కూలీ సినిమాలో నటించి తప్పు చేశాను, ఆమిర్ ఖాన్ నిజంగా అలా అన్నారా?
కూలీ సినిమాలో నటించడం నేను చేసిన పెద్ద తప్పు అని స్టార్ హీరో ఆమిర్ ఖాన్ అన్నట్లు ఒక వార్త సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అవుతోంది. ఆ వార్త వెనుక ఉన్న నిజానిజాలేంటో చూద్దాం.
- FB
- TW
- Linkdin
- Follow Us
ఆమీర్ ఖాన్ పాత్రపై విమర్శలు
సూపర్ స్టార్ రజినీకాంత్ నటించిన కూలీ సినిమా గత నెలలో విడుదలైంది. ఆ సినిమాకి లోకేష్ కనకరాజ్ దర్శకత్వం వహించారు. సన్ పిక్చర్స్ బ్యానర్పై కళానిధి మారన్ నిర్మించిన ఈ చిత్రంలో రజినీకాంత్తో పాటు, నాగార్జున, సత్యరాజ్, సౌబిన్ షాహిర్, శృతిహాసన్, రచితారామ్, ఉపేంద్ర, మారన్, వంటి పెద్ద తారాగణం నటించింది. బాలీవుడ్ నటుడు ఆమిర్ ఖాన్ కూడా ఈ చిత్రంలో అతిథి పాత్రలో నటించారు. ఆయన పోషించిన దాహా పాత్ర ప్రేక్షకులను పెద్దగా ఆకట్టుకోలేదు. అంతేకాకుండా ఆయన పాత్రపై విమర్శలు వెల్లువెత్తాయి.
ఆమిర్ ఖాన్ ఇంటర్వ్యూ వైరల్
ఈ నేపథ్యంలో, కూలీ సినిమాలో నటించడం నేను చేసిన పెద్ద తప్పు అని ఆమిర్ ఖాన్ అన్నట్లు ఒక వార్త ఇంటర్నెట్లో చక్కర్లు కొడుతోంది. నేను వచ్చి రెండు డైలాగులు చెప్పి వెళ్ళిపోయేలా నా సన్నివేశం చాలా చెత్తగా రాసుకున్నారని, నేను కథలో జోక్యం చేసుకోకపోవడంతో అది చివరికి ఎలా వస్తుందో కూడా తెలియకుండానే నటించానని, రజినీ సార్ కోసం మాత్రమే ఆ అతిథి పాత్ర పోషించానని, అది వర్కవుట్ కాలేదని, ఇకపై ఇలాంటి పాత్రల్లో నటించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉంటానని ఆమిర్ ఖాన్ చెప్పినట్లు ఒక వార్త సహా వైరల్ అవుతోంది.
నెగెటీవ్ వార్తల్లో నిజమెంత?
ఆమిర్ ఖాన్ నిజంగా ఇలా అన్నారా అని చాలామంది షాక్ అయ్యారు. కానీ నిజానికి అది ఒక నకిలీ వార్త. ఆమిర్ ఖాన్పై అపనిందలు వేసే ఉద్దేశంతో ఆ వార్తను ఇంటర్నెట్లో ప్రచారం చేస్తున్నట్లు తెలిసింది. ఆమిర్ ఖాన్ ఏ ఇంటర్వ్యూలోనూ అలా అనలేదు. రజినీకాంత్తో కలిసి నటించాలని ఆమిర్ ఖాన్కి చాలా రోజుల కోరిక. అందుకే లోకేష్ కనకరాజ్ అడిగిన వెంటనే ఓకే చెప్పి నటించారు. సాధారణంగా ఆమిర్ ఖాన్ కథ వినకుండా ఏ సినిమాలోనూ నటించరు. ఆయన కథ వినకుండా నటించిన మొదటి చిత్రం కూలీ.
రెమ్యునరేషన్ తీసుకోకుండా
ఇందులో మరో ఆశ్చర్యకరమైన విషయం ఏమిటంటే, కూలీ చిత్రంలో అతిథి పాత్రలో నటించడానికి ఆమిర్ ఖాన్ ఒక్క రూపాయి కూడా రెమ్యునరేషన్ తీసుకోలేదు. ఆమిర్ ఖాన్ అతిథి పాత్రలో నటించడం వల్లే కూలీ సినిమా ఉత్తర భారతంలో కొంత వరకు వసూళ్లు రాబట్టింది. ఆయన అతిథి పాత్ర వర్కవుట్ కాకపోయినా, ఈ సినిమా ద్వారా రజినీతో కలిసి నటించాలనే ఆమిర్ ఖాన్ చిరకాల కోరిక నెరవేరింది. దీంతో ఆయన సంతోషంగానే ఉన్నారు. కానీ ఆయనపై అసంతృప్తితో ఉన్న కొందరు ఈ నకిలీ వార్తను ప్రచారం చేసి ఉండవచ్చని ఆయన అభిమానులు అంటున్నారు.