Vijay Rashmika : రష్మిక , విజయ్ 5 సార్లు హింటిచ్చేసిన క్షణాలు !
Rashmika Mandanna Vijay Deverakonda : విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నాల స్నేహం, కెమిస్ట్రీ కారణంగా చాలా సార్లు డేటింగ్ రూమర్స్ వచ్చాయి. తాము త్వరలోనే ఒకటికాబోతున్నామని పలుమార్లు ఈ జోడీ హింటిచ్చేసింది. అలాంటి 5 సందర్భాలు ఏవో ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
గీత గోవిందం నుంచి మొదలైన విజయ్ రష్మిక బంధం
విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా జంటగా నటించిన ‘గీత గోవిందం’ (2018) బాక్సాఫీస్ వద్ద భారీ విజయం సాధించింది. ఆ తరువాత వీరిద్దరూ ‘డియర్ కామ్రేడ్’లో మళ్లీ కలిసి నటించారు. ఆ సమయం నుండి వీరి మధ్య ఉన్న బంధం గురించి అభిమానులు మరింత ఎక్కువగా మాట్లాడుకోవడం మొదలుపెట్టారు. ఇద్దరూ తమ సంబంధంపై ఎప్పుడూ స్పష్టంగా ఎక్కడా చెప్పకపోయినా, వారి మధ్య కనబడే చనువు, మైత్రి తరచూ వార్తల్లో నిలిచింది. డేటింగ్ రూమర్లకు కారణం అయింది.
సికందర్ తర్వాత లంచ్ డేట్
2025 మార్చి 30న రష్మిక నటించిన ‘సికందర్’ సినిమా విడుదలైన కొద్దిరోజులకే, ముంబైలో విజయ్ దేవరకొండతో కలిసి లంచ్ చేస్తూ కనిపించింది. ఇద్దరూ కెమెరాలను తప్పించుకునే ప్రయత్నం చేసినా, అప్పటికే వారిని గుర్తించారు. ఆ ఫొటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్ కావడంతో, డేటింగ్ రూమర్స్ మళ్లీ మొదలయ్యాయి.
ది గర్ల్ఫ్రెండ్ టీజర్లో విజయ్ వాయిస్
రష్మిక కొత్త సినిమా ‘ది గర్ల్ఫ్రెండ్’ టీజర్ విడుదలైనప్పుడు అందరినీ ఆశ్చర్యపరిచింది. ఎందుకంటే, టీజర్లో విజయ్ దేవరకొండ వాయిస్ వినిపించింది. ఈ విషయం గురించి రష్మికకే ముందుగా తెలియలేదని ఆమె ఒక ఇంటర్వ్యూలో వెల్లడించింది. దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ ప్రత్యేకంగా విజయ్ని వాయిస్ ఓవర్ కోసం కోరారని చెప్పారు. దీనిపై రష్మిక, “విజయ్ ఎప్పుడూ సహాయంగా ఉంటాడు, మేము కలిసి చాలా పని చేశాం” అని వ్యాఖ్యానించింది. ఇది అభిమానుల్లో మళ్లీ చర్చలకు దారి తీసింది.
పుష్ప 2 షూటింగ్లో విజయ్ సాయం
‘పుష్ప 2: ది రూల్’లోని ఒక కీలకమైన జాత్రా సన్నివేశం సమయంలో రష్మిక కాస్త ఇబ్బంది పడ్డారు. అప్పుడు ఆమె విజయ్ దేవరకొండను సంప్రదించి సలహా తీసుకున్నారని ఒక ఇంటర్వ్యూలో చెప్పారు. “నాకు ఎలా మొదలుపెట్టాలో అర్థం కాలేదు. కాబట్టి విజయ్తో మాట్లాడాను. ఆయన ఇచ్చిన సలహా ఆసక్తికరంగా ఉంది” అని రష్మిక చెప్పారు. ఈ సంఘటనతో వారి బంధం కేవలం ఫ్రెండ్షిప్ మాత్రమే కాదని అభిమానులు మరింతగా ఊహించడం మొదలుపెట్టారు.
అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకే 2లో ఫోన్ కాల్
‘యానిమల్’ ప్రమోషన్స్ సందర్భంగా రష్మిక ‘అన్స్టాపబుల్ విత్ ఎన్బీకే 2’లో పాల్గొన్నారు. హోస్ట్ బాలకృష్ణ ఫన్ సెగ్మెంట్లో విజయ్కి కాల్ చేయమని అడిగారు. మొదట నెట్వర్క్ కారణంగా ఆమె తప్పించుకోవాలని చూశారు. చివరికి ఫోన్ చేసినా విజయ్ అందుకోలేదు. తరువాత సందీప్ రెడ్డి వంగా కాల్ చేసి విజయ్ను కనెక్ట్ చేశారు. విజయ్ “హలో రష్మిక” అనగానే ప్రేక్షకులు హర్షధ్వానాలు చేశారు. బాలకృష్ణ ఆయనను ఆటపట్టిస్తూ “I love Rashmika” చెప్పమని అడిగారు. దీనితో రష్మిక సిగ్గుతో నవ్వుకున్నారు. ఈ ఎపిసోడ్ సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.
విజయ్ రష్మిక హాలిడే ఫొటోలు వైరల్
2024 నవంబరులో రష్మిక సోషల్ మీడియాలో ఒక ఫొటో పోస్ట్ చేసింది. ఆమె బ్లూ టాప్లో లంచ్ ఎంజాయ్ చేస్తూ కనిపించింది. అభిమానులు ఆ లొకేషన్ను పరిశీలించి శ్రీలంకలోని షూటింగ్ స్పాట్తో పోల్చారు. అదే సమయంలో విజయ్ ‘VD12’ షూటింగ్ శ్రీలంకలో జరుగుతున్నది. అలాగే 2023లో కూడా ఇద్దరూ విడిగా షేర్ చేసిన మాల్దీవుల ఫొటోలు ఒకే ప్రదేశంలో తీసినట్లుగా కనిపించాయి. వీరు కలసి వెళ్ళారని అభిమానులు అంచనా వేశారు.
ఇలా పలు సందర్భాలున్నా విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్నా తమ సంబంధంపై ఎప్పుడూ స్పష్టంగా ప్రకటించలేదు. వారు కేవలం మంచి స్నేహితులా లేక అంతకంటే ఎక్కువా అనే ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వలేదు. కానీ, అభిమానులు మాత్రం వారి బంధాన్ని ప్రత్యేకంగా భావించారు. ఈ ఇద్దరి కెమిస్ట్రీ ఆన్స్క్రీన్లోనూ, ఆఫ్స్క్రీన్లోనూ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకుంటూనే ఉంది. తాజాగా ఎంగేజ్మెంట్ చేసుకున్నారు. త్వరలోనే వివాహ బంధంలోకి అడుగుపెట్టనున్నారు.