పెళ్లి ఒకరితో, ఫస్ట్ నైట్ మరొకరితో, ఇదెక్కడి సినిమా రా బాబు, ఓటీటీని ఊపేస్తోంది.
పెళ్లి ఒకరితో.. ఫస్ట్ నైట్ మరొకరితో.. చివరకు ఈ కథ ఏమయ్యింది అనేది తెలుసుకోవాలి అంటే ఓటీటీలో రచ్చ చేస్తోన్న ఒక సినిమాను చూడాల్సిందే. ఇంతకీ ఏంటా సినిమా? ఎక్కడ చూడవచ్చు?
థియేటర్లకు పోటీ ఇస్తున్నాయి ఓటీటీలు. డిఫరెంట్ కంటెంట్ తో ఆకట్టుకుంటున్నాయి. ఆడియన్స్ ను స్క్రీన్ ముందు కట్టిపడేస్తున్నాయి. థియేటర్లు ఒకెత్తు, ఓటీటీలు ఇంకొకెత్తు అన్నట్లుగా ప్రతి వారం కొత్త సినిమాలు ప్రేక్షకుల ముందుకు వస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ సినిమా బుల్లితెరను దడదడలాడిస్తోంది. రొమాంటిక్ డ్రామాగా స్ట్రీమింగ్ అయ్యి, ఆడియన్స్ ను అలరిస్తోంది. లవ్ స్టోరీని డిఫరెంట్ యాంగిల్ లో చూపించి ఈసినిమాపేరు బ్యాడ్ న్యూస్. బాలీవుడ్ రొమాంటిక్ డ్రామా మూవీ తాజాగా స్ట్రీమింగ్ ప్రారంభమైంది.
బ్యాడ్ న్యూస్ సినిమా థియేటర్లలో విడుదలై మంచి రెస్పాన్స్ అందుకుంది. ఇప్పుడు అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో రిలీజ్ కావడంతో మళ్లీ టాప్ ట్రెండింగ్లో నిలిచింది. విక్కీ కౌశల్, అమీ విర్క్, త్రిప్తి డిమ్రీ ముఖ్య పాత్రల్లో నటించిన ఈ సినిమా bold and emotional storylineతో ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటోంది. సినిమా కథలో హీరోయిన్ పరిస్థితుల వల్ల ఓ వ్యక్తిని పెళ్లి చేసుకుంటుంది. అయితే ఆమె మదిలో వేరే వ్యక్తి ఉంటాడు. పెళ్లి జరిగిన అనంతరం ఆమె ప్రియుడితో హనీమూన్కు వెళ్తుంది. భర్తకు విషయం తెలిసిన తర్వాత ఇద్దరి మధ్య గొడవలు తలెత్తుతాయి. ఫైనల్ గా విషయం విడాకులు తీసుకునే దశకు చేరుకుంటారు.
ఆమె తన కెరీర్ కోసం వేరే ప్రదేశానికి వెళ్తుంది. అక్కడ మరో వ్యక్తితో పరిచయం ఏర్పడుతుంది. దాంతో మరోసారి ఆమె ప్రేమలో పడుతుంది. వారి మధ్య శారీరక సంబంధం కూడా ఏర్పడుతుంది. కొంతకాలానికే ఆమె గర్భవతిగా మారుతుంది. అయితే ఆసుపత్రిలో టెస్టులు చేసినప్పుడు షాకింగ్ రిపోర్ట్ వస్తుంది – ఆమె గర్భంలో ఇద్దరు కవలలు ఉన్నారని తెలుస్తుంది. అయితే ఇందులో విచిత్రం ఏంటంటే ఆ కవలలకు వేరు వేరు డీఎన్ఏ ఉంది. అంటే ఇద్దరు తండ్రులకు వారు జన్మించబోతున్నట్టు రిపోర్ట్ లో ఉంది.
ఈ విషయంతో కథ ఉత్కంఠ భరితంగా మారుతుంది. అసలు ఆ పిల్లలకు తండ్రి ఎవరు? చివరికి ఆమె ఎవరికి దక్కుతుంది అనేది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్. సినిమా అంతా ట్విస్ట్ లతో, కామెడీ పంచ్ లతో నిండిపోయి ఉంటుంది. సిరియస్ విషయాన్ని కూడా ఇంత సిల్లీగా చెప్పవచ్చు అని ఈసినిమా చూస్తే తెలుస్తుంది. రొమాన్స్, కామెడీ, ఎమోషన్, సస్పెన్స్ అన్నీ కలగలిసిన ‘బ్యాడ్ న్యూస్’ ఓటీటీలో విభిన్న అనుభూతిని పంచుతోంది.
ఇక ఈసినిమాను ఎక్కడ చూడాలి అనే డౌట్ ఆడియన్స్ లో రావచ్చు. అమెజాన్ ప్రైమ్ వీడియోలో ఈ సినిమా ప్రస్తుతం స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. bold scenes, engaging screenplay, కామెడీ డైలాగ్స్ సినిమాకు ప్లస్ పాయింట్లుగా నిలుస్తున్నాయి.ఓటీటీలో bold romantic dramas ను ఇష్టపడే వారికి ఈ సినిమా తప్పక చూడాల్సిందే. 'బ్యాడ్ న్యూస్' ఇప్పుడు టాప్ 10 మూవీస్ లిస్ట్లో చోటు దక్కించుకుంది.