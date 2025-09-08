`మదరాసి` 3 రోజుల బాక్సాఫీసు కలెక్షన్లు.. శివకార్తికేయన్కి హ్యాట్రిక్ హిట్?
ఎ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వంలో శివకార్తికేయన్ నటించిన `మదరాసి` సినిమా మూడు రోజుల్లో ఎంత కలెక్ట్ చేసిందో తెలుసుకుందాం.
శివ కార్తికేయన `మదరాసి` మూవీ కలెక్షన్లు
శివకార్తికేయన్ హీరోగా నటించిన సినిమా `మదరాసి`. ఎ.ఆర్.మురుగదాస్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమాలో శివకార్తికేయన్ కి జోడీగా రుక్మిణి వసంత్ హీరోయిన్గా నటించింది. ఈ చిత్రాన్ని శ్రీ లక్ష్మీ మూవీస్ నిర్మించింది. అనిరుధ్ సంగీతం అందించారు. బిజు మీనన్, విద్యుత్ జమాల్, సాక్షి అగర్వాల్ వంటి నటులు కీలక పాత్రలు పోషించారు. ఈ సినిమాలో శివకార్తికేయన్ విభిన్నమైన పాత్రలో కనిపించారు. ఈ సినిమా సెప్టెంబర్ 5న విడుదలైంది.
`మదరాసి` మూవీ రెస్పాన్స్
`మదరాసి` సినిమా హైప్ లేకుండా విడుదల కావడంతో మంచి రెస్పాన్స్ వస్తోంది. `దర్బార్`, `సిఖందర్` వంటి ఫ్లాప్ సినిమాల తర్వాత మురుగదాస్ ఈ సినిమాతో మంచి కంబ్యాక్ ఇచ్చారని ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. `మావీరన్`, `అమరన్` వంటి హిట్ సినిమాల తర్వాత శివకార్తికేయన్ కి `మదరాసి` హ్యాట్రిక్ హిట్ అయ్యిందని అంటున్నారు. ఈ సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు రాబడుతోంది.
`మదరాసి` బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్స్
`మదరాసి` సినిమా విడుదలైన మొదటి రోజు నుంచే బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి వసూళ్లు సాధిస్తోంది. మూడు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.62 కోట్లు వసూలు చేసింది. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రూ.3.7 కోట్లు, కర్ణాటకలో రూ.3.75 కోట్లు, కేరళలో రూ.1.5 కోట్లు, ఇతర రాష్ట్రాల్లో రూ.70 లక్షలు వసూలు చేసింది. విదేశాల్లో రూ.17.5 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఈ వారాంతానికి రూ.100 కోట్ల వసూళ్లు దాటే అవకాశం ఉంది.
`మదరాసి` మూవీ బడ్జెట్
`మదరాసి` సినిమా రూ.120 కోట్ల బడ్జెట్ తో నిర్మించబడింది. శివకార్తికేయన్ కి రూ.30 కోట్లు పారితోషికంగా ఇచ్చారు. సినిమా లాభాల్లో కూడా ఆయనకు వాటా ఉంది. `మదరాసి` రూ.100 కోట్లు వసూలు చేస్తే, శివకార్తికేయన్ కెరీర్ లో 100 కోట్ల క్లబ్ లో చేరిన నాలుగో సినిమా అవుతుంది. `డాక్టర్`, `డాన్`, `అమరన్` సినిమాలు ఇప్పటికే ఈ ఘనత సాధించాయి. అయితే తెలుగులో ఈ మూవీకి ఆశించిన స్థాయిలో రెస్పాన్స్ లేదు.