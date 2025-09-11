కృష్ణంరాజు సినిమాను ఢీకొట్టిన నారాయణమూర్తి.. ఆ సినిమా ఏంటో తెలుసా?
Krishnam Raju Movie Vs Erra Sainyam: రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు కమర్షియల్ పల్నాటి పౌరుషం, ఆర్. నారాయణమూర్తి ఎర్రసైన్యం సినిమాలు బాక్సాఫీస్ పోటీపడ్డాయి. ఈ పోటీ తక్కువ బడ్జెట్ విప్లవ సినిమా అయినప్పటికీ, కమర్షియల్ సినిమాపై పైచేయి సాధించింది.
ఎర్రసైన్యం v/s పల్నాటి పౌరుషం
Krishnam Raju Movie Vs Erra Sainyam:కమర్షియల్ సినిమాలకు ఎదురెళ్లి నిలబడే సాహసం అన్ని సినిమాలు చేయలేవు. ముఖ్యంగా తక్కువ బడ్జెట్తో తెరకెక్కే విప్లవ సినిమాలు ఆ ధైర్యం చేయడం చాలా అరుదు. కానీ ఆర్. నారాయణమూర్తి మాత్రం అలాంటి సాహసాలకు వెనుకాడని దర్శకుడు. దానికి నిదర్శనం 1994లో వచ్చిన ఎర్రసైన్యం. ఈ చిత్రం రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు వంటి స్టార్ పవర్ ఉన్న కమర్షియల్ హీరోకే బాక్సాఫీస్ వద్ద పోటీగా నిలబడింది. ఈ అరుదైన ఘట్టంగా తెలుగు సినీ చరిత్రలో నిలిచిపోయింది.
పల్నాటి పౌరుషం – రెబెల్ స్టార్ శౌర్యం
రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు నటించిన ఉత్తమైన చిత్రాల్లో పల్నాటి పౌరుషం ఒకటి. యాక్షన్ డ్రామా ఎంటర్టైనర్ గా తెరకెక్కిన ఈ సినిమా 1994లో విడుదలైంది. పల్నాటి పౌరుషం చిత్రంలో కృష్ణంరాజు లీడ్ రోల్ నటించగా, రాధిక, చరణ్ రాజ్, సురేష్, తనికెళ్ళ భరణి, బ్రహ్మానందం ఇతర పాత్రల్లో నటించారు. ఈ క్లాసిక్ కల్ట్ మూవీకి ముత్యాల సుబ్బయ్య దర్శకత్వం వహించగా, నిర్మాత గా స్మార్ట్ ఎమ్ వరలక్ష్మి వ్యహరించారు.
ఈ చిత్రానికి ఏ.ఆర్. రెహ్మాన్ అదిరిపోయే సంగీతం అందించారు. ఇక పల్నాటి పౌరుషం సినిమా విషయానికి వస్తే.. ఈ సినిమా అన్నాచెల్లెలు మధ్య బంధాన్ని, ఆత్మగౌరవ పోరాటం చుట్టు సాగుతుంది. రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు నటన అద్బుతం. ఆయన పాత్రలో ఆవేశం, ధైర్యం, పౌరుషాన్ని ప్రతిబింబిస్తాయి. ఈ సినిమాలో కృష్ణంరాజు నటనకు ఫిలింఫేర్ ఉత్తమ నటుడు అవార్డు వరించింది.
ఎర్రసైన్యం – నారాయణమూర్తి విప్లవ గర్జన
అదే ఏడాది పల్నాటి పౌరుషం విడుదలైన కేవలం వారం రోజుల వ్యవధిలో ఆర్. నారాయణమూర్తి స్వీయ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఎర్రసైన్యం కూడా ప్రేక్షకుల ముందుకు వచ్చింది. అయితే.. పల్నాటి పౌరుషం కథ, ఎర్రసైన్యం కథ పూర్తిగా భిన్నమైనది.
ఎర్రసైన్యం సినిమాకు కథ, దర్శకత్వం ఆర్. నారాయణమూర్తి అందించారు. అలాగే.. ఆయనే లీడ్ రోల్ లో నటించారు. ఇందులో ఉదయభాను (ఆమె తొలి సినిమా), తెలంగాణ శకుంతల, గూడ అంజయ్య, ముక్కురాజు మొదలైన వారు ఇతర పాత్రల్లో నటించారు.
ఈ చిత్రానికి వందేమాతరం శ్రీనివాస్ సంగీతం అందించగా, గద్దర్, వరికుప్పల యాదగిరి, గూడ అంజయ్య వంటి ప్రజా కవులు పాటలు రాశారు. ఈ సినిమా రైతుల కష్టాలు, అన్యాయాలు, దోపిడీ వ్యవస్థకు వ్యతిరేకంగా పోరాటం చేసే ఎర్ర విప్లవకారుల జీవన శైలిని చూపించింది. పాటలు, మాటలు పూర్తిగా ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ప్రతిబింబించాయి.
బాక్సాఫీస్ క్లాష్
1994లో రెండు విభిన్న శైలుల సినిమాలు – పల్నాటి పౌరుషం (కమర్షియల్ యాక్షన్ డ్రామా) , ఎర్రసైన్యం (విప్లవాత్మక డ్రామా) ఒకే సమయానికి విడుదలయ్యాయి. ప్రేక్షకుల్లో ఆతృత పెరిగింది. రెబెల్ స్టార్ కృష్ణంరాజు సినిమా కావడంతో పల్నాటి పౌరుషంకు ప్రారంభంలో మంచి ఓపెనింగ్ వచ్చింది. కానీ, ఎర్రసైన్యం సినిమా కథనం, ప్రజా సమస్యలను ప్రతిబింబించే సన్నివేశాలు, గద్దర్ పాటలు ప్రేక్షకులను మరింత ఆకట్టుకున్నాయి.
ఎర్రసైన్యం పై చేయి
ప్రారంభ హైప్ ఉన్నప్పటికీ, పల్నాటి పౌరుషం అంచనాలను నిలబెట్టుకోలేకపోయింది. కానీ ఎర్రసైన్యం మాత్రం విప్లవకారుల సినిమా మాత్రమే కాక, సాధారణ ప్రేక్షకుల హృదయాలను కూడా గెలుచుకుంది. చివరికి ఈ పోటీలో నారాయణమూర్తి సినిమా బాక్సాఫీస్ వద్ద పై చేయి సాధించింది.
ఈ క్లాష్ తెలుగు సినిమాల్లో ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. స్టార్ పవర్, భారీ నిర్మాణ విలువలు ఉన్నప్పటికీ, సామాజిక కంటెంట్ ఉన్న సినిమా కూడా విజయాన్ని సాధించగలదని నిరూపించింది ఎర్రసైన్యం.