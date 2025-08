ఇంగ్లాండ్‌తో జరుగుతున్న ఐదవ టెస్టులో భారత్ రెండో రోజు ఆటలో పూర్తిగా పతనమయ్యింది. ఓవ‌ల్ వేదిక‌గా జ‌రుగుతున్న ఈ మ్యాచ్ లో తొలి ఇన్నింగ్స్‌లో భారత జట్టు 64 ఓవర్లలో 224 పరుగులకు ఆలౌట్ అయింది.

కరుణ్ నాయర్ ఒక్కరే హాఫ్ సెంచ‌రీ ఇన్నింగ్స్ ను ఆడాడు. కానీ మిగిలిన బ్యాట్స్‌మెన్ తేలిపోయారు. ఇంగ్లాండ్ బౌలర్లు గస్ అట్కిన్‌సన్, జోష్ టంగ్‌ల అద్భుత ప్రదర్శనతో టీమిండియా దెబ్బ‌కొట్టారు.

