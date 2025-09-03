ఆ రోజు కోసం ఎదురుచూస్తున్నా.. ప్రభాస్ తో మరోసారి, అనుష్క కామెంట్స్ వైరల్
ప్రభాస్తో నటించడానికి చాలా ఆనందంగా ఉంది. మళ్ళీ ఆయనతో కలిసి నటించే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను అని అనుష్క శెట్టి అన్నారు.
Image Credit : our own
‘బాహుబలి’ సినిమాతో విజయవంతమైన జంట అనుష్క శెట్టి, ప్రభాస్లను మళ్ళీ ఎప్పుడు కలిసి చూడవచ్చు అనే ప్రశ్నకు అనుష్క సమాధానం ఇచ్చారు.
Image Credit : our own
మంచి కథ వస్తే ప్రభాస్తో కలిసి నటించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నానని అన్నారు. ప్రభాస్తో నటించడం చాలా ఆనందంగా ఉంది. మళ్ళీ ఆయనతో కలిసి నటించే రోజు కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను.
Image Credit : our own
బాహుబలి లాంటి సినిమా తర్వాత మళ్ళీ ఇద్దరం కలిసి నటించాలంటే ఆ సినిమా భిన్నంగా, ప్రత్యేకంగా ఉండాలి. అలాంటి కథ వస్తే నేను నటించడానికి సిద్ధం.
Image Credit : our own
నేను ఇప్పటికీ బాహుబలి బృందంతో టచ్లో ఉన్నాను. ఇటీవల బాహుబలి 10వ వార్షికోత్సవ వేడుకలో పాల్గొనలేకపోయాను.
Image Credit : our own
బాహుబలి సినిమా గురించి ప్రత్యేక డాక్యుమెంటరీ తయారవుతోంది, ఆ డాక్యుమెంటరీ షూటింగ్లో నేను కూడా పాల్గొన్నాను అని నటి అనుష్క శెట్టి అన్నారు. ప్రస్తుతం ఆమె నటించిన ‘ఘాజీ’ సినిమా సెప్టెంబర్ 5న విడుదల కానుంది.
Image Credit : our own
అనుష్క, ప్రభాస్ కలిసి నాలుగు సినిమాల్లో నటించారు. మిర్చి, బిల్లా, బాహుబలి 1, బాహుబలి 2 సినిమాల్లో ఈ జంట కలిసి నటించింది, అన్నీ సూపర్ హిట్ అయ్యాయి.
