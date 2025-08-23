హాట్స్టార్లో ఈ వీకెండ్లో చూడదగ్గ టాప్ 10 సినిమాలు, సిరీస్లు
వారాంతపు వినోదం కోసం జియో హాట్స్టార్ టాప్ 10 సినిమాలు, వెబ్ సిరీస్లను అందిస్తోంది. రొమాన్స్, క్రైమ్, యాక్షన్ నుండి పిల్లల కార్టూన్ల వరకు అన్నీ ఉన్నాయి. ఐఎండీబీ జాబితాలో టాప్లో ఉన్నవేంటో చూద్దాం.
`సలకార్` వెబ్ సిరీస్
స్పెషల్ ఆప్స్ 2
ఈ జాబితాలో 'స్పెషల్ ఆప్స్ 2' రెండవ స్థానంలో ఉంది. ఈ సిరీస్కు IMDbలో 8.6 రేటింగ్ ఉంది. ఇది యాక్షన్, డ్రామాగా సాగుతుంది. ఆద్యంతం ఆకట్టుకుంటుంది. జీయో హాట్ స్టార్లో ఇది ట్రెండింగ్లో ఉంది.
లవెంచర్
రొమాన్స్, డ్రామా 'లవెంచర్- ప్యార్ కా వన్వాస్' మూడవ స్థానంలో ఉంది. ఆగస్టు 11 నుండి స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ సిరీస్ కాన్సెప్ట్ చాలా కొత్తగా ఉంది. జియో హాట్ స్టార్లో ఇది కూడా ట్రెండింగ్లో ఉంది.
క్రిమినల్ జస్టిస్
క్రైమ్-లీగల్ డ్రామా సిరీస్ 'క్రిమినల్ జస్టిస్: ఎ ఫ్యామిలీ మ్యాటర్'కి IMDbలో 7.6 రేటింగ్ ఉంది. క్రైమ్, ఎమోషన్, లా ఇష్టపడేవారికి ఇది చక్కని ఎంపిక. హాట్ స్టార్లో ఇది చాలా రోజులు టాప్లో ఉంది. ఇందులో పంకజ్ త్రిపాఠి ప్రధాన పాత్ర పోషించారు.
డోరెమాన్
కార్టూన్ సిరీస్ 'డోరెమాన్' హాట్స్టార్ జాబితాలో ఐదవ స్థానంలో ఉంది. ఈ కార్టూన్ షో పిల్లలకు బాగా నచ్చుతుంది. దీనికి IMDbలో 8.2 రేటింగ్ ఉంది.
సర్జమీన్
మిస్టరీ థ్రిల్లర్ 'సర్జమీన్'లో పృథ్వీరాజ్ సుకుమారన్, కాజోల్, ఇబ్రహీం అలీ ఖాన్ నటించారు. ఈ సినిమాకి IMDbలో 4 రేటింగ్ ఉంది. హాట్ స్టార్ ఈ సిరీస్ ఆరవ స్థానంలో ఉంది.
గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్
హాలీవుడ్ సిరీస్ 'గేమ్ ఆఫ్ థ్రోన్స్'కి హాట్ స్టార్ జాబితాలో ఏడవ స్థానం. దీనికి IMDbలో 9.2 రేటింగ్ ఉంది.
డీమన్ స్లేయర్
షిన్చాన్
విశేష ప్రజాదరణ పొందిన జపనీస్ కార్టూన్ 'షిన్చాన్'ని కూడా ప్రజలు బాగా ఇష్టపడుతున్నారు. హాట్స్టార్లో ట్రెండ్ అవుతోంది. ఇది తొమ్మిదో స్థానంలో ఉంది. దీని IMDb రేటింగ్ 8.4.
ద రేజ్
సస్పెన్స్, యాక్షన్, థ్రిల్లర్ 'ద రేజ్' కూడా హాట్ స్టార్ జాబితాలో పదో స్థానంలో ఉంది. దీనికి IMDbలో 6 రేటింగ్ ఉంది.