స్విమ్ సూట్ వేసుకోమని బలవంతం చేశారు, బాలయ్య హీరోయిన్ సంచలన కామెంట్స్
ఒక సినిమాలో తనను బలవంతంగా స్విమ్ సూట్ సన్నివేశాల్లో నటింపజేశారని బాలయ్య సినిమా హీరోయిన్ మోహిని ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఇంతకీ ఏం జరిగింది. విషయం ఏంటి?
నటి మోహినికి చేదు అనుభవం
సౌత్ ఇండియన్ సినిమాల్లో నటించని ప్రముఖ సీనియర్ హీరోయిన్ మోహిని. తెలుగులో బాలకృష్ణతో ఆదిత్య 369 సినిమా త్వారా అందరికి పరిచయం. కాని మోహిని ఎక్కువగా తమిళ సినిమాల్లో నటించారు. 'కణ్మణి' చిత్రంలో తనకు ఇష్టంలేని గ్లామర్ సన్నివేశంలో నటించవలసి వచ్చిందని ఇటీవలి ఇంటర్వ్యూలో తెలిపారు. ఆర్.కె.సెల్వమణి దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రంలో స్విమ్సూట్ ధరించి నటించడానికి నిరాకరించడంతో, షూటింగ్ సగం రోజు నిలిచిపోయిందని, పురుష శిక్షకుల ముందు ఈత నేర్చుకోవడం ఇబ్బందిగా అనిపించిందని మోహిని చెప్పారు.
నిలిచిపోయిన షూటింగ్
దర్శకుడు ఆర్.కె.సెల్వమణి ప్రణాళిక ప్రకారం స్విమ్ సూట్ సన్నివేశంలో నటించడానికి చాలా ఇబ్బంది పడ్డాను. హఠాత్తుగా వచ్చి స్విమ్సూట్లో నటించమన్నారు. ఆ సన్నివేశంలో నటించలేనని ఏడ్చాను, దాంతో షూటింగ్ సగం రోజు నిలిచిపోయింది. ఈత రాదని చెప్పడానికి ప్రయత్నించాను. పురుష శిక్షకుల ముందు స్విమ్సూట్ ధరించడం నాకు ఇబ్బందిగా అనిపించింది. అప్పుడు మహిళా శిక్షకులు లేకపోవడంతో, ఆ సన్నివేశంలో నటించలేనని చెప్పాను.
బలవంతంగా నటింపజేశారు
పాట సన్నివేశం కోసం అలా నటించమన్నారు. సగం రోజు తర్వాత, వారు అడిగినట్లు నేను చేశాను. తర్వాత ఊటీలో మళ్ళీ షూటింగ్ చేయాలన్నారు. నేను నిరాకరించాను. అప్పుడు షూటింగ్ కొనసాగించలేమన్నారు. దానికి నేను, 'అది మీ సమస్య, నాకు ఎలాంటి సంబంధం లేదు. మీరు నన్ను ముందు ఆ సన్నివేశంలో నటించమని బలవంతం చేసినట్లే ఇది' అని చెప్పాను.
నిరాకరించిన మోహిని
అదేవిధంగా వారణం ఆయిరం అనే సినిమాలో సిమ్రాన్ పోషించిన పాత్రలో నటించడానికి దర్శకుడు గౌతమ్ మీనన్ మొదట నన్ను సంప్రదించారు. కానీ నేను నో చెప్పాను. ఎందుకంటే సినిమాల్లో నటించకూడదనే నిర్ణయంలో నేను దృఢంగా ఉన్నాను. దర్శకుడు గౌతమ్ మీనన్ కూడా దానిని అర్థం చేసుకున్నారు. ఆ తర్వాతే సిమ్రాన్ను ఆ పాత్రలో నటింపజేశారు. నా తమ్ముడి భార్య సూర్యకు వీరాభిమాని, నేను ఆయనతో నటించడానికి నో చెప్పానని తెలిసి, నాపై ఆమె చాలా కోపంగా ఉన్నారు అని మోహిని అన్నారు.