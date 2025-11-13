- Home
- Entertainment
- దే దే ప్యార్ దే 2లో అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రెమ్యునరేషన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఆమె క్రేజ్ చెక్కు చెదరలేదు
దే దే ప్యార్ దే 2లో అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ రెమ్యునరేషన్స్ ఎంతో తెలుసా.. ఆమె క్రేజ్ చెక్కు చెదరలేదు
అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ మళ్ళీ దే దే ప్యార్ దే 2లో కలిసి నటిస్తున్నారు. ఈ సినిమా నవంబర్ 14, 2025న విడుదల కానుంది. ఈ రొమాంటిక్ కామెడీలో ఆర్ మాధవన్, జావేద్ జాఫ్రీ, గౌతమి కపూర్ కూడా నటిస్తున్నారు.
దే దే ప్యార్ దే 2
అజయ్ దేవగన్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ నటించిన రొమాంటిక్ కామెడీ 'దే దే ప్యార్ దే 2' నవంబర్ 14, 2025న విడుదల కానుంది. అన్షుల్ శర్మ దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో ఆశిష్ (అజయ్), ఆయేషా (రకుల్) తమ ప్రేమకు ఆయేషా కుటుంబం నుంచి ఎదురయ్యే సవాళ్లను ఎదుర్కొంటారు. ఇందులో ఆర్ మాధవన్, జావేద్ జాఫ్రీ, ఇషితా దత్తా, గౌతమి కపూర్ కూడా ముఖ్య పాత్రల్లో నటిస్తున్నారు.
అజయ్ దేవగన్
ఆశిష్ పాత్రలో మళ్లీ నటిస్తున్న ఈ నటుడు, ఈ సినిమా కోసం రూ. 40 కోట్ల భారీ పారితోషికం తీసుకున్నట్లు సమాచారం.
రకుల్ ప్రీత్ సింగ్
ఆయేషా పాత్రలో మరోసారి నటిస్తున్న ఈ నటి, తన నటనకు రూ. 4.5 కోట్లు వసూలు చేసినట్లు సమాచారం.
ఆర్ మాధవన్
ఆయేషా తండ్రి పాత్రను పోషిస్తున్న ఈ విలక్షణ నటుడు రూ. 9 కోట్లు సంపాదించినట్లు తెలుస్తోంది.
జావేద్ జాఫ్రీ
జావేద్ జాఫ్రీకి రూ. 2-3 కోట్లు అందినట్లు సమాచారం. ఈయన బాలీవుడ్ లో ప్రముఖ నటుడిగా రాణిస్తున్నారు.
గౌతమి కపూర్
గౌతమి కపూర్, రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తల్లిగా నటిస్తున్నారు. ఈ పాత్రకు ఆమెకు రూ. 1 కోటి చెల్లించినట్లు సమాచారం.