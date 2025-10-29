- Home
- కల్కి 2898 AD నుంచి దీపికా పదుకొణె పేరు తొలగించిన టీమ్.. ఇంతకన్నా అవమానం ఉండదు అంటూ ఫ్యాన్స్ ఫైర్
కల్కి 2 నుండి దీపికా పదుకొణె వైదొలిగిన నెలల తర్వాత, ఓటీటీ ప్లాట్ఫామ్లలో కల్కి 2898 ఏడీ ఎండ్ క్రెడిట్స్ నుండి ఆమె పేరు తొలగించారనే వార్త అభిమానుల్లో ఆగ్రహం రేపింది. ఇది ఆమె కృషిని అగౌరవపరచడమేనని ఫ్యాన్స్ మండిపడుతున్నారు.
దీపికా పదుకొణె పేరు తొలగింపు
కల్కి 2 నుండి దీపిక వైదొలిగిన కొన్ని నెలల తర్వాత, ఓటీటీలోని కల్కి 2898 ఏడీ ఎండ్ క్రెడిట్స్ నుండి ఆమె పేరు తొలగించారనే వార్తతో మరోసారి వివాదం చెలరేగింది. స్ట్రీమింగ్ వెర్షన్లో ఆమె కృషికి గుర్తింపు లేదని ఓ అభిమాని Xలో పోస్ట్ చేయడంతో ఈ విషయం వెలుగులోకి వచ్చింది. సినిమా క్రెడిట్స్ అంటే కేవలం పేర్లు కాదు, కళాకారుల పనికి ఇచ్చే గౌరవం అని ఆ యూజర్ అన్నారు.
అవమానించడమే ఇది
ఆ అభిమాని పోస్ట్ తర్వాత, చాలామంది నెటిజన్లు నిరాశ వ్యక్తం చేస్తూ వైజయంతీ ఫిల్మ్స్ను విమర్శించారు. ఆమె పేరు తీసేయడం వల్ల సినిమాపై ఆమె ప్రభావాన్ని ఎలా చెరిపేస్తారని ఓ అభిమాని ప్రశ్నించారు. సినిమాలో క్రెడిట్స్ నుంచి దీపికా పేరు తొలగించడం ఆమె చేసిన కృషిని అవమానించడమే అని ఆమె అభిమానులు అంటున్నారు.
కల్కి సీక్వెల్ నుంచి దీపికా అవుట్
గత సెప్టెంబర్లో, కల్కి సీక్వెల్లో దీపిక ఉండదని నిర్మాతలు ప్రకటించారు. కల్కి ప్రాజెక్ట్కు పూర్తి నిబద్ధత అవసరమని, అందుకే ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నామని Xలో తెలిపారు. మొదటి సినిమాకు ఆమె సేవలకు ధన్యవాదాలు చెప్పారు.
సవాళ్ళను ఎదుర్కొంటా
ప్రకటన తర్వాత, దీపిక CNBC-TV18తో మాట్లాడారు. కల్కి 2 గురించి చెప్పకుండా, ఇలాంటి సవాళ్లను నిశ్శబ్దంగా, హుందాగా ఎదుర్కొంటానని చెప్పారు. ఇలాంటి విషయాల గురించి బహిరంగంగా కాకుండా అంతర్గతంగా పరిష్కరించుకుంటానని దీపికా పదుకొణె తెలిపింది.