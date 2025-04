MI vs LSG: ఐపీఎల్ చరిత్రలో ఒకేఒక్కడు.. కెప్టెన్ గా హార్దిక్ పాండ్యా కొత్త రికార్డు

Read Full Gallery

Hardik Pandya 5 Wickets: ఇండియ‌న్ ప్రీమియ‌ర్ లీగ్ (ఐపీఎల్) 2025 16వ మ్యాచ్ లో ముంబై ఇండియన్స్ ను లక్నో సూపర్ జెయింట్స్ 12 ప‌రుగుల తేడాతో ఓడించింది. అయితే, ఈ మ్యాచ్ లో ముంబై కెప్టెన్ హార్దిక్ పాండ్యా అద్భుత బౌలింగ్ తో చ‌రిత్ర సృష్టించాడు.



5/36 vs లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, లక్నో, 2025 4/16 vs న్యూజిలాండ్, అహ్మదాబాద్, 2023 4/33 vs ఇంగ్లాండ్, సౌతాంప్టన్, 2022 4/38 vs ఇంగ్లాండ్, బ్రిస్టల్, 2018

ఐపీఎల్ మ్యాచ్‌లో కెప్టెన్‌గా బెస్ట్ బౌలింగ్ రికార్డులు

5/36 - హార్దిక్ పాండ్యా vs లక్నో సూపర్ జెయింట్స్, లక్నో, 2025

4/16 - అనిల్ కుంబ్లే vs డెక్కన్ ఛార్జర్స్, జోహన్నెస్‌బర్గ్, 2009

4/16 - అనిల్ కుంబ్లే vs డెక్కన్ ఛార్జర్స్, నవీ ముంబై, 2010

4/17 - జేపీ డుమినీ vs సన్‌రైజర్స్ హైదరాబాద్, వైజాగ్, 2015

4/21 - షేన్ వార్న్ vs డెక్కన్ ఛార్జర్స్, నాగ్‌పూర్, 2010