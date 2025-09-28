Mithun Manhas: బీసీసీఐ కొత్త అధ్యక్షుడు.. ఎవరీ మిథున్ మన్హాస్?
BCCI President Mithun Manhas: మిథున్ మన్హాస్ బీసీసీఐ కొత్త అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికయ్యారు. జమ్మూ-కాశ్మీర్ నుంచి ఈ పదవిని అధిరోహించిన తొలి వ్యక్తిగా నిలిచారు. ఆయన పూర్తి వివరాలు ఇక్కడ తెలుసుకుందాం.
జమ్మూకాశ్మీర్ కు చెందిన మాజీ ఢిల్లీ క్రికెటర్ మిథున్ మన్హాస్ భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) అధ్యక్షుడిగా అధికారికంగా బాధ్యతలు స్వీకరించారు. ముంబైలో ఆదివారం (సెప్టెంబర్ 28) జరిగిన వార్షిక సర్వసభ్య సమావేశం (AGM) అనంతరం ఆయన ఏకగ్రీవంగా ఎన్నికయ్యారు. సౌరవ్ గంగూలీ, రోజర్ బిన్నీ తరువాత వరుసగా మూడో మాజీ క్రికెటర్గా మన్హాస్ ఈ పదవిని పొందారు.
బీసీసీఐ కొత్త టీమ్లో మారిన కీలక స్థానాలు
ఈ ఎన్నికల్లో బీసీసీఐ ఇతర కీలక స్థానాలు కూడా మారాయి. రాజీవ్ శుక్లా ఉపాధ్యక్షుడిగా, దేవజిత్ సైకియా గౌరవ కార్యదర్శిగా, ప్రభ్తేజ్ సింగ్ భాటియా సంయుక్త కార్యదర్శిగా ఎంపికయ్యారు. ఆర్థిక వ్యవహారాల బాధ్యతను ఏ. రఘురామ్ భట్ చేపట్టనున్నారు. జయ్దేవ్ నిరంజన్ షా ఎపెక్స్ కౌన్సిల్ సభ్యునిగా నియమితులయ్యారు. అలాగే, అరుణ్ సింగ్ ధూమాల్, ఎం. ఖైరుల్ జమాల్ మజుమ్దార్ గవర్నింగ్ కౌన్సిల్లో చేరారు. ఐపీఎల్ చైర్మన్గా అరుణ్ ఠాకూర్ నియమితులయ్యారు.
మిథున్ మన్హాస్ ఎవరు?
అక్టోబర్ 12, 1979న జమ్మూ కాశ్మీర్లో జన్మించిన మన్హాస్, భారతీయ దేశీయ క్రికెట్లో దీర్ఘకాలం ఆడారు. 18 ఏళ్ల ఫస్ట్ క్లాస్ క్రికెట్ కెరీర్లో ఆయన 157 మ్యాచ్లు ఆడి 9,714 పరుగులు చేశారు. 27 సెంచరీలు, 49 అర్ధశతకాలు సాధించారు. 2007-08 సీజన్లో ఢిల్లీకి రంజీ ట్రోఫీ విజయం అందించారు. అదే ఏడాది ఆయన 921 పరుగులు చేసి సీజన్లో అత్యుత్తమ ప్రదర్శన ఇచ్చారు.
మిథున్ మన్హాస్ ఐపీఎల్ ప్రయాణం
మిథున్ మన్హాస్ ఐపీఎల్లో మూడు ఫ్రాంచైజీలకు ప్రాతినిధ్యం వహించారు. 2008-2010లో ఢిల్లీ డేర్డెవిల్స్, 2011-2013లో పుణే వారియర్స్, 2014లో చెన్నై సూపర్ కింగ్స్ తరఫున ఆడారు. ఆటగాడిగా రిటైర్ అయిన తర్వాత ఆయన కోచ్గా రాయల్ ఛాలెంజర్స్ బెంగళూరు, పంజాబ్ కింగ్స్, గుజరాత్ టైటాన్స్లతో పని చేశారు. బంగ్లాదేశ్ అండర్-19 జట్టుకు బ్యాటింగ్ కన్సల్టెంట్గా సేవలందించారు.
బీసీసీఐ కొత్త బాస్ గా మిథున్ మన్హాస్ ఎన్నికపై ప్రముఖుల కామెంట్స్
కేంద్ర మంత్రి జితేంద్ర సింగ్ ఈ అభివృద్ధిని “చరిత్రాత్మక ఘట్టం”గా అభివర్ణించారు. “దోడా జిల్లాకు గర్వకారణం. ఒకే రోజులో కిష్త్వార్ కుమార్తె షీతల్ ప్రపంచ ఛాంపియన్గా వెలుగొందగా, భదర్వాహ్ కుమారుడు మిథున్ బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా నిలిచాడు” అని ఆయన సోషల్ మీడియాలో పేర్కొన్నారు.
మాజీ అధ్యక్షుడు సౌరవ్ గంగూలీ కూడా మాన్హస్ను అభినందించారు. “భారత క్రికెట్ ప్రతిభావంతులైన ఆటగాళ్లను నడిపించాల్సిన బాధ్యత ఎంతో గొప్పది. ఆయన తన జట్టుతో కలిసి మంచి పని చేస్తారని నమ్ముతున్నాను” అని గంగూలీ వ్యాఖ్యానించారు.
జమ్మూ-కాశ్మీర్కు తొలి వ్యక్తిగా మన్హాస్ ఘనత
రోజర్ బిన్నీ రాజీనామా అనంతరం ఈ పదవిని చేపట్టిన మిథున్ మాన్హాస్ జమ్మూ-కాశ్మీర్ నుంచి బీసీసీఐ అధ్యక్షుడిగా ఎన్నికైన తొలి వ్యక్తి. ఇది ఆ ప్రాంత క్రికెట్ చరిత్రలో గొప్ప ఘట్టంగా నిలిచింది.