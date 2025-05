Team India Next Test Captain: రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్.. టీమిండియా నెక్స్ట్ కెప్టెన్ ఎవరు?

Read Full Gallery

Team India Next Test Captain: టెస్ట్ క్రికెట్ కు సీనియర్ స్టార్ ప్లేయర్ రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. త్వరలోనే భారత్ ఇంగ్లాండ్ లో పర్యటించనుంది. మరీ భారత జట్టును నడిపించేది ఎవరు? టీమిండియా కొత్త టెస్టు కెప్టెన్ రేసులో ఉన్నది ఎవరు?

Rohit Sharma Retires Who Will Be Indias Next Test Captain: రోహిత్ శర్మ బుధవారం టెస్ట్ క్రికెట్ కు రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. దీంతో ఇప్పుడు భారత రెడ్-బాల్ జట్టు పగ్గాలు ఎవరు చేపడతారనే చర్చ మొదలైంది. త్వరలోనే భారత జట్టు ఇంగ్లాండ్‌లో పర్యటించనుంది. కీలకమైన ఐదు టెస్టుల సిరీస్‌కు ముందే రోహిత్ శర్మ రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. దీంతో ఓపెనర్ తో పాటు కెప్టెన్ ఎవరు అనేదానిపై ఆసక్తి నెలకొంది.

"అందరికీ నమస్కారం, నేను టెస్ట్ క్రికెట్ నుండి రిటైర్ అవుతున్నానని తెలియజేయాలనుకుంటున్నాను. తెల్లని దుస్తుల్లో నా దేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం గొప్ప గౌరవం. ఈ సంవత్సరాలలో మీ ప్రేమ, మద్దతుకు ధన్యవాదాలు. నేను ODI ఫార్మాట్‌లో భారతదేశానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం కొనసాగిస్తాను" అని రోహిత్ శర్మ తన టెస్ట్ క్యాప్ చిత్రంతో ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో రిటైర్మెంట్ ప్రకటించాడు. ఇప్పుడు భారత టెస్టు జట్టుకు కెప్టెన్ రేసులో ఎవరున్నారో తెలుసుకుందాం.