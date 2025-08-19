- Home
`కూలీ` మూవీ 5 రోజుల బాక్సాఫీస్ కలెక్షన్లు, ఆశలన్నీ తలక్రిందులు.. భారీగా డ్రాప్ ?
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన `కూలీ` సినిమా నాలుగు రోజులు బాక్సాఫీసు వద్ద దుమ్మురేపింది. కానీ ఐదో రోజు కలెక్షన్లు మాత్రం భారీగా తగ్గాయి.
ఫస్ట్ డేలో `కూలీ` సరికొత్త రికార్డు
2025లో ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూసిన సినిమాల్లో `కూలీ` ఒకటి. లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వంలో రజినీకాంత్ నటించిన మొదటి సినిమా కావడం దీని ప్రత్యేకత. అయితే, లోకేష్ మునుపటి సినిమాల మాదిరిగానే, `కూలీ`కి మిశ్రమ స్పందన లభించింది. అయినప్పటికీ, సినిమాకి ఉన్న హైప్ కారణంగా భారీ అడ్వాన్స్ బుకింగ్స్ సాధించింది. దీంతో మొదటి రోజు భారీ వసూళ్లు సాధించింది. సన్ పిక్చర్స్ ప్రకారం, సినిమా మొదటి రోజు రూ.151 కోట్లు వసూలు చేసింది. దీంతో మొదటి రోజు అత్యధిక వసూళ్లు సాధించిన తమిళ చిత్రంగా `కూలీ` నిలిచింది.
`కూలీ` నాలుగు రోజుల్లో రూ.400కోట్లు
ఆగస్టు 14న విడుదలైన `కూలీ` సినిమా తర్వాతి మూడు రోజులు సెలవు దినాలు కావడంతో టికెట్ల ముందస్తు బుకింగ్లు అధికంగా జరిగాయి. దీంతో మొదటి నాలుగు రోజుల వసూళ్లు భారీగానే వచ్చాయి. ట్రేడ్ వర్గాలను సైతం ఆశ్చర్యానికి గురి చేశాయి. సన్ పిక్చర్స్ ప్రకారం, `కూలీ` నాలుగు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.404 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. తమిళ సినీ చరిత్రలో అతి తక్కువ సమయంలో రూ.400 కోట్ల వసూళ్లు సాధించిన చిత్రంగా `కూలీ` రికార్డు సృష్టించింది.
సోమవారం భారీగా తగ్గిన `కూలీ` కలెక్షన్లు
వారాంతంలో వసూళ్ల వర్షం కురిపించిన `కూలీ`, వారంలో వసూళ్లు భారీగా తగ్గాయి. సోమవారం రోజు ప్రపంచవ్యాప్తంగా కేవలం రూ.18 కోట్లు మాత్రమే వసూలు చేసింది. ఇది ఆదివారం వసూళ్లలో సగం కూడా కాదు. విడుదలైనప్పటి నుండి `కూలీ`కి అతి తక్కువ వసూళ్లు వచ్చింది సోమవారమే. భారతదేశంలో మాత్రమే రూ.12.78 కోట్లు వసూలు చేసింది. తమిళంలో రూ.7.8 కోట్లు, తెలుగులో రూ.2.82 కోట్లు, హిందీలో రూ.1.98 కోట్లు, కన్నడలో రూ.18 లక్షలు వసూలు చేసింది. దీంతో ఐదు రోజుల్లో ప్రపంచవ్యాప్తంగా రూ.422 కోట్లు రాబట్టింది.
`కూలీ`కి పెద్ద మైనస్ అదే
ఇదే పరిస్థితి కొనసాగితే, `కూలీ`..`జైలర్` సినిమా వసూళ్ల రికార్డును బద్దలు కొడుతుందా అనేది సందేహమే. `జైలర్` బాక్సాఫీస్ వద్ద రూ.650 కోట్లకు పైగా వసూలు చేసింది. `కూలీ` వసూళ్లు తగ్గడానికి దాని సెన్సార్ సర్టిఫికెట్ కూడా ఒక కారణం. 'ఎ' సర్టిఫికెట్ ఉండటంతో కుటుంబ ప్రేక్షకులు పిల్లలతో కలిసి సినిమా చూడలేకపోతున్నారు. దీంతో సినిమాను మళ్ళీ సెన్సార్ చేసి, 'యు/ఎ' సర్టిఫికెట్తో విడుదల చేయాలనే డిమాండ్ పెరుగుతోంది.
`కూలీ` తారాగణం.. బ్రేక్ ఈవెన్ అవుతుందా?
లోకేష్ కనగరాజ్ దర్శకత్వంలో రూపొందిన `కూలీ` చిత్రంలో రజనీకాంత్తోపాటు నాగార్జున, ఉపేంద్ర, అమీర్ ఖాన్, శృతి హాసన్, సౌబిన్ షాహిర్ ముఖ్య పాత్రలు పోషించారు. పూజా హెగ్డే స్పెషల్ సాంగ్ చేసింది. అనిరుధ్ రవిచందర్ సంగీతం అందించిన ఈ చిత్రాన్ని సన్ పిక్చర్స్ సంస్థ నిర్మించింది. సుమారు రూ.400కోట్ల బడ్జెట్తో ఈ సినిమా రూపొందింది. దీనికి రూ.305కోట్ల వ్యాపారం జరిగింది. సినిమా బ్రేక్ ఈవెన్ కావాలంటే రూ.600కోట్ల గ్రాస్ రావాలి. మరి బ్రేక్ ఈవెన్ వరకు వెళ్తుందా అనేది చూడాలి.