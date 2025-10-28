- Home
- బ్లాక్ బస్టర్ కావాల్సిన చెన్నకేశవరెడ్డి మూవీని డ్యామేజ్ చేసిందెవరు? తెరవెనుక కథ బయటపెట్టిన దర్శకుడు
బాలకృష్ణ నటించిన సినిమాల్లో చాలా పరాజయం చెందాయి. కానీ ఒక హిట్ కావాల్సిన మూవీని ఫ్లాప్ అయ్యింది. అదే `చెన్నకేశవరెడ్డి`. అందుకు కారణం తెలిపారు డైరెక్టర్.
బాలయ్య, వినాయక్ కాంబినేషన్లో వచ్చిన `చెన్నకేశవ రెడ్డి`
నందమూరి నటసింహం బాలకృష్ణ హీరోగా నటించిన ఫ్యాక్షన్ మూవీస్లో `చెన్నకేశవరెడ్డి` ఒకటి. ఈ చిత్రానికి మాస్ డైరెక్టర్ వివి వినాయక్ దర్శకత్వం వహించారు. వీరి కాంబినేషన్లో వచ్చిన మొదటి సినిమా ఇది. వినాయక్ అప్పుడే ఎన్టీఆర్తో `ఆది` చేసి బ్లాక్ బస్టర్ కొట్టాడు. దీంతో మరో ఆలోచన లేకుండా వినాయక్కి ఓకే చెప్పారు బాలయ్య. ఈ మూవీలో టబు, శ్రియా శరణ్ హీరోయిన్లుగా నటించారు. సీనియర్ బాలయ్యకి టబు, జూ బాలయ్యకి శ్రియా జోడీగా చేశారు. బెల్లంకొండ సురేష్ నిర్మించారు. అప్పట్లో ఫ్యాక్షన్ సినిమాల జోరు నడుస్తోంది. అందులో భాగంగానే ఫ్యాక్షన్ నేపథ్యంలోనే ఈ మూవీ కూడా వచ్చింది.
బాక్సాఫీసు వద్ద డిజప్పాయింట్ చేసిన `చెన్నకేశవరెడ్డి`
అయితే అంతకు ముందు బాలయ్య ఇలాంటి కాన్సెప్ట్ తోనే `సమరసింహారెడ్డి`, `నరసింహనాయుడు` చిత్రాలు చేశారు. అవి బ్లాక్ బస్టర్స్ గా నిలిచాయి. కానీ ఆ స్థాయిలో `చెన్నకేశవరెడ్డి` ఆడలేదు. 2002లో విడుదలైన ఈ మూవీ ఓపెనింగ్స్ బాగానే రాబట్టినా, ఆ తర్వాత పడిపోయింది. బిలో యావరేజ్కే పరిమితమయ్యింది. అయితే ఈ మూవీ పెద్ద రేంజ్ హిట్ కావాల్సి ఉందట. కానీ కొన్ని మిస్టేక్స్ వల్ల డిజప్పాయింట్ చేసిందన్నారు దర్శకుడు వినాయక్. సినిమాని అనుకున్న డేట్కి రిలీజ్ చేయాలని ఓ పాట లేకుండానే విడుదల చేశారు. ఆ తర్వాత షూట్ చేసి జోడించారు. అదే `తెలుపు తెలుపు` పాట. అయినా ఏమాత్రం సినిమాకి హెల్ప్ కాలేదు. ఈ మూవీపై ప్రారంభంలో చాలా అంచనాలున్నాయి. బాలయ్య వరుస ఫ్యాక్షన్ మూవీస్ హిట్ కావడంతో దీనిపై అంచనాలు పెరిగాయి. దీంతో భారీ బిజినెస్ కూడా జరిగింది. అప్పట్లో ఈ రేంజ్ బిజినెస్ మరే మూవీకి జరగలేదు. అయితే రొటీన్ ఫ్యాక్షన్ స్టోరీ కావడంతో, ఇలాంటివి బాలయ్య అప్పటికే చేయడంతో ఆడియెన్స్ పెద్దగా ఆసక్తి చూపించలేదు.
నిర్మాత స్టేట్మెంట్ కారణంగా సినిమా ఫ్లాప్
ఈ నేపథ్యంలో ఈ మూవీకి గురించి దర్శకుడు వినాయక్ మాట్లాడుతూ, ఆసక్తికర విషయాలను పంచుకున్నారు. సినిమా విడుదలైన తర్వాత నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్ ఒక స్టేట్మెంట్ ఇచ్చారు. ఆ స్టేట్మెంట్ కారణంగానే సినిమా డల్ అయ్యిందని తెలిపారు. ఆయన అన్న ఒక్క మాట సినిమాపై చాలా ప్రభావం చూపించిందని, హిట్ కావాల్సిన మూవీ ఫ్లాప్ అయ్యిందన్నారు. అయితే ఆ మాట ఏంటనేది వినాయక్ రివీల్ చేయలేదు. కానీ దాని వల్లే సినిమా డౌన్ అయ్యిందని, లేదంటే ఇంకా బాగా ఆడేదని, మంచి వసూళ్లని రాబట్టేదని తెలిపారు. ఓ రకంగా బ్లాక్ బస్టర్ రేంజ్ అని చెప్పారు వినాయక్. రాజేష్ మన్నెకి ఇచ్చిన ఇంటర్వ్యూలో ఆయన ఈ విషయాలను పంచుకున్నారు.
వినాయక్కి బాలయ్య ధైర్యం
ఆ సందర్భంగా నిర్మాత బెల్లంకొండ సురేష్.. సినిమాల జయాపజయాలు దైవాదీనం, మేం సినిమా కోసం చాలా కష్టపడ్డామని ఆయన అన్నట్టు తెలిసింది. మరి ఇవే వ్యాఖ్యలు సినిమాపై ప్రభావం చూపాయా? అనేది క్లారిటీ లేదు. ఏదేమైనా `చెన్నకేశవరెడ్డి` మూవీ వ్యక్తిగతంగా తనకు ఇష్టమైన మూవీ అని దర్శకుడు వినాయక్ తెలిపారు. ఈ మూవీ ఫలితం తర్వాత బాలయ్య దర్శకుడికి ధైర్యాన్నిచ్చారట. బాధపడవద్దని, అన్నీ మన చేతుల్లో ఉండవని, మనం వంద శాతం కష్టపడ్డామా లేదా? అనేది చూసుకోవాలని బాలయ్య తెలిపినట్టు వెల్లడించారు. ప్రస్తుతం వినాయక్ సినిమాలకు దూరంగా ఉంటున్నారు. చివరగా వినాయక్ హిందీలో `ఛత్రపతి` మూవీని రూపొందించారు. ఇది డిజాస్టర్ అయ్యింది. ఇందులో బెల్లంకొండ సాయి శ్రీనివాస్ హీరో కావడం విశేషం.
అఖండ 2తో రాబోతున్న బాలయ్య
ఇక ప్రస్తుతం బాలయ్య `అఖండ 2` చిత్రంతో బిజీగా ఉన్నారు. బోయపాటి శ్రీను దర్శకత్వంలో ఈ చిత్రం రూపొందుతుంది. బాలయ్య ద్విపాత్రాభినయం చేస్తున్న ఈ మూవీ నుంచి ఇటీవల గ్లింప్స్ విడుదలైన విషయం తెలిసిందే. బాలయ్య యాక్షన్తో రెచ్చిపోయి ఆకట్టుకున్నారు. డిసెంబర్ 5న పాన్ ఇండియా రేంజ్లో ఈ చిత్రం విడుదల కాబోతుంది.