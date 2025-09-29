Suryakumar Yadav : సూర్యకుమార్ యాదవ్ నెట్ వర్త్ ఎంతో తెలుసా?
Suryakumar Yadav Net Worth : భారత టీ20 కెప్టెన్ సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఐపీఎల్ జీతం, బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్, బ్రాండ్లతో భారీగానే సంపాదిస్తున్నారు. సూర్య నెట్ వర్త్ ఎంతో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
మిస్టర్ 360° సూర్యకుమార్ యాదవ్
భారత టీ20 జట్టులో కెప్టెన్గా ఉన్న సూర్యకుమార్ యాదవ్ “మిస్టర్ 360°” పేరుతో ప్రసిద్ధి చెందారు. ఆయన ఆటలోని వెర్సటిలిటీ, క్రియేటివ్ స్ట్రోక్స్ కారణంగా అంతర్జాతీయ క్రికెట్లోనే కాకుండా ఇండియన్ ప్రీమియర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) లోనూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని సంపాదించారు. ఆటలో సాధించిన విజయాలు, ఆఫ్ ఫీల్డ్ లో చేసిన పెట్టుబడులు కలిపి ఆయనను క్రికెట్ ప్రపంచంలో అత్యంత ధనవంతులైన ఆటగాళ్లలో ఒకరిగా నిలబెట్టాయి.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ నికర సంపద ఎంత?
2025 నాటికి సూర్యకుమార్ యాదవ్ నికర సంపద ₹55 నుంచి ₹65 కోట్ల మధ్యగా ఉంటుందని అంచనా. ఇది సుమారు 7-8 మిలియన్ అమెరికన్ డాలర్లకు సమానం. ఆయన ఆదాయం మ్యాచ్ ఫీజులు, ఎండార్స్మెంట్లు, వ్యక్తిగత పెట్టుబడులు వంటి పలు వనరుల నుంచి వస్తుంది. అలాగే, బీసీసీఐ నుంచి కూడా భారీగానే అందుకుంటున్నారు.
సూర్య కుమార్ యాదవ్ ఐపీఎల్ జీతం, బీసీసీఐ కాంట్రాక్ట్
సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఐపీఎల్లో ముంబై ఇండియన్స్ జట్టుతో కొనసాగుతున్నారు. 2025 సీజన్లో ఆయనను ₹16.35 కోట్లకు రిటైన్ చేశారు. ఇది ఆయన వార్షిక ఆదాయంలో పెద్ద భాగాన్ని కలిగి ఉంది.
ఇక బీసీసీఐ వార్షిక కాంట్రాక్ట్ ప్రకారం, ఆయన గ్రేడ్-బి విభాగంలో ఉంటూ సంవత్సరానికి సుమారు ₹3 కోట్లను అందుకుంటున్నారు. ఇది ఐపీఎల్ కాకుండా స్థిరమైన ఆదాయ వనరుగా నిలుస్తోంది.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ ఆస్తులు, వాహనాలు
2025లో సూర్యకుమార్, తన భార్య దేవీషా తో కలిసి ముంబైలో రెండు లగ్జరీ ఫ్లాట్లు కొనుగోలు చేశారు. వీటి విలువ సుమారు ₹21 కోట్లు కాగా, మొత్తం విస్తీర్ణం 4,200 చదరపు అడుగులు. ఇది ఆయన హై-ఎండ్ లైఫ్ స్టైల్ను ప్రతిబింబిస్తుంది.
అలాగే ఆయన లగ్జరీ కార్ల సేకరణలో మెర్సిడెస్-బెంజ్, రేంజ్ రోవర్ వెలార్, నిస్సాన్ జ్యూక్, ఆడి A6 ఉన్నాయి. ఇవి ఆయన స్టైల్, కంఫర్ట్ పై ఉన్న ఆసక్తిని తెలియజేస్తున్నాయి.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ బ్రాండ్ ఎండార్స్మెంట్లు, అంతర్జాతీయ కెరీర్
సూర్యకుమార్ యాదవ్ రీబాక్, జియోసినిమా, రాయల్ స్టాగ్, డ్రీమ్11, బోల్ట్ ఆడియో, పింటోలా వంటి ప్రముఖ బ్రాండ్లను ఎండార్స్ చేస్తున్నారు. ఇవి ఆయన నికర సంపదను గణనీయంగా పెంచాయి.
సూర్య కుమార్ యాదవ్ అంతర్జాతీయ కెరీర్ విషయానికి వస్తే, 2025 నాటికి ఆయన 3,438 పరుగులు సాధించారు. వీటిలో నాలుగు టీ20 ఇంటర్నేషనల్ సెంచరీలు ఉన్నాయి. ఇది ఆయనను ప్రపంచ స్థాయి బ్యాటర్లలో ఒకరిగా నిలిపింది.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ అవార్డులు, ర్యాంకింగ్స్
2022 అక్టోబర్ నుంచి 2024 జూన్ వరకు ఐసీసీ టీ20 ర్యాంకింగ్స్ లో టాప్ స్థానంలో సూర్యకుమార్ యాదవ్ కొనసాగారు. అలాగే, 2022, 2023 సంవత్సరాలకు ఐసీసీ మెన్స్ టీ20 క్రికెటర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ అవార్డును అందుకున్నారు. ఇది ఆయన స్థాయిని అంతర్జాతీయ స్థాయిలో మరింత బలపరిచింది.
సూర్యకుమార్ యాదవ్ సంపద కేవలం క్రికెట్ మైదానంలోనే కాకుండా ఆర్థిక రంగంలోనూ ఆయన ప్రతిభను చూపిస్తుంది. క్రికెట్ లో అద్భుతమైన ప్రదర్శనలు, లాభదాయకమైన ఎండార్స్మెంట్లు, ఆస్తుల పెట్టుబడులు.. ఇలా అన్ని కలిపి ఆయనను కేవలం స్టార్ క్రికెటర్గానే కాకుండా ఫైనాన్షియల్గా సక్సెస్ అయిన ఆటగాడిగా నిలబెట్టాయి.