- Home
- Entertainment
Dhurandhar 2 Collection: 500 కోట్ల క్లబ్లోకి దూసుకెళ్తున్న ధురంధర్ 2, సునామీ సృష్టిస్తున్న రణవీర్ సినిమా..
ధురంధర్ : ది రివెంజ్’ బాక్సాఫీస్ దగ్గర ప్రతిరోజూ కొత్త చరిత్ర సృష్టిస్తోంది. మూడో రోజు ఈ సినిమా ఆల్ టైమ్ రికార్డ్ కలెక్షన్లు కొల్లగొట్టింది. కేవలం ఇండియాలోనే కాదు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ఈ సినిమా దుమ్మురేపుతుంది.
ధురంధర్ : ది రివెంజ్ సునామీ..
ట్రేడ్ ట్రాకింగ్ వెబ్సైట్ sacnilk.com రిపోర్ట్ ప్రకారం, రిలీజ్ తర్వాత మొదటి శనివారం (మూడో రోజు) 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' ఇండియాలో సుమారు 113 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. ఒక్క రోజులోనే 100 కోట్లకు పైగా సంపాదించిన తొలి హిందీ సినిమాగా ఇది రికార్డ్ క్రియేట్ చేసింది.
తెలుగు వెర్షన్ పరిస్థితి ఏంటి?
'ధురంధర్: ది రివెంజ్' సినిమాకు అత్యధిక వసూళ్లు హిందీ బెల్ట్ నుంచే వస్తున్నాయి. ఆ తర్వాత తెలుగు వెర్షన్ రెండో స్థానంలో ఉంది. మూడో రోజు (శనివారం) ఈ సినిమా హిందీలో 105 కోట్లు, తెలుగులో 5 కోట్లు, తమిళంలో 2.95 కోట్లు వసూలు చేసింది. ఇక మలయాళంలో 4 లక్షలు, కన్నడలో 1 లక్ష రూపాయలు కలెక్ట్ చేసింది.
ధురంధర్ కంటే రెట్టింపు వసూళ్లు..
మూడు రోజుల రికార్డులను చూస్తే, 'ధురంధర్2' తన మొదటి భాగం 'ధురంధర్' కంటే రెట్టింపు కన్నా ఎక్కువ వసూళ్లు సాధిస్తోంది. డిసెంబర్ 5, 2025న విడుదలైన 'ధురంధర్' మొదటి రోజు 33.60 కోట్లు, రెండో రోజు 38.40 కోట్లు, మూడో రోజు 51.60 కోట్లు సంపాదించింది. దీంతో ఆ సినిమా మొదటి వీకెండ్ కలెక్షన్ 123.6 కోట్లుగా నమోదైంది.
స్పై యాక్షన్ డ్రామా
ఆదిత్య ధర్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ స్పై యాక్షన్ డ్రామా ధురంధర్ : ది రివెంజ్' మొదటి మూడు రోజుల్లో (గురు, శుక్ర, శని) దాదాపు 296.27 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది. దీనికి ప్రీమియర్ షోల (బుధవారం) కలెక్షన్లు 43 కోట్లు కలిపితే, మొత్తం వసూళ్లు 339 కోట్లు దాటాయి.
బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తోంది
కేవలం ఇండియాలోనే కాదు, 'ధురంధర్ : ది రివెంజ్' ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా బాక్సాఫీస్ను షేక్ చేస్తోంది. ఇండియాలో ఈ సినిమా గ్రాస్ కలెక్షన్ సుమారు 404.54 కోట్లు కాగా, విదేశాల్లో దాదాపు 96.50 కోట్ల గ్రాస్ వసూలు చేసింది. దీంతో ఈ చిత్రం వరల్డ్వైడ్ టోటల్ కలెక్షన్ 501.04 కోట్లకు చేరింది.