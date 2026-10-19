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- Tiger Shroff House: టైగర్ ష్రాఫ్ లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా? డిజైన్ అదుర్స్..రూ.31 కోట్ల ఇల్లు అంటే అంతే మరి
Tiger Shroff House: టైగర్ ష్రాఫ్ లగ్జరీ ఇల్లు చూశారా? డిజైన్ అదుర్స్..రూ.31 కోట్ల ఇల్లు అంటే అంతే మరి
ముంబైలోని బాలీవుడ్ హీరో టైగర్ ష్రాఫ్ ఇల్లు చాలా స్టైలిష్గా ఉంటుంది. ఎలిగెంట్ ఇంటీరియర్స్, మోడ్రన్ లాంజ్, స్లీక్ కిచెన్, అద్భుతమైన డిజైన్తో ఉన్న ఈ లగ్జరీ ఇంటి లోపలి దృశ్యాలను మీరూ చూసేయండి.
టైగర్ ష్రాఫ్ ఇల్లు
బాలీవుడ్ నటుడు టైగర్ ష్రాఫ్ కారుపై కాల్పులు జరిగిన సంగతి తెలిసిందే. ఈ కాల్పుల్లో టైగర్ ష్రాఫ్ సేఫ్ గా బయటపడ్డారు. ఈ నేపథ్యంలో టైగర్ ష్రాఫ్ గురించి విశేషాలు వైరల్ అవుతున్నాయి.
బాలీవుడ్ యాక్టర్ టైగర్ ష్రాఫ్ ఇంటి ఇంటీరియర్ డిజైన్స్ చాలా మందిని ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఎలిగెంట్, మోడ్రన్ స్టైల్లో ఈ ఇంటిని డిజైన్ చేశారు. లివింగ్ రూమ్, డైనింగ్ రూమ్, బెడ్రూమ్, కిచెన్, బాత్రూమ్ లాంటి ఆరు ఇంటీరియర్ ఏరియాలను చూస్తే మీ ఇంటి డిజైన్కు కూడా మంచి ఐడియాలు వస్తాయి.
ముంబైలో ఉన్న టైగర్ ష్రాఫ్ ఇంటి విలువ సుమారు ₹31.5 కోట్లు ఉంటుందని అంచనా.
లివింగ్, డైనింగ్ స్పేస్
ఓపెన్ ప్లాన్తో లివింగ్, డైనింగ్ ఏరియాలను ఒకదానికొకటి కనెక్ట్ చేస్తూ విశాలంగా డిజైన్ చేశారు. పెద్ద కిటికీలు, న్యూట్రల్ కలర్స్, డిఫరెంట్ పెండెంట్ లైట్స్ వల్ల ఈ గదికి మంచి సోఫిస్టికేటెడ్ లుక్ వచ్చింది.
లగ్జరీ హోటల్ను తలపించే డ్రెస్సింగ్ రూమ్
ఈ డ్రెస్సింగ్ రూమ్ ప్యాసేజ్ చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది. ఇరుకుగా ఉండే దారిని పెద్దదిగా చూపించడానికి, ఓపెన్ స్టోరేజ్ స్పేస్ల కోసం ఇక్కడ అద్దాలను అద్భుతంగా వాడారు.
కంఫర్ట్, గ్లామర్ కలయికగా లాంజ్
కూర్చోవడానికి కంఫర్ట్గా ఉండేలా కుషన్ కవర్స్తో పాటు గ్లాస్ టేబుల్, మెటల్ పార్ట్స్తో కూడిన పెద్ద సెక్షనల్ సోఫాను ఇక్కడ ఏర్పాటు చేశారు. గోడలకు ఉన్న అద్దాల వల్ల గది అంతటా వెలుతురు బాగా పడుతుంది.
సాఫ్ట్ టెక్చర్స్తో బెడ్రూమ్
బెడ్రూమ్లో బ్లూ, గ్రీన్ కలర్స్తో ఉన్న బెడ్డింగ్, లేయర్డ్ షీట్స్ చాలా కోజీగా, ఎలిగెంట్గా ఉన్నాయి. గదికి తగ్గట్టుగా ఇతర డెకరేటివ్ ఐటెమ్స్ను కూడా ఇక్కడ అందంగా సెట్ చేశారు.
వార్మ్ ఫినిషింగ్స్తో స్లీక్ కిచెన్
క్యాబినెట్స్ షైనీ ఫినిషింగ్తో, విశాలమైన వర్క్టాప్స్, అండర్ క్యాబినెట్ లైట్స్తో కిచెన్ చాలా క్లీన్గా, సింపుల్గా కనిపిస్తుంది. స్టోన్-లుక్ ఫ్లోరింగ్, వార్మ్ బ్యాక్స్ప్లాష్ కిచెన్కు మంచి డిజైన్ను ఇచ్చాయి.
స్టోన్-ఫినిష్డ్ బాత్రూమ్
ఈ బాత్రూమ్లో స్టోన్ టాప్స్, అద్దాలు, స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్తో కూడిన క్లీన్ బేసిన్ ఉంది. షెల్వ్స్, టవల్స్, గ్లాస్ ఎన్క్లోజర్ లాంటి ఎన్నో ఉపయోగకరమైన ఫీచర్స్ను ఈ డిజైన్లో చేర్చారు.