సఫారీలకు ఔటాఫ్ సిలబస్ షెఫాలీ వర్మ.. ఫైనల్ ఫైర్: ఊహించని మెరుపుతీగ
ICC మహిళల ప్రపంచకప్ 2025 ఫైనల్లో భారత ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ అద్భుత ప్రదర్శన ఇచ్చింది. రీప్లేస్మెంట్గా వచ్చి 87 పరుగులతో టాప్ స్కోరర్గా నిలిచి.. భారత్కు వరల్డ్ కప్ అందించింది. ఊహించని బౌలింగ్ స్పెల్లో 2 కీలక వికెట్లు తీసి మ్యాచ్ గమనం మార్చింది.
సందేహాలు పటాపంచలు
క్రికెట్ ప్రపంచ కప్ 2025 ఫైనల్ (ICC Women's World Cup 2025) మ్యాచ్లో మన అమ్మాయిలు అదరగొట్టారు. ముఖ్యంగా భారత జట్టు ఓపెనర్ షెఫాలీ వర్మ అద్భుత ప్రదర్శన కనబర్చి.. ఆమె స్థానంపై ఏర్పడిన అన్ని సందేహాలను పటాపంచలు చేసింది. నవీ ముంబైలోని DY పాటిల్ స్టేడియంలో జరిగిన భారత్ vs సౌతాఫ్రికా మ్యాచ్లో బ్యాటింగ్లోనే కాకుండా ఊహించని బౌలింగ్తోనూ సఫారీలకు ఔటాఫ్ సిలబస్ గా నిలిచింది షెఫాలి. ఒక మ్యాచ్ గమనాన్ని మార్చడానికి ఒక ప్లేయర్కు బ్యాటింగ్, బౌలింగ్ రెండూ ఎలా ఉపయోగపడతాయో షెఫాలీ నిరూపించింది.
అనుకోని రీఎంట్రీ, అద్భుత అవకాశం..
వాస్తవానికి, షెఫాలీ వర్మకు ఈ ప్రపంచ కప్ కోసం ప్రకటించిన ప్రధాన భారత జట్టులో చోటులేదు. 2024- 25 మధ్య కాలంలో ఆమె ODI ఫామ్ నిలకడగా లేకపోవడంతో సెలక్షన్ ప్యానెల్ స్మృతి మంధానాతో పాటు ప్రతీకా రావల్ను ఎంపిక చేసింది. అయితే, టోర్నమెంట్లో కీలకమైన లీగ్ దశ మ్యాచ్ సందర్భంగా ప్రతీకా రావల్కు గాయం కావడంతో టోర్నమెంట్ నుంచి ఆమె వైదొలగాల్సి వచ్చింది. దీంతో, సెమీ-ఫైనల్, ఫైనల్ కోసం అత్యవసర రీప్లేస్మెంట్గా 21 ఏళ్ల షెఫాలీ వర్మకు భారత జట్టులో చోటు దక్కింది. ఆస్ట్రేలియాతో జరిగిన సెమీ-ఫైనల్లో కేవలం 10 పరుగులు (5 బంతుల్లో) మాత్రమే చేయడంతో ఆమె తుది మ్యాచ్లో ఆడుతుందా? అనే సందేహాలు మెదిలాయి. కానీ, మేనేజ్మెంట్ ఆమెపై నమ్మకం ఉంచింది.
బ్యాటింగ్లో విధ్వంసం.. సరికొత్త రికార్డు
ఫైనల్లో ఆ నమ్మకాన్ని షెఫాలీ వమ్ము చేయలేదు. కేవలం 78 బంతుల్లో 7 ఫోర్లు, 2 సిక్సులతో *87 పరుగుల మెరుపు ఇన్నింగ్స్ ఆడింది. ఆమె స్ట్రైక్ రేట్ 111.53/111.54గా నమోదైంది. స్మృతి మంధానాతో కలిసి తొలి వికెట్కు 17.4 ఓవర్లలో 104 పరుగులు జోడించి, జట్టుకు పటిష్టమైన పునాది వేసింది. ఈ సెంచరీ భాగస్వామ్యం భారత క్రికెట్ చరిత్రలో ఒక కొత్త రికార్డును సృష్టించింది. ఇది పురుషుల లేదా మహిళల క్రికెట్లో, ప్రపంచ కప్ నాకౌట్ మ్యాచ్లో భారతదేశానికి అత్యధిక ఓపెనింగ్ భాగస్వామ్యం (104 పరుగులు). గతంలో పురుషుల ప్రపంచకప్ క్వార్టర్-ఫైనల్లో నవజోత్ సింగ్ సిద్ధూ-సచిన్ టెండూల్కర్ నెలకొల్పిన 90 పరుగుల రికార్డును వీరిద్దరూ అధిగమించారు. దీంతో పాటు, షెఫాలీ వర్మ ODI ప్రపంచ కప్ ఫైనల్లో అత్యంత పిన్న వయస్కురాలైన బ్యాటర్గా అర్ధశతకం సాధించిన రికార్డును నెలకొల్పింది.
దూకుడు మాత్రమే కాదు..
ఫైనల్లో షెఫాలీ దూకుడు మాత్రమే కాదు.. పరిణతి కూడా కనిపించింది. ఆమె షెఫాలీ వర్మ 2.0 వెర్షన్ను ప్రదర్శించింది. గతంలో క్రాస్-బ్యాట్ షాట్లు ఆడి, గాల్లోకి కొట్టి త్వరగా ఔట్ అయ్యేది. కానీ, ఫైనల్ మ్యాచ్లో నిలకడగా ఆడింది. స్ట్రైక్ రొటేట్ చేసింది. బౌలర్లకు ఎలాంటి అవకాశం ఇవ్వలేదు. అయినప్పటికీ, తన సహజ సిద్ధమైన దూకుడుతో దక్షిణాఫ్రికా బౌలర్లకు పీడకలగా మారింది.
బౌలింగ్లో గోల్డెన్ ఆర్మ్ అద్భుతం
షెఫాలీ వర్మ ప్రధానంగా రైట్ హ్యాండ్ ఓపెనింగ్ బ్యాటర్ అయినప్పటికీ, అప్పుడప్పుడూ రైట్-ఆర్మ్ ఆఫ్-బ్రేక్ బౌలింగ్ చేస్తుంది. కానీ ఫైనల్లో ఆమె బౌలింగ్ వేయడం సౌతాఫ్రికా టీమ్ అస్సలు ఊహించి ఉండదు. ఈ ప్రదర్శన ద్వారా ఆమె ఔటాఫ్ సిలబస్గా మారిపోయింది. అదీ కేవలం ఆమె ఆడిన ఆరో ODI ఇన్నింగ్స్ బౌలింగ్ స్పెల్ మాత్రమే. కీలక భాగస్వామ్యం నెలకొల్పుతున్న సమయంలో, షెఫాలీ తన గోల్డెన్ ఆర్మ్తో కీలకమైన వికెట్లు పడగొట్టింది. మొదటగా, 21వ ఓవర్లో ప్రమాదకరంగా మారుతున్న సునే లూస్ (Sune Luus)ను 25 పరుగుల వద్ద అవుట్ చేసింది (లూస్ కొట్టిన బంతిని తానే క్యాచ్ పట్టింది). ఆ తర్వాత 23వ ఓవర్ మొదటి బంతికే, మరో ముఖ్యమైన వికెట్ మారిజానే కాప్ (Marizanne Kapp)ను అవుట్ చేసి (వికెట్ కీపర్ రిచా ఘోష్ క్యాచ్ పట్టింది). దక్షిణాఫ్రికాపై మరింత ఒత్తిడిని పెంచింది.
రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి...
షెఫాలీ వేసిన కేవలం మూడు ఓవర్లలో రెండు కీలక వికెట్లు పడగొట్టి, కేవలం 8 పరుగులు మాత్రమే ఇచ్చి (ఎకానమీ 2.66), మ్యాచ్ మొమెంటమ్ను పూర్తిగా భారతదేశం వైపు తిప్పింది. ఈ రెండు వికెట్లు ఆమె ODI కెరీర్లో సాధించిన రెండవ, మూడవ వికెట్లు కావడం విశేషం. ఈ స్పెల్ ద్వారా దక్షిణాఫ్రికా జట్టుకు షెఫాలీ వర్మ నిజంగా ఔటాఫ్ సిలబస్గా నిరూపితమైంది.
ఒక సాధారణ రీప్లేస్మెంట్గా జట్టులోకి వచ్చి, బ్యాటింగ్లో టాప్ స్కోరర్గా నిలవడమే కాకుండా (87 పరుగులు), బౌలింగ్లో ఊహించని మెరుపులు మెరిపించి (2 వికెట్లు), ఈ 21 ఏళ్ల యువతి భారత ప్రపంచ కప్ ప్రయాణంలో ముఖ్య నిర్మాతగా మారింది. ఈ ఫైనల్ ఆమెకు పరిపూర్ణమైన ODI రిడెంప్షన్ను అందించింది.