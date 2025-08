అమెరికాలో ప్రసారం అయ్యే పాపులర్ ట్యాలెంట్ షో ‘అమెరికా గాట్ ట్యాలెంట్’ వేదికగా పుష్ఫ సినిమా పాటకు ఘనంగా స్పందన లభించింది. అయితే ఆ షోలో పెర్ఫామ్ చేసింది మాత్రం మన ఇండియన్ వారే కావడం విశేషం. ఇండియాలోని జోధ్‌పూర్‌కు చెందిన డ్యాన్స్ గ్రూప్ B Unique Crew ఈ షోలో ‘దాక్కో దాక్కో మేక’ పాటకు అత్యంత ఎనర్జీతో కూడిన డ్యాన్స్ పర్ఫార్మెన్స్ ఇచ్చింది. జిమ్నాస్టిక్స్, మోషన్ ఎఫెక్ట్స్, స్క్రీన్ ప్రెజెంటేషన్‌తో ఈ గ్రూప్ ఇచ్చిన ప్రదర్శన ప్రేక్షకుల్ని అబ్బురపరిచింది. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో అల్లు అర్జున్ నటించిన చిత్రంలోని పాటకు ఇచ్చిన ఈ గుర్తింపు సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది.

Icon Star @alluarjun's #Pushpa is a global phenomena 💥💥



The 'B Unique Crew' performed for the #Pushpa song on @AGT Season 20 stage and the response was sensational 🤩



The judges hailed it as 'THE BEST PERFORMANCE OF THE SEASON' 🌟🇮🇳❤️‍🔥pic.twitter.com/Nx1Zcfpyfw

— Pushpa (@PushpaMovie) August 4, 2025