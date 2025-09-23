కాంతార 1: రిషబ్ శెట్టి రెమ్యునరేషన్ ఎంత? ఇతర నటీనటుల ఫీజు వివరాలు ఇవే
కాంతార చాప్టర్ 1 ట్రైలర్ విడుదలైనప్పటి నుంచి బడ్జెట్, స్టార్ కాస్ట్ ఫీజులు చర్చనీయాంశమయ్యాయి. 125 కోట్ల బడ్జెట్తో తెరకెక్కిన ఈ సినిమాలో రిషబ్ శెట్టి నుంచి రుక్మిణి వసంత్ వరకు భారీ ఫీజులు అందుకున్నారు.
'కాంతార: చాప్టర్ 1' బడ్జెట్
'కాంతార: చాప్టర్ 1' ట్రైలర్ విడుదలైంది. అక్టోబర్ 2న ప్రపంచవ్యాప్తంగా రిలీజ్ కానుంది. 125 కోట్ల బడ్జెట్తో వస్తున్న ఈ సినిమా స్టార్కాస్ట్ ఫీజుల వివరాలు చూద్దాం.
రిషబ్ శెట్టి
మీడియా కథనాల ప్రకారం, 'కాంతార చాప్టర్ 1'లో నటించినందుకు రిషబ్ శెట్టికి 100 కోట్ల రూపాయల ఫీజు అందుతోంది.
సప్తమి గౌడ
'కాంతార చాప్టర్ 1' సినిమాలో సప్తమి గౌడకు 2 కోట్ల రూపాయల భారీ మొత్తం ఫీజుగా అందుతోంది.
రుక్మిణి వసంత్
ఈ చిత్రంలో రుక్మిణి వసంత్ కూడా ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నారు. రుక్మిణి వసంత్ కాంతార చాప్టర్ 1 చిత్రంలో నటించినందుకు గాను రూ. 1 కోటి రెమ్యునరేషన్ అందుకుంటున్నట్లు తెలుస్తోంది.
గుల్షన్ దేవయ్య
'కాంతార చాప్టర్ 1' సినిమాలో గుల్షన్ దేవయ్య ప్రధాన పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో నటించినందుకు ఆయనకు 1 కోటి రూపాయలు లభిస్తుంది.
జయరామ్
'కాంతార చాప్టర్ 1'లో జయరామ్ కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. ఈ సినిమాలో నటించినందుకు ఆయన మేకర్స్ నుంచి 1 కోటి రూపాయల భారీ మొత్తాన్ని వసూలు చేస్తున్నారు.