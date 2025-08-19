- Home
థియేటర్లలో అత్యధిక రోజులు ప్రదర్శించబడ్డ రజనీకాంత్ మూవీ ఏంటో తెలుసా? కోలీవుడ్లోనే సరికొత్త రికార్డ్
థియేటర్లలో అత్యధిక రోజులు ప్రదర్శించబడ్డ రజనీకాంత్ మూవీ ఏంటో తెలుసా? కోలీవుడ్లోనే సరికొత్త రికార్డ్
రజనీకాంత్ `కూలీ` సినిమా బాక్సాఫీస్ దగ్గర భారీ వసూళ్లు రాబడుతోంది. ఇండియాలో 200 కోట్లు దాటి, ప్రపంచవ్యాప్తంగా 400 కోట్లకు చేరువైంది. ఈసందర్భంగా ఎక్కువ రోజులు థియేటర్లో ఆడిన రజనీ సినిమా ఏంటో తెలుసుకుందాం.
రజనీ సినిమాల్లో ఎక్కువ రోజులు ఆడిన మూవీ
రజనీకాంత్ నటించిన `కూలీ` మూవీ బాక్సాఫీసు వద్ద కాసుల వర్షం కురిపిస్తుంది. ఈ చిత్రం నాలుగు రోజుల్లో నాలుగు వందల కోట్లు కలెక్ట్ చేసింది. మున్ముందు ఇంకా ఎంత వసూలు చేస్తుందో చూడాలి. ఈ సందర్భంగా రజనీకాంత్ నటించిన చిత్రాల్లో అత్యధిక రోజులు థియేటర్లో ఆడిన మూవీకి సంబంధించిన ఆసక్తికర విషయాలు బయటకు వచ్చాయి. ఆ మూవీ 'చంద్రముఖి'. ఈ సినిమా 14 ఏప్రిల్ 2005న విడుదలైంది. దీనికి దర్శకుడు పి. వాసు. ఈ సినిమాలో రజనీకాంత్ తో పాటు ప్రభు, జ్యోతిక, నయనతార, వడివేలు, నాజర్ వంటి నటులు నటించారు. ఇది సైకలాజికల్ కామెడీ హారర్ సినిమా.
KNOW
రజనీ 'చంద్రముఖి' ఎన్ని రోజులు ఆడింది?
రజనీకాంత్ 'చంద్రముఖి' విడుదలైన రోజే, మరో రెండు పెద్ద తమిళ సినిమాలు విడుదలయ్యాయి. కమల్ హాసన్ 'ముంబై ఎక్స్ప్రెస్' , విజయ్ 'సచిన్'. అయినప్పటికీ, ఈ సినిమా ఇప్పటివరకు ఏ ఇతర తమిళ చిత్రం బద్దలు కొట్టలేని రికార్డును సృష్టించింది. చెన్నైలోని శాంతి థియేటర్లో 890 రోజులు ఆడింది. దీనికి ముందుగానీ, ఆ తర్వాతగానీ మరే తమిళ చిత్రం కూడా థియేటర్లో ఇన్ని రోజులు ఆడలేదు.
దక్షిణాదిలో ఎక్కువ రోజులు ఆడిన 'చంద్రముఖి'
'చంద్రముఖి' 61 ఏళ్ల రికార్డును బద్దలు కొట్టి, దక్షిణాదిలో ఎక్కువ కాలం ఆడిన చిత్రంగా నిలిచింది. 1944లో విడుదలైన 'హరిదాస్' అనే తమిళ చిత్రం బ్రాడ్వే థియేటర్లో 784 రోజులు ఆడింది. ఆ తర్వాత రామ్ చరణ్ 'మగధీర' కర్నూలులోని విజయలక్ష్మి థియేటర్లో 1000 రోజులు ఆడి ఈ రికార్డును బద్దలు కొట్టింది.
కన్నడ రీమేక్ 'చంద్రముఖి'
బ్లాక్బస్టర్ 'చంద్రముఖి' 2004లో వచ్చిన కన్నడ చిత్రం 'ఆప్తమిత్ర'కి తమిళ రీమేక్. కన్నడ చిత్రం కూడా 1993లో విడుదలైన మలయాళం చిత్రం 'మణిచిత్రతాజు' ఆధారంగా రూపొందించబడింది. 'ఆప్తమిత్ర' కర్ణాటకలోని దాదాపు అన్ని థియేటర్లలో 365 రోజులు ఆడింది.
'చంద్రముఖి' ఎంత వసూలు చేసింది?
అందుబాటులో ఉన్న సమాచారం ప్రకారం, అసలు కన్నడ చిత్రం 'ఆప్తమిత్ర' కేవలం 3 కోట్ల రూపాయలతో నిర్మించబడి, 12-20 కోట్ల రూపాయల వరకు వసూలు చేసింది. దీని రీమేక్ 'చంద్రముఖి' బడ్జెట్ దాదాపు 19 కోట్ల రూపాయలు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా దాదాపు 88.75 కోట్ల రూపాయలు వసూలు చేసింది.