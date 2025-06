ఫైనల్ టెస్ట్ ది ఓవల్‌లో జరిగింది. భారత్ తొలుత బ్యాటింగ్ చేసి 664 పరుగుల భారీ స్కోర్ చేసింది. కార్తిక్ (91 పరుగులు), ద్రావిడ్ (55 పరుగులు), సచిన్ (82 పరుగులు), లక్ష్మణ్ (51 పరుగులు), ధోని (92 పరుగులు) అద్భుతంగా ఆడారు. అనిల్ కుంబ్లే 110 పరుగులతో నాటౌట్ నిలిచాడు. ఆండర్సన్ 4/182తో ఇంగ్లాండ్ బౌలింగ్‌లో టాప్ లో ఉన్నాడు.

ఇంగ్లాండ్ తొలి ఇన్నింగ్స్ లో 345 పరుగులు చేసింది. కుక్ (61 పరుగులు), కాలింగ్ వుడ్ (62 పరుగులు), ఇయాన్ బెల్ (63 పరుగులు) హాఫ్ సెంచరీలు చేసారు.

భారత్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో 11/3 పరుగులతో కష్టాల్లో పడినా సమయంలో గంగూలీ (57 పరుగుల) మెరుగైన ప్రదర్శనతో 180/6 వద్ద డిక్లేర్ చేసింది. ఇంగ్లాండ్‌ ముందు 500 పరుగుల టార్గెట్ ను ఉంచింది.

ఇంగ్లాండ్ రెండో ఇన్నింగ్స్‌లో మంచి పోరాటం చేసింది. కుక్-స్ట్రాస్ 79 పరుగుల భాగస్వామ్యంతో ఆరంభించగా, పీటర్సన్ (101 పరుగులు), కాలింగ్ వుడ్ (40 పరుగులు), బెల్ (67 పరుగులు) మంచి నాక్ ఆడారు. చివరికి మ్యాచ్ డ్రాగా ముగిసింది. కుంబ్లే మ్యాన్ ఆఫ్ ది మ్యాచ్ అవార్డును గెలుచుకున్నాడు.

#OnThisDay in 2007, Anil Kumble scored his only century in international cricket!



