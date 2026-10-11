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- Ramakrishna: ఖాకీ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలనే కల, కానీ క్యాటరింగ్ యూనిఫామ్ తో జీవితం.. బిగ్ బాస్ లోకి రామకృష్ణ
Ramakrishna: ఖాకీ యూనిఫామ్ వేసుకోవాలనే కల, కానీ క్యాటరింగ్ యూనిఫామ్ తో జీవితం.. బిగ్ బాస్ లోకి రామకృష్ణ
అగ్ని పరీక్ష 2 ద్వారా బిగ్బాస్లోకి వెళ్లే అవకాశం కోల్పోయిన రామకృష్ణకు చివరికి వైల్డ్ కార్డ్తో ఛాన్స్ దక్కింది. బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి అడుగుపెట్టి తన ప్రయాణాన్ని ప్రారంభించాడు.
అగ్ని పరీక్షలో అవకాశం మిస్
బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి మరో కంటెస్టెంట్ అడుగుపెట్టాడు. అగ్ని పరీక్ష 2 కార్యక్రమం ద్వారా ప్రేక్షకులకు పరిచయమైన రామకృష్ణ.. ఇప్పుడు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో బిగ్బాస్ హౌస్లోకి వచ్చాడు. సామాన్యుల విభాగం నుంచి హౌస్లోకి వెళ్లాలని ఆశపడిన ఆయనకు అగ్ని పరీక్షలో అవకాశం దక్కలేదు. ఆ సమయంలో నిరాశ ఎదురైనా, బిగ్బాస్లోకి వెళ్లాలనే తన లక్ష్యాన్ని మాత్రం ఆయన వదులుకోలేదు. రామకృష్ణ ఉత్తరాంధ్ర శ్రీకాకుళం కి చెందిన యువకుడు.
అపూర్వ, మిథిలేశ్ వచ్చినప్పుడూ దక్కని ఛాన్స్
అగ్ని పరీక్ష 2 తర్వాత బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి వెళ్లేందుకు రామకృష్ణకు మరో అవకాశం వస్తుందని ఆసక్తి నెలకొంది. అయితే అపూర్వ, మిథిలేశ్ వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్లుగా హౌస్లోకి ప్రవేశించిన సమయంలోనూ ఆయనకు చోటు దక్కలేదు. దీంతో బిగ్బాస్లోకి వెళ్లాలనే ఆయన ప్రయత్నం మరోసారి ఆగిపోయింది. వరుసగా అవకాశాలు చేజారడంతో ఈసారి ఆయనకు అవకాశం వస్తుందా లేదా అనే ఆసక్తి నెలకొంది.
ఎట్టకేలకు హౌస్లోకి అడుగుపెట్టిన రామకృష్ణ
ఇప్పటివరకు ఎదురైన నిరాశలకు తెరదించుతూ రామకృష్ణకు ఎట్టకేలకు బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి ప్రవేశించే అవకాశం వచ్చింది. అక్టోబర్ 11న ప్రసారమయ్యే ఎపిసోడ్లో ఆయన వైల్డ్ కార్డ్ కంటెస్టెంట్గా హౌస్లోకి అడుగుపెట్టాడు. మొదట అగ్ని పరీక్ష ద్వారా దక్కని అవకాశాన్ని ఇప్పుడు వైల్డ్ కార్డ్ ఎంట్రీతో అందిపుచ్చుకున్నాడు. దీంతో ఆయన బిగ్బాస్ ప్రయాణం మొదలైంది.
క్యాటరింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది
నవరసాలు మావ అంటూ రామకృష్ణ యూట్యూబర్ గా పాపులర్ అయ్యారు. రామకృష్ణకు పోలీస్ ఉద్యోగం సాధించాలనేది కల. అగ్ని పరీక్ష 2 సమయంలో తన వ్యక్తిగత లక్ష్యాల గురించి మాట్లాడుతూ ఈ విషయాన్ని ప్రస్తావించాడు. రామకృష్ణ చిన్నతనం నుంచి ఆర్థిక ఇబ్బందులు చూస్తున్నాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఉన్నప్పటికీ తన తల్లిదండ్రులు తమ ముగ్గురు అన్నదమ్ములని చాలా బాగా పెంచారని తెలిపారు. వాళ్ళ కోసం ఏమీ చేయలేకపోయాను అనే బాధ ఉండేది. ప్రభుత్వ ఉద్యోగం కోసం ప్రిపేర్ అయ్యాను. పోలీస్ కావాలనేది నా కల. కానీ ఆర్థిక అవసరాల కోసం క్యాటరింగ్ చేయాల్సి వచ్చింది అని రామకృష్ణ తెలిపారు.
బిగ్బాస్లో రామకృష్ణ ఆట ఎలా ఉండబోతోంది?
అగ్ని పరీక్ష 2లో అవకాశం రాకపోయినా, బిగ్బాస్ తెలుగు 10లోకి రావాలనే లక్ష్యాన్ని రామకృష్ణ సాధించాడు. ఇప్పుడు హౌస్లోని ఇతర కంటెస్టెంట్లతో ఆయన ఎలా కలిసిపోతాడు? టాస్కుల్లో ఎలాంటి ప్రదర్శన చేస్తాడు? ప్రేక్షకుల ఆదరణను సంపాదించుకోగలడా? అనేది ఆసక్తికరంగా మారింది. మొదటిసారి చేజారిన అవకాశాన్ని ఇప్పుడు సద్వినియోగం చేసుకుని తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకోవడం రామకృష్ణ ముందున్న సవాలు.