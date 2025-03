Champions Trophy 2025 NZ vs SA: ఐసీసీ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ 2025 రెండో సెమీ-ఫైనల్ లో దక్షిణాఫ్రికాపై న్యూజిలాండ్ విక్ట‌రీ అందుకుని ఫైన‌ల్ కు చేరింది.



Mitchell Santner

ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ ఇన్నింగ్స్‌లో సెంచరీ రికార్డులు

2 - వీరేంద్ర సెహ్వాగ్ & సౌరవ్ గంగూలీ (IND) vs ఇంగ్లాండ్, కొలంబో, 2002

2 - క్రిస్ గేల్ & డ్వేన్ బ్రావో (WI) vs ఇంగ్లాండ్, అహ్మదాబాద్, 2006

2 - రికీ పాంటింగ్ & షేన్ వాట్సన్ (AUS) vs ఇంగ్లాండ్, సెంచూరియన్, 2009

2 - షకీబ్ అల్ హసన్ & మహ్మదుల్లా (BAN) vs న్యూజిలాండ్, కార్డిఫ్, 2017

2 - విల్ యంగ్ & టామ్ లాథమ్ (NZ) vs పాకిస్తాన్, కరాచీ, 2025

2 - రాచిన్ రవీంద్ర & కేన్ విలియమ్సన్ (NZ) vs దక్షిణాఫ్రికా, లాహోర్, 2025