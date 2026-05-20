- Vaibhav Sooryavanshi : ఐపీఎల్లో హిస్టరీ క్రియేట్ చేసిన 15 ఏళ్ల కుర్రాడు.. గేల్ రికార్డ్ ఇక అవుట్!
Vaibhav Sooryavanshi : ఐపీఎల్ 2026లో వైభవ్ సూర్యవంశీ సునామీ కొనసాగుతోంది. సిక్సర్ల వర్షం కురిపిస్తూ లక్నోపై 93 రన్స్తో దుమ్మురేపాడు. ఒకే సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన క్రిస్ గేల్ రికార్డుకు ఎసరు పెట్టాడు.
15 బంతుల్లోనే కాదు.. ఇప్పుడు 10 సిక్సర్లతో లక్నోని ఊచకోత కోసిన వైభవ్ సూర్యవంశీ!
ఐపీఎల్ 2026లో 15 ఏళ్ల వైభవ్ సూర్యవంశీ విధ్వంసం మామూలుగా లేదు. జైపూర్లో జరిగిన 64వ మ్యాచ్లో రాజస్థాన్ రాయల్స్ ఓపెనర్ వైభవ్.. లక్నో సూపర్ జెయింట్స్పై ఊచకోత కోశాడు. మొదట బ్యాటింగ్ చేసిన లక్నో 20 ఓవర్లలో 5 వికెట్లకు 220 పరుగుల భారీ స్కోరు చేసింది.
భారీ టార్గెట్తో బరిలోకి దిగిన ఈ యంగ్ బ్యాటర్ కేవలం 38 బంతుల్లోనే 93 పరుగులు చేసి లక్నో బౌలర్లను ఆడేసుకున్నాడు. అతని ఇన్నింగ్స్లో 7 ఫోర్లు, 10 లాంగ్ సిక్సర్లు ఉన్నాయి. రాజస్థాన్ ఇన్నింగ్స్ 14వ ఓవర్ లాస్ట్ బాల్కి మోహ్సిన్ ఖాన్ బౌలింగ్లో సిక్స్ కొట్టబోయి అబ్దుల్ సమద్కి క్యాచ్ ఇచ్చాడు. దీంతో కొద్దిలో సెంచరీ మిస్ అయింది. కానీ, ఈ 10 సిక్సర్లతో వైభవ్ ఐపీఎల్ చరిత్రలోనే సరికొత్త రికార్డులు క్రియేట్ చేశాడు.
ప్రమాదంలో క్రిస్ గేల్ హిస్టారికల్ రికార్డు
ఒక ఐపీఎల్ సీజన్లో అత్యధిక సిక్సర్లు కొట్టిన యూనివర్స్ బాస్ క్రిస్ గేల్ రికార్డుకు వైభవ్ ఇప్పుడు చాలా దగ్గరగా వచ్చాడు. 2012లో గేల్ 59 సిక్సర్లు కొట్టగా, వైభవ్ ఈ సీజన్లో ఇప్పటివరకు 53 సిక్సర్లు బాదేశాడు. ఈ ప్రాసెస్ లో ఆండ్రీ రస్సెల్ (52 సిక్సర్లు, 2019) రికార్డుతో పాటు గేల్ కి ఉన్న మరికొన్ని రికార్డులను కూడా దాటేశాడు.
ఒకే సీజన్లో ఒకే ఇన్నింగ్స్లో 10 లేదా అంతకంటే ఎక్కువ సిక్సర్లను మూడుసార్లు కొట్టిన రెండో ప్లేయర్గా వైభవ్ రికార్డు సృష్టించాడు. ఇంతకుముందు క్రిస్ గేల్ ఇలా నాలుగు సార్లు చేసి టాప్లో ఉన్నాడు.
పవర్ప్లేలో పరుగుల సునామీ
ఈ 15 ఏళ్ల వండర్ కిడ్ పవర్ప్లే లోనూ తన రేంజ్ చూపించాడు. ఐపీఎల్ 2026 పవర్ప్లేలో వైభవ్ ఇప్పటివరకు ఏకంగా 426 పరుగులు సాధించాడు. ఐపీఎల్ హిస్టరీలోనే ఒక సీజన్ పవర్ప్లేలో డేవిడ్ వార్నర్ (467 రన్స్, 2016) తర్వాత ఇదే రెండో అత్యధిక స్కోరు. ఈ విషయంలో ట్రావిస్ హెడ్, సాయి సుదర్శన్ లాంటి స్టార్లను కూడా వెనక్కి నెట్టేశాడు.
విశేషం ఏంటంటే, లక్నోపై అతను 23 బంతుల్లో చేసిన హాఫ్ సెంచరీనే ఈ సీజన్లో అతని స్లోయెస్ట్ ఫిఫ్టీ. ఎందుకంటే అంతకుముందే అతను కేవలం 15 బంతుల్లోనే ఈ సీజన్ ఫాస్టెస్ట్ ఫిఫ్టీ కొట్టి రికార్డు సెట్ చేశాడు.
రాజస్థాన్ రాయల్స్ నయా సిక్సర్ కింగ్స్
వైభవ్ సూర్యవంశీ మాస్ బ్యాటింగ్తో రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ కూడా ఒక క్రేజీ రికార్డును తన ఖాతాలో వేసుకుంది. ఐపీఎల్ 2026లో మొదటి 6 ఓవర్లలోనే రాజస్థాన్ రాయల్స్ టీమ్ మొత్తం 60 సిక్సర్లు కొట్టింది.
ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒక సీజన్ పవర్ప్లేలో ఏ టీమ్ కూడా ఇన్ని సిక్సర్లు కొట్టలేదు. దీనితో 2024 సీజన్లో సన్రైజర్స్ హైదరాబాద్ క్రియేట్ చేసిన 59 సిక్సర్ల రికార్డును రాజస్థాన్ రాయల్స్ బద్దలు కొట్టింది.