స్టార్ హీరో డెబ్యూ టైంకి ఇంకా పుట్టని హీరోయిన్లు..ఇప్పుడు వాళ్ళతోనే రొమాన్స్, ఏజ్ గ్యాప్ తెలిస్తే షాకే!
అక్షయ్ కుమార్ సినిమా 'భూత్ బంగ్లా' ఏప్రిల్ 17న రిలీజ్ అవుతోంది. ఈ సినిమాలో 58 ఏళ్ల అక్షయ్, తనకంటే దాదాపు 36 ఏళ్లు చిన్నదైన వామికా గబ్బీతో రొమాన్స్ చేయబోతున్నాడు.
కియారా అద్వానీ
వయసు: 35 ఏళ్లు. పుట్టిన తేదీ: 21 జూలై 1991. అక్షయ్ కుమార్ డెబ్యూ సినిమా 'సౌగంధ్' 1991 జనవరి 25న రిలీజ్ అయింది. కియారా అద్వానీ ఆ తర్వాత ఆరు నెలలకు పుట్టింది. ఈమె అక్షయ్ కుమార్తో కలిసి 'లక్ష్మీ' సినిమాలో నటించింది.
ఏమీ జాక్సన్
వయసు: 34 ఏళ్లు. పుట్టిన తేదీ: 31 జనవరి 1992. ఏమీ జాక్సన్ 'సింగ్ ఈజ్ బ్లింగ్' సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్కు జోడీగా నటించింది. అక్షయ్ డెబ్యూ సినిమా 'సౌగంధ్' రిలీజైన దాదాపు ఏడాది తర్వాత ఈమె పుట్టింది.
వామికా గబ్బీ
వయసు: 32 ఏళ్లు. పుట్టిన తేదీ: 29 సెప్టెంబర్ 1993. 'భూత్ బంగ్లా' సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ తనకంటే 26 ఏళ్లు చిన్నదైన వామికా గబ్బీకి హీరోగా నటిస్తున్నాడు. అక్షయ్ కుమార్ హీరోగా అరంగేట్రం చేసే సమయానికి వామికా ఇంకా పుట్టలేదు.
రాధికా మదన్
వయసు: 30 ఏళ్లు. పుట్టిన తేదీ: 1 మే 1995. రాధికా మదన్ 'సర్ఫిరా' సినిమాలో అక్షయ్ కుమార్ సరసన కనిపించింది. అక్షయ్ డెబ్యూ అయిన 4 ఏళ్ల తర్వాత ఈమె పుట్టింది.
సారా అలీ ఖాన్
వయసు: 30 ఏళ్లు. పుట్టిన తేదీ: 12 ఆగస్టు 1995. అక్షయ్ కుమార్ బాలీవుడ్ డెబ్యూ చేసిన 4 ఏళ్ల తర్వాత సారా అలీ ఖాన్ పుట్టింది. ఈమె అక్షయ్తో కలిసి 'అత్రంగి రే' సినిమాలో నటించింది. ఈ సినిమాలో ఆమె భార్యగా, కూతురిగా రెండు పాత్రల్లో కనిపించింది. సారా, అక్షయ్ స్నేహితుడైన సైఫ్ అలీ ఖాన్, అతని మొదటి భార్య అమృతా సింగ్ల కూతురు.
మానుషి చిల్లర్
వయసు: 28 ఏళ్లు. పుట్టిన తేదీ: 14 మే 1997. అక్షయ్ కుమార్ డెబ్యూ చేసిన దాదాపు 6 ఏళ్ల తర్వాత మానుషి చిల్లర్ పుట్టింది. మానుషి మొదటి సినిమా 'సామ్రాట్ పృథ్వీరాజ్' అక్షయ్ కుమార్తోనే చేసింది. ఈమె అక్షయ్తో కలిసి 'బడే మియాన్ ఛోటే మియాన్' అనే మరో సినిమాలో కూడా నటించింది.
