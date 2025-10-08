- Home
చిరంజీవి చేయకుండా ఉండాల్సిన 7 సినిమాలు ఏవో తెలుసా, కెరీర్ కి మచ్చగా మిగిలినవి ఇవే
చిరంజీవి కెరీర్ లో మరిచిపోదగ్గ చిత్రాలు కొన్ని ఉన్నాయి. ఆ చిత్రాలని చిరంజీవి అసలు చేయకుండా ఉండాల్సింది అని ఫ్యాన్స్ ఫీల్ అవుతుంటారు. ఆ మూవీ ఏంటి, అభిమానులు ఎందుకు అలా ఫీల్ అవుతున్నారో ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
మెగాస్టార్ చిరంజీవి తన కెరీర్ లో ఎన్నో అద్భుతమైన చిత్రాల్లో నటించారు. నటనతో, డ్యాన్సులతో మెప్పించారు. తనకి తప్ప ఇంకెవరికీ సాధ్యం కాదు అన్నట్లు కొన్ని చిత్రాల్లో చిరంజీవి పెర్ఫార్మెన్స్ అందించారు. అదే విధంగా చిరంజీవి కెరీర్ కి మచ్చ తెచ్చిన చిత్రాలు కూడా ఉన్నాయి. కొన్ని చిత్రాలని చిరంజీవి చేయకుండా ఉండాల్సింది అని ఫ్యాన్స్ భావించే మూవీస్ ఉన్నాయి. అవేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం.
ఎస్పీ పరశురాం
జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి విడుదలైన నాలుగేళ్ళ తర్వాత మెగాస్టార్ చిరంజీవి, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ లో వచ్చిన మరో చిత్రం ఎస్పీ పరశురాం. చిరంజీవి, శ్రీదేవి కాంబినేషన్ అనగానే భారీ అంచనాలు ఏర్పడ్డాయి. జగదేక వీరుడు అతిలోక సుందరి మ్యాజిక్ రిపీట్ అవుతుందని ఫ్యాన్స్ భావించారు. కానీ ఫ్యాన్స్ ఆశలపై ఈ చిత్రం నీళ్లు చల్లింది. రవిరాజా పినిశెట్టి దర్శకత్వంలో, అల్లు అరవింద్ నిర్మాతగా తెరకెక్కిన ఎస్పీ పరశురాం దారుణమైన డిజాస్టర్ గా నిలిచింది.
అల్లుడా మజాకా
ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద మంచి హిట్. ఈవీవీ సత్యనారాయణ ఈ చిత్రానికి దర్శకుడు. ఈ మూవీ హిట్టయినప్పటికీ చిరంజీవి బూతు సినిమాలో నటించారు అనే చెడ్డపేరు వచ్చింది. కోటి సంగీతం అందించిన ఈ చిత్ర పాటలు అప్పట్లో సంచలనం సృష్టించాయి. కానీ చిరంజీవి.. హీరోయిన్లు రమ్యకృష్ణ, రంభ.. అత్త పాత్రలో నటించిన లక్ష్మి మధ్య వచ్చే సన్నివేశాలు డబుల్ మీనింగ్ తో, అసభ్యంగా ఉంటాయి. ఈ మూవీ అనేక వివాదాలకు కారణం అయింది.
బిగ్ బాస్
చిరంజీవికి గ్యాంగ్ లీడర్ లాంటి ఇండస్ట్రీ హిట్ ఇచ్చిన దర్శకుడు విజయ బాపినీడు. అలాంటి డైరెక్టర్ దర్శకత్వంలో చిరంజీవి నటించిన మరో మూవీ బిగ్ బాస్. ఈ చిత్రం కూడా భారీ అంచనాలతో విడుదలై అట్టర్ ఫ్లాప్ అయింది. ఈ మూవీలో రోజా, మాధవి హీరోయిన్లుగా నటించారు. చిరంజీవి కెరీర్ లో మరచిపోదగ్గ చిత్రాల్లో బిగ్ బాస్ ఒకటి.
మృగరాజు
చిరంజీవికి, గుణశేఖర్ కాంబినేషన్ లో వచ్చిన చూడాలని ఉంది చిత్రం ఇండస్ట్రీ హిట్ గా నిలిచింది. ఆ తర్వాత వీరిద్దరి కాంబినేషన్ లో వచ్చే మూవీపై తప్పనిసరిగా భారీ అంచనాలు ఉంటాయి. అలా భారీ అంచనాలతో విడుదలై డిజాస్టర్ గా నిలిచింది మృగరాజు మూవీ. అప్పట్లోనే ఈ చిత్రాన్ని 15 కోట్ల భారీ బడ్జెట్ లో నిర్మించారు. ఈ మూవీలో ఒక్క సెట్ కోసం 75 లక్షలు.. ఆమ్స్టర్ డామ్ ని రీ క్రియేట్ చేయడం కోసం 30 లక్షలు ఖర్చు చేయడం పెద్ద సంచలనం. కానీ ఈ మూవీ దారుణమైన డిజాస్టర్ గా నిలిచింది. ఈ మూవీలో సిమ్రన్, సంఘవి హీరోయిన్లుగా నటించారు.
శంకర్ దాదా జిందాబాద్
శంకర్ దాదా ఎంబీబీఎస్ చిత్రానికి సీక్వెల్ గా శంకర్ దాదా జిందాబాద్ తెరకెక్కించారు. ప్రభుదేవా దర్శకుడు. ఈ మూవీ ఉండే సందేశాత్మక అంశాలు ప్రేక్షకులకు ఏమాత్రం ఎక్కలేదు. బోరింగ్ సన్నివేశాలతో ఈ మూవీ ఫ్లాప్ అయింది.
ఆచార్య
స్టార్ డైరెక్టర్ కొరటాల శివ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిన ఆచార్య మూవీ ఫ్యాన్స్ కి బిగ్గెస్ట్ డిస్సప్పాయింట్మెంట్. ఈ మూవీలో చిరంజీవి, రాంచరణ్ కలిసి నటించారు. ఈ మూవీ కథ, కథనం ఏమాత్రం వర్కౌట్ కాలేదు. బాక్సాఫీస్ వద్ద ఈ మూవీ బయ్యర్లకు నష్టాలు మిగిల్చింది.
భోళా శంకర్
మెహర్ రమేష్ దర్శకత్వంలో తమిళ హిట్ మూవీ వేదాళంకి రీమేక్ గా భోళా శంకర్ తెరకెక్కింది. ఈ మూవీ రిలీజైనప్పుడు జరిగిన ట్రోలింగ్ అంతా ఇంతా కాదు. ఈ మూవీలో చిరంజీవి నటించిన ఫన్ రొమాంటిక్ సీన్స్ దారుణంగా ఉంటాయి. ఫలితంగా ఈ చిత్రం చిరు కెరీర్ లో బిగ్గెస్ట్ డిజాస్టర్స్ లో ఒకటిగా నిలిచింది.