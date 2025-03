India vs New Zealand: దుబాయ్‌లో జరుగుతున్న ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 చివ‌రి గ్రూప్ మ్యాచ్ లో టాస్ గెలిచిన న్యూజిలాండ్ బౌలింగ్ ఎంచుకుంది. దీంతో భార‌త్ బ్యాటింగ్ కు దిగింది. ఈ క్ర‌మంలోనే విరాట్ కోహ్లీ ప్ర‌పంచ క్రికెట్ లో స‌రికొత్త రికార్డు సాధించాడు.



India vs New Zealand Champions Trophy 2025: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 టీమిండియా స్టార్ ప్లేయ‌ర్ విరాట్ కోహ్లీ చ‌రిత్ర సృష్టించాడు. ఇప్ప‌టివ‌ర‌కు ప్ర‌పంచ క్రికెట్ లో ఒకేఒక్క‌డిగా ఘ‌న‌త సాధించాడు. వివ‌రాల్లోకెళ్తే.. ఆదివారం దుబాయ్ లో భార‌త్-న్యూజిలాండ్ మ‌ధ్య ఛాంపియ‌న్స్ ట్రోఫీ 2025 మ్యాచ్ జ‌రిగింది. ఈ మ్యాచ్ తో విరాట్ కోహ్లీ 300 వ‌న్డే మ్యాచ్ ల‌ను ఆడిన ప్లేయ‌ర్ గా రికార్డు సాధించాడు.

300వ వ‌న్డే మ్యాచ్ లో విరాట్ కోహ్లీ రికార్డులు ఇవే న్యూజిలాండ్‌తో జరుగుతున్న‌ ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ మ్యాచ్‌లో విరాట్ కోహ్లీ గ్రౌండ్ లోకి అడుగుపెట్టి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. ఇది విరాట్ కోహ్లీకి 300వ వన్డే మ్యాచ్. దీంతో విరాట్ కోహ్లీ ప్రపంచంలో 300 వన్డేలు, 100 పైగా టెస్టులు, 100 పైగా టీ20లు ఆడిన తొలి ఆటగాడిగా ఘ‌న‌త సాధించాడు. ఈ మ్యాచ్ ముందు వ‌ర‌కు విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటివరకు 299 వన్డేలు ఆడాడు. అలాగే, 123 టెస్టులు, మరియు 125 టీ20లు ఆడాడు. విరాట్ కోహ్లీ తప్ప, ప్రస్తుతం లేదా గతంలో ఏ క్రికెటర్ కూడా 300 వన్డేలు, 100 టెస్టులు, 100 టీ20లు ఆడిన రికార్డును సాధించ‌లేదు. ఈ అరుదైన రికార్డును ఇప్పుడు విరాట్ కోహ్లీ అందుకున్నాడు.

సచిన్-బ్రాడ్‌మాన్-లారా, పాంటింగ్ అందుకోలేని రికార్డు సాధించిన కోహ్లీ సర్ డాన్ బ్రాడ్‌మాన్ కాలంలో టీ20 అంతర్జాతీయ క్రికెట్ లేదు. కాబ‌ట్టి అత‌ను ఆడలేదు. చరిత్రలో తొలి T20 అంతర్జాతీయ మ్యాచ్ 2005 ఫిబ్రవరి 17న న్యూజిలాండ్-ఆస్ట్రేలియా మధ్య జరిగింది. సచిన్ టెండూల్కర్ తన కెరీర్‌లో 1 టీ20 మ్యాచ్ ఆడగా, రికీ పాంటింగ్ 17 టీ20 మ్యాచ్‌లు ఆడాడు. అయితే, బ్రియాన్ లారా ఒక్క టీ20 మ్యాచ్ కూడా ఆడలేదు. అందుకే ఈ ముగ్గురు దిగ్గజాలు 300 వన్డేలు, 100 టెస్టులు, 100 టీ20ల వంటి పెద్ద రికార్డుల‌ను అందుకోలేక‌పోయారు. 2008లో శ్రీలంకతో జరిగిన వన్డే మ్యాచ్ ద్వారా విరాట్ కోహ్లీ వన్డేల్లో అరంగేట్రం చేశాడు. ఇది అతని కెరీర్‌లో తొలి అంతర్జాతీయ మ్యాచ్.

విరాట్ కోహ్లీ వన్డే రికార్డులు 2011 సంవత్సరంలో విరాట్ కోహ్లీ జట్టులో రెగ్యులర్ ప్లేయ‌ర్ అయ్యాడు. 2012 లో భారత బ్యాటింగ్ లైనప్‌కు వెన్నెముకగా నిలిచాడు. అప్పటి నుండి అతను ఎప్పుడూ వెనక్కి తిరిగి చూడలేదు. 2018లో విరాట్ కోహ్లీ సచిన్ టెండూల్కర్ రికార్డును బద్దలు కొట్టి, వన్డేల్లో అత్యంత వేగంగా 10,000 పరుగులు చేసిన బ్యాట్స్‌మన్‌గా నిలిచాడు. అలాగే, వన్డేల్లో అత్యధిక సెంచరీలు సాధించిన ప్లేయర్ గా టెండూల్కర్ రికార్డును బ్రేక్ చేశాడు. విరాట్ కోహ్లీ ఇప్పటివరకు 300 వన్డే మ్యాచ్‌ల్లో 288 ఇన్నింగ్స్‌ల్లో 58.2 సగటుతో 14085* పరుగులు చేశాడు. ఈ కాలంలో విరాట్ కోహ్లీ 51 సెంచరీలు, 73 హాఫ్ సెంచరీలు సాధించాడు.

ఇప్పటి వరకు 300ల‌కు పైగా వ‌న్డేలు ఆడిన భార‌త క్రికెట‌ర్లు 1. సచిన్ టెండూల్కర్ - మ్యాచ్‌లు: 463, ప్రపంచంలో అత్యధిక వ‌న్డేలు ఆడిన ప్లేయ‌ర్.

2. ఎంఎస్ ధోనీ - మ్యాచ్‌లు: 347

3. రాహుల్ ద్రవిడ్ - మ్యాచ్‌లు: 344

4. మహ్మద్ అజహరుద్దీన్ - మ్యాచ్‌లు: 334

5. సౌరవ్ గంగూలీ - మ్యాచ్‌లు: 308

6. యువరాజ్ సింగ్ - మ్యాచ్‌లు: 304

7. విరాట్ కోహ్లీ - మ్యాచ్‌లు: 300*

