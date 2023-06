నిండైన చీరలో చందమామలా మెరిసిన బిగ్ బాస్ బ్యూటీ... నంది రాయ్ ట్రెడిషనల్ లుక్ అదుర్స్!

చీర కట్టులో అద్భుతం చేసింది నందిని రాయ్. ఈ తెలుగు బ్యూటీ ట్రెడిషనల్ లుక్ కట్టిపడేస్తుంది. కళ్ళు తిప్పుకోకుండా మెస్మరైజ్ చేస్తుంది. నందిని రాయ్ లేటెస్ట్ లుక్ వైరల్ అవుతుంది.



ఇటీవల ఓటిటి హవా పెరగడంతో నందిని రాయ్ లాంటి అందాల భామలకు కలసి వస్తోంది. ఓటిటిలో విడుదలయ్యే వెబ్ సిరీస్ లలో నందిని రాయ్ అవకాశాలు అందుకుంటోంది. 'In the Name Of God' వెబ్ సిరీస్ లో నందిని రాయ్ కీలక పాత్రలో బోల్డ్ రోల్ పోషించింది.