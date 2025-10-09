తెరపైకి బాలయ్య చిన్న కూతురు తేజస్విని? నిజమేనా?
నటుడు, రాజకీయ నాయకుడు నందమూరి బాలకృష్ణ కూతురు నందమూరి తేజస్విని కెమెరా ముందుకు రాబోతున్నారు. ఇప్పటిదాకా తెరవెనుక పనులు చూసుకున్న ఆమె, త్వరలో తెరపై సందడి చేయబోతున్నారు.
తెరపై కనిపించబోతున్న నందమూరి తేజస్విని
నందమూరి బాలకృష్ణ చిన్న కూతురు తేజస్విని తొలిసారి కెమెరా ముందుకు వస్తున్నారు. తండ్రి ప్రాజెక్టులు, నిర్మాణ పనులు చూసుకున్న ఆమె, ఇప్పుడు తెరపై తన ఉనికిని చాటడానికి సిద్ధమయ్యారు.
హైదరాబాద్ జ్యువెలరీ బ్రాండ్కు ప్రచారకర్తగా అరంగేట్రం
హైదరాబాద్లోని ఓ ప్రతిష్టాత్మక జ్యువెలరీ బ్రాండ్కు తేజస్విని ప్రచారకర్తగా వ్యవహరించనున్నారు. ఇటీవల హైదరాబాద్లో జ్యువెలరీ బ్రాండ్ కి సంబంధించిన కమర్షియల్ యాడ్ షూట్ విజయవంతంగా పూర్తయింది. సాధారణంగా సినీ తారలకు ఇలా యాడ్ షూట్స్ లో అవకాశం వస్తూ ఉంటుంది. కానీ తేజస్వినికి ఈ అవకాశం రావడం విశేషమే.
అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తున్న రిజర్వ్డ్ పర్సనాలిటీ
ఎక్కువగా బయట కనిపించని తేజస్విని కెమెరా ముందుకు రావడం ఆమె కెరీర్లో ఓ మైలురాయి. ఇది వినోద పరిశ్రమపై ఆమెకున్న ఆసక్తిని సూచిస్తుందని ఇండస్ట్రీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.
తేజస్విని యాడ్ కోసం ఫ్యాన్స్ వెయిటింగ్
జ్యువెలరీ బ్రాండ్, లాంచ్ తేదీ వివరాలు ఇంకా తెలియకపోయినా అంచనాలు భారీగా ఉన్నాయి. తేజస్విని తొలి ఆన్-కెమెరా ప్రదర్శన బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. ఇది నందమూరి ఫ్యాన్స్కు గుర్తుండిపోతుంది.