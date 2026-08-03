Sumanth: ఏఎన్నార్ నాస్తికుడు.. మరి ఆయన మనవడు సుమంత్ దేవుడిని నమ్ముతాడా?
Sumanth: అక్కినేని నాగేశ్వరరావు వారసత్వంతో ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చిన సుమంత్ కు ఓ వింత ప్రశ్న ఎదురయ్యింది. ఏఎన్నార్ నాస్తికుడు.. మరి మీరు దేవుడిని నమ్ముతారా అని ఆయన్ను అడిగారు. మరి సుమంత్ ఏమన్నాడంటే?
కష్టపడి స్టార్ గా ఎదిగిన అక్కినేని..
తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమలో అక్కినేని కుటుంబానికి ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు ఉంది. నటసామ్రాట్ అక్కినేని నాగేశ్వరరావు (ఏఎన్నార్) ఎంతో కష్టపడి స్టార్ హీరోగా ఎదిగాడు. హీరోగానే కాదు స్టూడియో అధినేతగా, నిర్మాతగా, వ్యాపారవేత్తగా ఇలా అక్కినేని మల్టీ టాలెంట్ చూపించాడు. తనతో పాటు తన కుటుంబం అంతా ఇండస్ట్రీలో కొనసాగుతున్నారు. ఆయన కొడుకులు మనవళ్లు కూడా హీరోలుగా కొనసాగుతున్నారు. మనసాక్షిని నమ్ముతారు నాగేశ్వరావు. చివరి వరకు తన మనసు ఏది చెపితే అదే పాటిస్తారు. చివరి వరకూ అలాగే బ్రతికారు ఏఎన్నార్.
దేవుడిని నమ్మని ఏఎన్నార్
అక్కినేని నాగేశ్వరావు దేవుడి ఉనికిని నమ్మని స్పష్టమైన నాస్తికుడనే (Atheist) విషయం అందరికీ తెలిసిందే. ఎన్నో సినిమాల్లో పరమ భక్తుడి పాత్రలు చేసిన ఏఎన్నార్.. నిజజీవితంలో మాత్రం దేవుడిని నమ్మరు. అయితే, ఆయన వారసులు కూడా అదే భావజాలాన్ని కలిగి ఉన్నారా? దేవుడిపై వారి అభిప్రాయాలు ఎలా ఉన్నాయి? అనేది అభిమానుల్లో ఆసక్తికరమైన అంశం. రీసెంట్ గా ఈ విషయంపై ఆయన మనవడు సుమంత్ కు ఓ ప్రశ్న ఎదురయ్యింది. దానికి ఆయన ఏమని రియాక్ట్ అయ్యారంటే?
దేవుడిపై నమ్మకం ఉందా?
ఇటీవల ఓ ఇంటర్వ్యూలో అక్కినేని మనవడు, ప్రముఖ నటుడు సుమంత్ను ఈ ప్రశ్నే అడగారు ఓ మీడియా ప్రతినిధి. ఏఎన్నార్ నాస్తికుడు కదా, మరి దేవుడిపై మీ నమ్మకం ఎలా ఉంటుంది అని ప్రశ్నించగా, సుమంత్ తనదైన స్టైల్ లో డిఫరెంట్ గా ఆన్సార్ చేశాడు. దైవ చింతన, నమ్మకాల గురించి చాలా స్పష్టమైన సమాధానం ఇచ్చారు.
సుమంత్ ఏమన్నాడంటే?
తన తాతగారి సిద్ధాంతానికి, తన వ్యక్తిగత నమ్మకానికి ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని వివరిస్తూ సుమంత్ డిఫరెంట్ గా సమాధానం చెప్పారు. సుమంత్ మాట్లాడుతూ.. ''నేను పూర్తిగా నాస్తికుడిని (Agnostic) కాదు.. దేవుడు లేడు అని చెప్పే ఎథియస్ట్ (Atheist) కాదు, నేను 'అగ్నోస్టిక్' (Agnostic) భావజాలం ఉన్న వ్యక్తిని. అంటే ప్రపంచాన్ని నడిపించే ఒక బలమైన శక్తి (Higher Power) ఖచ్చితంగా ఉందనే విషయాన్ని నేను బలంగా నమ్ముతాను'' అని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అగ్నోస్టిక్ అంటే ఎవరు?
సమాజంలో వివిధ మతాలు, సంప్రదాయాలు ఆ ఉన్నత శక్తిని వేర్వేరు పేర్లతో పిలుచుకుంటారు. బలమైన శక్తిపై నమ్మకం ఉన్నప్పటికీ.. విపరీతంగా గుళ్లకు వెళ్లడం లేదా రెగ్యులర్ పూజలు చేయడం వంటివి చేయనని వారిని అగ్నోస్టిక్ అంటారు. సుమంత్ తాను అగ్నోస్టిక్ అని ఫ్రాంక్ గా చెప్పాడు.
అక్కినేని నాగేశ్వరరావు దేవుడి ఉనికినే ప్రశ్నించే నాస్తిక భావాలను కలిగి ఉంటే, ఆయన మనవడు సుమంత్ మాత్రం విశ్వాన్ని నడిపించే ఏదో ఒక ఉన్నత శక్తి ఉందనే అగ్నోస్టిక్ కోణాన్ని విశ్వసిస్తున్నారు. పూజా పునస్కారాల కంటే ఆ శక్తి ఉనికిపై నమ్మకమే ముఖ్యమని సుమంత్ ఇచ్చిన సమాధానం అందరి దృష్టిని ఆకర్షిస్తోంది.