ తెలుగులో రూ.52కోట్లు రాబట్టగా, ఓవరాల్గా రూ.362కోట్లు వసూలు చేసింది. నాలుగు వందల కోట్ల దిశగా వెళ్తోంది.