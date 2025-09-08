ఒకే బిస్కెట్ని పంచుకోవడానికి రెడీ.. రజనీతో మూవీపై కమల్ క్రేజీ స్టేట్మెంట్
సైమా అవార్డుల వేడుకలో పాల్గొన్న కమల్హాసన్, తన తదుపరి చిత్రంలో రజినీకాంత్తో కలిసి నటించనున్నట్లు అధికారికంగా ప్రకటించారు.
రజనీకాంత్, కమల్ హాసన్ మూవీ అప్ డేట్
తమిళ సినిమాలో దిగ్గజ నటులుగా రాణిస్తున్నారు రజినీకాంత్, కమల్హాసన్. వీరిద్దరూ తమ తొలినాళ్లలో అనేక చిత్రాల్లో కలిసి నటించారు. అయితే 1979లో విడుదలైన 'నినైతాలే ఇనిక్కుమ్' తర్వాత వీరిద్దరూ కలిసి నటించలేదు. దాదాపు 46 ఏళ్ల తర్వాత వీరిద్దరూ మళ్లీ కలిసి నటిస్తున్నారనే వార్త గత కొన్ని రోజులుగా కోలీవుడ్లో వైరల్గా మారింది. ఈ విషయం గురించి కమల్హాసన్ స్వయంగా వెల్లడించారు.
రజినీతో కలిసి నటించనున్నట్లు ధృవీకరించిన కమల్హాసన్
దుబాయ్లో జరిగిన సైమా అవార్డుల ప్రదానోత్సవంలో కమల్హాసన్ పాల్గొన్నారు. ఉత్తమ చిత్రంగా 'అమరన్' అవార్డును గెలుచుకుంది. ఆ చిత్ర నిర్మాతగా కమల్ ఆ అవార్డును అందుకున్నారు. ఆ సమయంలో కార్యక్రమానికి వ్యాఖ్యాతగా వ్యవహరించిన నటుడు సతీష్, ఒక గొప్ప విషయం జరగబోతోందని వార్తలు వస్తున్నాయని, అది నిజమైతే బాగుంటుందని అన్నారు. దానికి కమల్హాసన్ తనదైన శైలిలో సమాధానమిచ్చి అందరికీ ఆశ్చర్యం కలిగించారు.
ఒక్క బిస్కెట్ ఇద్దరం పంచుకోవడానికి రెడీ
కమల్హాసన్ మాట్లాడుతూ, “అది గొప్ప విషయమా కాదా అనేది ప్రేక్షకులే చెప్పాలి. జరగకముందే గొప్ప విషయం అని చెబితే ఎలా? వాళ్ళు దాన్ని గొప్పగా చేస్తారు” అని కమల్ అన్నారు. సతీష్ మధ్యలో కలుగజేసుకుని, “ఉలగ నాయగన్, సూపర్స్టార్ కలిసి నటించబోతున్నారనే వార్త నిజమేనా?” అని అడిగారు. దానికి నవ్విన కమల్, “మేము కలిసి చాలా రోజులైంది. ఇన్నాళ్లు ఇష్టంగా దూరంగా ఉన్నాం. ఎందుకంటే ఒక బిస్కెట్ను విరిచి ఇద్దరికీ ఇస్తున్నారు. మాకు ఒక్కొక్కరికి ఒక బిస్కెట్ కావాలని కోరుకున్నాం. దాన్ని తీసుకుని బాగా తిన్నాం. ఇప్పుడు మళ్లీ సగం బిస్కెట్ చాలు అనుకున్నాం. అందుకే మళ్లీ కలుస్తున్నాం” అని ప్రకటించారు.
మా మధ్య పోటీ మీరు సృష్టించిందే
కమల్ మాట్లాడుతూ, “మా మధ్య పోటీ మీరే సృష్టించారు. మాకు అది పోటీ కాదు, అవకాశం దొరకడమే గొప్ప విషయం. మేమిద్దరం ఆదర్శంగా ఉండాలని అప్పట్లోనే నిర్ణయించుకున్నాం. అలాగే ఆయనా ఉన్నారు, నేనూ ఉన్నాను. ఇద్దరం కలవడం కమర్షియల్గా ఆశ్చర్యం కలిగించవచ్చు, కానీ మాకు ఇది ఎప్పుడో జరగాల్సింది, ఇప్పుడైనా జరుగుతోందని సంతోషిస్తున్నాం” అని కమల్ అన్నారు. ఈ చిత్రాన్ని కమల్హాసన్ రాజ్కమల్ ఫిల్మ్స్, రెడ్ జెయింట్ మూవీస్ సంయుక్తంగా నిర్మిస్తున్నాయి. లోకేష్ కనకరాజ్ ఈ చిత్రానికి దర్శకత్వం వహించనున్నారు. త్వరలోనే ఈ చిత్రం గురించి అధికారిక ప్రకటన వెలువడనుంది.